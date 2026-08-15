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Vltavská kaskáda čelí extrémnímu suchu. Orlík klesá, na řadu mohou přijít Slapy

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Mimořádně dlouhé sucho výrazně snižuje přítoky do Vltavské kaskády a postupně vyčerpává zásoby vody v nádrži Orlík. Povodí Vltavy přesto zatím dokáže…
VD Orlík_srpen 2026_2

VD Orlík_srpen 2026_2

Zdroj: VodaDnes.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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