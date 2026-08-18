Olympijský vítěz Fuksa přiznává: Brendela a Vajdy jsem se bál. Teď chci, aby se báli ostatní mě

Když Martin Fuksa jako mladík stál na startu vedle Sebastiana Brendela nebo Attily Vajdy, necítil jen soupeře. Cítil auru. Brendel měl olympijské zlato z Londýna 2012, později přidal i Rio 2016. Vajda vládl C1 1000 metrů už v Pekingu 2008. Pro Fuksu to nebyli běžní kanoisté z pavouku, byli to etalony jeho vlastní disciplíny, muži, kteří definovali, jak vypadá nejlepší závodník na kilometru. Dnes, dva roky po vlastním olympijském triumfu v Paříži, mluví o téhle éře s odstupem a přiznává, že respekt, který k nim choval, měl blízko ke strachu. A zároveň říká, že chce totéž vyvolávat v ostatních. Čísla z letošní sezony naznačují, že to není prázdná ambice.
Nervozita nezmizela, jen změnila adresu
Fuksa po olympijském zlatu nepřestal být nervózní. Sám v rozhovorech opakuje, že v něm zůstávají stejné pocity, které ho provázely celou kariéru, napětí před startem, vnitřní tlak, chvíle, kdy ho to „sžírá“. Rozdíl je v tom, co s tím dělá. Místo aby nervozita pracovala proti němu, překlápí ji do závodní kontroly: soustředí se hlavně na sebe, šetří síly na druhou půlku a spoléhá na finiš, který soupeře láme.
Právě tenhle posun nejlíp ilustruje, co myslí slovy o strachu. Jako mladý závodník vstřebával psychologickou váhu cizích jmen. Dnes ji chce vysílat. Ne skrze výroky, ale skrze způsob, jakým závody vyhrává, kontrolovaně, opakovatelně, z pozice síly.
Čísla, která mluví za Fuksu
Sezona 2026 je pro třicetiletého kanoistu zatím mimořádně silná. Na Světovém poháru v Szegedu jel na hranici světového rekordu a po přezkoumání byl vyhlášen spoluvítězem. V Brandenburgu bral zlato na kilometru na domácí vodě německých soupeřů. Na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru ovládl C1 1000 v čase 3:41,797, počtvrté v kariéře jako evropský šampion na olympijské distanci.
Výsledek v mezinárodním rankingu tomu odpovídá:
- C1 muži: Česko je k polovině července 2026 průběžně první v olympijském kvalifikačním žebříčku ICF se 4 000 body a drží provizorní kvótu pro Los Angeles 2028.
- C2 muži: S bratrem Petrem je česká loď průběžně pátá s 3 040 body, v kvótovém pásmu, ale s náskokem pouhých 50 bodů před šestým Polskem.
Singlovka je jasná dominance. Debl je otevřená hra.
Trojboj jako systém, ne jako rozmařilost
Fuksa letos závodí ve třech disciplínách: C1 1000, C1 500 a C2 500. Na první pohled to vypadá jako přeplněný program, který ohrožuje hlavní prioritu, kilometr. Jenže tenhle trojboj není improvizace. Česká nominační kritéria pro sezonu 2026 s ním počítají předem a kvalifikační systém ICF ho přímo zvýhodňuje.
Pravidla říkají, že všechny singlové tratě v programu sbírají body do jednoho singlového rankingu. Pětistovka tedy není „navíc“, každý dobrý výsledek na ní posiluje Fuksovu pozici i pro olympijský kilometr. A kombinování startů ve více disciplínách na jednom šampionátu není nijak omezené. Systém odměňuje stabilitu a šíři, ne úzkou specializaci.
Podle nás je právě tohle nejsilnější signál, který Fuksa soupeřům vysílá. Nebezpečný není jen na jedné trati. Je nebezpečný všude, kde se objeví, a přitom si hlídá, aby ho přeplněný program nestál síly na to hlavní.
Poznaň: město s historií i budoucností
Mistrovství světa v Poznani, naplánované na 26.–30. srpna 2026, má pro Fuksu zvláštní příchuť. V roce 2012 tu jako teenager absolvoval olympijskou kvalifikaci v podmínkách, které sám popisoval jako téměř neregulérní, vítr a vlny si s ním dělaly, co chtěly, a s jeho tehdejší váhou neměl šanci. Poznaň pro něj nikdy nebyla neutrální voda.
O čtrnáct let později se vrací jako lídr disciplíny. Předběžný program ICF řadí rozjížďky C1 1000 na středu 27. srpna, finále na pátek 28. srpna odpoledne. Pětistovkové finále by mělo následovat v sobotu, deblové v neděli. Živé přenosy poběží přes Planet Canoe na YouTube.
Pro českou olympijskou kvalifikaci bude Poznaň klíčová, ale ne rozhodující, žebříček se uzamkne až na konci roku 2027 a do každého eventu se počítá nejlepších osm výsledků. Silný šampionát ale může Fuksovi v singlu pojistit náskok a v deblu oddělit Česko od pronásledovatelů.
Strach jako měna
Brendel a Vajda budili respekt léty dominance na jedné konkrétní trati. Fuksa dnes staví totéž, jen s širším záběrem, vyhrává na kilometru, sbírá body na pětistovce, drží pozici v deblu a psychicky zvládá program, který by jiné závodníky rozložil. Nervozita v něm zůstává. Ale teď ji cítí i ti na vedlejších drahách.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta