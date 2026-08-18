Srbské rizoto s chutí staré kuchyně, kde zbytky nejsou problém, ale výhra na zítra

Když potřebuji uvařit něco sytého pro celou rodinu a nechci stát půl odpoledne u sporáku, často vyhraje právě srbské rizoto. Mám ráda, že je hotové poměrně rychle, vystačí z pár běžných surovin a díky rajčatovému protlaku, česneku a mletému masu má výraznou, domácí chuť, kterou si každý hned pozná.
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Zdroj: Zdroj: se souhlasem Vaření s Jančou, Recept na Srbské rizoto z trouby: poctivá domácí klasika, která zasytí celou rodinu a chutná ještě lépe druhý den
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