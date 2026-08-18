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VIDEO: Premiéra filmu o hrdinovi bitvy o Británii Josefu Františkovi z Otaslavic se blíží

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Do kin míří film Osamělý vlk, který přibližuje životní osudy významného stíhacího pilota a hrdiny bitvy o Británii Josefa Františka. Letec se narodil v Otaslavicích na Prostějovsku, předpremiéra filmu se uskuteční už ve čtvrtek v kině Metro 70 v Prostějově.
Josef František

Josef František

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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