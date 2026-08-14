Sucho na Moravě sílí. Povodí Moravy svolalo skupinu SUCHO

Hydrologické sucho se na Moravě dál prohlubuje. Hranice hydrologického sucha je aktuálně podkročena až na polovině sledovaných profilů a nízké průtoky se spolu s minimem srážek podepisují také na hladinách vodních nádrží. Povodí Moravy proto ve středu 12. srpna svolalo pracovní skupinu SUCHO. K jednání se připojili zástupci krajských vodoprávních úřadů a významných odběratelů vody. Hlavním tématem byla aktuální situace, výhled na další měsíce a možná opatření.
„Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o vývoji situace, o prognózách dalšího vývoje, o opatřeních, která je možné zavést a o vývoji potřeby dodávek vody v nejbližších měsících,“ popisuje průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy David Fína. Setkání pracovní skupiny navázalo na obdobná jednání pořádaná v suchém roce 2018.
Zástupci Povodí Moravy na setkání podali souhrnnou informaci o situaci v celém povodí. Zvláštní pozornost byla věnována nádržím, které slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Situace je kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná, protože hladiny povrchových i podzemních vod jsou v ČR závislé výlučně na množství sněhových a dešťových srážek. Přitom v některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50–70 % dlouhodobých srážkových průměrů. Vysoké teploty navíc výrazně zvyšují výpar vody z krajiny, a ještě dále snižují množství vody, které se dostane do podzemních vod a sítě vodních toků. Nejkritičtější je situace v lokalitách, které jsou odkázány na mělké podzemní zdroje; výrazně vyšší míru spolehlivosti pak mají skupinové vodovody odebírající vodu z vodárenských nádrží.
„Vodárenské nádrže Vír a Hubenov se aktuálně nacházejí ve druhém regulačním stupni, což znamená nutnost snížení nadlepšovaného množství vody do toku. Vodárenská nádrž Vranov se aktuálně nachází ve třetím regulačním stupni, a kromě regulace odtoku vody do řeky Dyje je upraven také odběr vody pro závlahy. I v této situaci vodní nádrže, včetně těch vodárenských, významně dotují průtoky v tocích,“ vysvětluje Fína.
Všechny vodárenské nádrže mají v tuto chvíli dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Končící sklizeň některých zemědělských plodin navíc částečně sníží požadavky zemědělců na vodu na závlahy v nejbližších týdnech.
„Připravili jsme matematické simulace vývoje situace na vybraných nádržích, ve kterých jsme použili skutečné hodnoty přítoků z roku 2017 či 2018 a také teoretický scénář extrémního sucha. Důležité je, že i při dalším pokračování extrémně suchého počasí bude v letošním roce zajištěna voda pro vodárenské účely. Bude-li ale extrémní sucho pokračovat ve stejné intenzitě i v příštím roce, tak bude nezbytné reagovat dalšími opatřeními, na která se už nyní musíme v předstihu připravovat,“ dodává Fína.
Dispečeři Povodí Moravy jsou v denním kontaktu se zástupci vodáren, provozovatelů závlah, energetiků a vodoprávních úřadů. S ohledem na předpokládaný vývoj situace nelze vyloučit, že budou dosaženy na některých tocích či nádržích limity dané Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody jednotlivých krajů.
Jana Kučerová