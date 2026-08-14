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Sucho na Moravě sílí. Povodí Moravy svolalo skupinu SUCHO

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Hydrologické sucho se na Moravě dál prohlubuje. Hranice hydrologického sucha je aktuálně podkročena až na polovině sledovaných profilů a nízké průtoky…
2026-08-13 Jednání pracovní skupiny k suchu

2026-08-13 Jednání pracovní skupiny k suchu

Zdroj: VodaDnes.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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