TV tipy: Legendární Blade Runner, neodolatelný Armageddon i Růžový panter

Příznivci devadesátkových taškařic Michaela Baye si na Primě ve čtvrtek večer jistě užijí neodolatelnou guilty pleasure Armageddon. Pro někoho možná až příliš pitomá, pro jiné patřičně uvědomělá katastrofická zábava s dojemnou tečkou, v níž musí hrdinný Bruce Willis a jeho partička drsných naftařů z ropné plošiny zachránit svět před ničivým asteroidem.
Nova Cinema vám v sobotu večer přinese jednu z nejopěvovanějších sci-fi všech dob. Harrison Ford dostává v roli detektiva Ricka Deckarda v budoucnosti za úkol pátrat po replikantech – androidech s lidskou tváří, kteří pronikli na Zemi. Kultovní adaptace Philipa K. Dicka v jedinečném podání Ridleyho Scotta zaujme i po letech svou vtahující atmosférou, vizuálním zpracováním, zásadními režijními prvky i nekonečnou řadou motivů či symboliky.
Pokud ale toužíte po něčem intenzivnějším a napínavějším z katastrofického ranku, než co nabízí Armageddon, má pro vás Prima COOL připravené výtečné Monstrum. Příběh by zprvu ani nemohl být ohranější – skupinka kamarádů si užívá párty, když v tom zaútočí na New York tajemné obří monstrum, které hází s hlavou Sochy svobody jako s míčem. Hlavní hrdinové se snaží ze všech sil dostat do bezpečí, výjimečný je pak snímek díky svému stylu. Režisér Matt Reeves a J. J. Abrams v roli producenta se chopili tehdy trendy found footage subžánru a natočili celý počin „realisticky“ z pohledu jedné kamery.
Příznivci komediálních klasik si mohou v sobotu odpoledne pustit na Nova Cinema legendárního Růžového pantera s Peterem Sellersem v životní formě. Ikonická postava inspektora Clouseaua se snaží dopadnout mezinárodně hledaného zločince Fantoma a nyní se zdá, že nastražil dokonalou past. Stane se mu totiž osudným nejslavnější diamant světa, Růžový panter, který bude chtít proslulý kriminálník ukrást. Opravdu ale půjde nemotornému a zmatenému detektivovi vše podle plánu? Odpověď už asi moc dobře znáte.
Ve čtvrtek večer si můžete na Nova Cinema pustit neprávem přehlíženou dobrodružnou podívanou Sahara, v níž se charismatický Matthew McConaughey a Penélope Cruz vydávají Afrikou po stopách ztracené válečné lodi z občanské války, na jejíž palubě se samozřejmě skrývá velký poklad. Největší dobrodružství jejich života se však promění v boj o život. Nejsou totiž jediní, kdo se o loď zajímá; navíc se dostanou na stopu velké ekologické katastrofy.
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Zdroj: Kinobox