Zdeno Chára otevřeně o šatně Bostonu: Žádné vtipy, jen tvrdá práce. V podcastu popsal pravidla kabiny Bruins

Epizoda vyšla 17. srpna 2026 na Vlnách pod titulkem „Zdeno Chára: Věděli jsme, že sedmý zápas ve Vancouveru vyhrajeme“ a slovenský obránce v ní otevírá čtrnáct let v roli bostonského kapitána, od prvních dnů, kdy zjistil, že klubu chybí intenzita, až po moment, kdy po zisku Stanley Cupu v roce 2011 skončil na infuzi v místnosti pro trenéry, zatímco zbytek kabiny otevíral šampaňské. Hostitelé Jan Valder a Tomáš Brejcha ho nechali mluvit o fungování vítězné kabiny, o kapitánských letech i o historkách ze zákulisí. A právě ty zákulisní principy stojí za pozornost víc než kterákoli jednotlivá anekdota.
Trénink tvrdší než zápas
Když Chára v létě 2006 přišel do Bostonu jako volný hráč, slyšel od vedení jasnou zprávu: tenhle tým potřebuje změnu kultury. Jeho odpověď nebyla motivační řeč. Byla to posilovna, led a osobní příklad.
Z primárních zdrojů k jeho éře se opakuje jedna formulace tak často, že ji nelze ignorovat: „Trénink je těžší než zápas.“ Trénink měl být náročnější než zápas. Chára to prosazoval tím, že byl první na ledě a poslední z něj odcházel, zvedal laťku v posilovně a vedl kontaktní souboje v přípravě s intenzitou, jakou spoluhráči znali spíš z play-off. Dennis Seidenberg, jeho dlouholetý obranný partner, později vzpomínal, že ty výzvy „miloval“. David Krejčí po Chárově odchodu z Bostonu v roce 2020 mluvil o něm jako o „šéfovi týmu“, který zásadně ovlivnil kabinu na ledě i mimo něj.
Důležitý detail: nešlo o individuální fanatismus. Chára budoval systém, ve kterém se vysoký standard stal kolektivní normou. Kdo přišel do bostonské šatny, přijal pravidla, nebo odešel.
Kabina bez zkratek, ne bez emocí
Tvrzení o „žádných vtipech“ zasluhuje upřesnění. Bez plného veřejného přepisu nové epizody nelze ověřit, že Chára tuto formulaci doslova použil. Naopak, veřejně dostupný klip navázaný na podcast pracuje s větou „v kabině Bruins je docela sranda“. Bezpečnější a podle nás přesnější výklad je jiný: bostonská šatna nebyla sterilní prostředí bez humoru, ale místo, kde odlehčení nesmělo rozmělnit pracovní standard.
A ten standard měl jasnou strukturu:
- Stoprocentní odevzdanost týmu, žádné individuální výjimky, žádné zkratky v přípravě.
- Lídři jdou příkladem, Chára s Patricem Bergeronem nevyžadovali nic, co by sami nedělali.
- Otevřená komunikace, transparentnost mezi hráči a trenéry, problémy se řešily uvnitř kabiny.
- Zodpovědnost bez hierarchie ega, vedoucí skupina „hlídala“ kabinu, trenér Bruce Cassidy se na ni přímo spoléhal.
Právě tohle odlišovalo Boston od běžné „dobré šatny“ v NHL. Tvrdá práce a respekt jsou v lize univerzální ideály. Ale málokterý tým měl tak dlouhou a důslednou návaznost dvou kapitánů, Cháry a Bergerona, kteří oba získali Mark Messier NHL Leadership Award. Chára v sezoně 2010/11, Bergeron o dekádu později. Liga tím fakticky potvrdila, že bostonský model vedení byl výjimečný.
Co přežilo Chárův odchod
Nejzajímavější na celém příběhu není to, co Chára v Bostonu zavedl. Je to to, že kultura přežila jeho odchod. Když v lednu 2021 Bergeron oficiálně převzal kapitánské céčko, Cassidy otevřeně řekl, že se na něj a na zbytek vedoucí skupiny spoléhá, aby „hlídali“ kabinu a drželi hráče zodpovědné. Nemusel nic budovat od nuly. Infrastruktura existovala.
Charlie McAvoy a David Pastrňák, kteří v Bostonu vyrostli pod Chárovým vedením, po letech popisují spíš mimořádný respekt než strach. A když v lednu 2026 Bruins slavnostně vyřadili Chárovo číslo 33, stál na ledě vedle něj i Krejčí, tichý důkaz, že česko-slovenská osa bostonské kabiny přesahovala pouhé spoluhráčství.
Oficiální zdroje Bruins i NHL opakovaně používají slovo „kultura“, ne „systém“, ne „taktika“. Kultura. Tedy něco, co žije dál, i když její zakladatel odejde.
Podcast jako okno do zákulisí
Puk Pak Pivo patří mezi nejsledovanější české hokejové podcasty; na Apple Podcasts drží hodnocení 4,8 z 5 při více než osmdesáti recenzích a katalog eviduje přes 230 epizod. Chárova epizoda je na Vlnách dostupná v plné délce 41 minut; externí podcastové feedy současně zachycují i kratší, zhruba jedenáctiminutovou verzi pod jiným titulkem, pravděpodobně teaser nebo zkrácenou distribuci.
Pro českého posluchače má epizoda zvláštní hodnotu. Chára v ní mluví nejen o mechanismech vítězné kabiny, ale i o subjektivním pocitu před sedmým finále ve Vancouveru, o jistotě, že jeho tým vyhraje. Je to vzácný pohled zevnitř, protože slovenský obránce byl po celou kariéru známý spíš lakonickými odpověďmi na tiskových konferencích než otevřeným vyprávěním.
Co si z toho odnést
Chárovy principy, osobní příklad, otevřená komunikace, jasný standard a sdílená odpovědnost, nejsou převratné na papíře. Převratná byla důslednost, s jakou je čtrnáct let prosazoval. Boston v jeho podání nebyl tým bez emocí. Byl to tým, kde emoce sloužily výkonu, ne naopak.
Čtyřicet jedna minut na Vlnách to neřekne líp než čtrnáct sezon v černozlatém dresu. Ale řekne to nahlas, a to od Cháry nebývá samozřejmost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka