Omezení na průtahu potrvá do listopadu. Od září se pojede jen dvěma pruhy

„Jde o velice důležitý úsek – nejdůležitější průtahovou komunikaci touto částí regionu, kde v tuto chvíli projíždí za 24 hodin zhruba padesát tisíc vozidel s velkým podílem nákladní dopravy,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
„Je třeba za dobrého počasí vyměnit a zásadním způsobem zrekonstruovat odvodnění a to z toho důvodu, že pokud bychom to neudělali a odvodnění, které bylo na hranici životnosti po nějakých sedmadvaceti letech, tak by mohlo dojít k tomu, že při mimořádných silných srážkách by kanalizace by to laicky řečeno nepobrala a voda by zůstávala na komunikaci, což by znamenalo riziko aquaplaningu a také riziko nahromadění srážkové vody ve spodních partiích,“ vysvětlil důvod rekonstrukce.
Součástí prací je výměna odvodnění, rekonstrukce středního dělícího pásu včetně sítí a nová moderní svodidla s plnou certifikací. „Drtivou část prací stihneme letos do podzimu, část prací, ale velmi krátká a nenáročná co se týče dopravy, nám zbyde na jaro. To budou maximálně dva týdny,“ dodal Rýdl s tím, že za práce ŘSD zaplatí 107 milionů korun a hotovo bude v polovině listopadu.
Nyní se pracuje na středním dělícím pásu, kde by mělo být hotovo do poloviny září, poté přijde druhá etapa, kdy se uzavře pás směrem do Liberce a bude se jezdit v režimu 1+1 ve směru z Liberce. „Zhruba od poloviny října by se měl vyměnit asfalt. Další měsíc se provoz převede na nový povrch a opraví se část ve směru z Liberce. To potrvá do poloviny listopadu,“ doplnil Jakub Hušek, vedoucí provozního úseku ŘSD Liberec. V úseku budou také nová betonová svodidla a dosavadní keře už se nevrátí. „Betonová svodidla zamezí oslnění vozidel světly,“ upřesnil.
Kanalizace podle něj dělala problémy obzvláště při velkých deštích. „Dvě stoky z pěti už byly tak poškozené, že voda sice odtékala, ale velmi pomalu. Při velkých srážkách už to bylo vidět ve žlabu a ve vpustech, že se tam držela voda,“ řekl Hušek.
Postupem času dojde k rekonstrukci celého průtahu. „Bude nám zbývat úsek svodidel těsně před tunelem, ale to je až v dlouhodobějším horizontu, kdy se tam budou dělat i další prvky pro uzavírání tunelu,“ vysvětlil.
Z druhé strany se bude dodělávat oprava povrchu od Sněhuláka až do Stráže k železničnímu mostu. „Tam se čeká, až budou opravené mosty a pak se tam udělá oprava povrchu. Tím bychom měli hlavní tah hotový. Pak už nás čeká jen most ke sjezdu k Babylonu na sjízdné větvi, ten bychom měli rekonstruovat do roku 2030,“ uzavřel.