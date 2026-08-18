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Srbské rizoto s chutí staré kuchyně, kde zbytky nejsou problém, ale výhra na zítra

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Když potřebuji uvařit něco sytého pro celou rodinu a nechci stát půl odpoledne u sporáku, často vyhraje právě srbské rizoto. Mám ráda, že je hotové poměrně rychle, vystačí z pár běžných surovin a díky rajčatovému protlaku, česneku a mletému masu má výraznou, domácí chuť, kterou si každý hned pozná.
Obrázek k receptu na Srbské rizoto z trouby: poctivá domácí klasika, která zasytí celou rodinu a chutná ještě lépe druhý den

Obrázek k receptu na Srbské rizoto z trouby: poctivá domácí klasika, která zasytí celou rodinu a chutná ještě lépe druhý den

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Vaření s Jančou, Recept na Srbské rizoto z trouby: poctivá domácí klasika, která zasytí celou rodinu a chutná ještě lépe druhý den
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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