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Závod s časem, který nikam nevede: Proč na silnicích potkáváme tolik nebezpečného hazardu

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Sedíte za volantem auta, na tachometru máte předpisovou devadesátku, v rádiu hrají vaší oblíbenou píseň a venku ubíhá krajina. Pohodová jízda, jak má být. A najednou se v těsném závěsu za kufrem objeví nárazník jiného vozidla. Uběhne malá chvíle a řidič za vámi šlápne na plyn a nevadí mu ani nepřehledný horizont nebo blížící se zatáčka.
dopravní nehoda

dopravní nehoda

Zdroj: Foto: Jana Fojtíková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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