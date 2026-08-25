Závod s časem, který nikam nevede: Proč na silnicích potkáváme tolik nebezpečného hazardu

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Závod s časem, který nikam nevede: Proč na silnicích potkáváme tolik nebezpečného hazarduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sedíte za volantem auta, na tachometru máte předpisovou devadesátku, v rádiu hrají vaší oblíbenou píseň a venku ubíhá krajina. Pohodová jízda, jak má být. A najednou se v těsném závěsu za kufrem objeví nárazník jiného vozidla. Uběhne malá chvíle a řidič za vámi šlápne na plyn a nevadí mu ani nepřehledný horizont nebo blížící se zatáčka.
dopravní nehoda
Zdroj: Foto: Jana Fojtíková
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SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...Všechny články tohoto autora →
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