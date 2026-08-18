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WhatsApp má skrytou složku, která zabírá desítky GB. Nezobrazuje se v galerii ani v aplikaci a telefon trpí

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Každý obrázek, video či dokument z WhatsApp zůstává v telefonu i poté, co ho smažete z chatu. Ukládá se do složky, kterou galerie nevidí.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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