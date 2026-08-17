Dub z Višňové, který zachránil lidské životy, bojuje o titul Strom čtvrtstoletí

Dub získal označení Ochránce a v roce 2013 byl vyhlášen Stromem roku. Teď se ve stejné anketě uchází i o označení Strom čtvrtstoletí. Pomůžete mu k titulu svým hlasem?
V srpnu 2010 se řeka Smědá vylila z břehů a Višňovou postihla, stejně jako řadu dalších míst v kraji, povodeň. Ve Višňové zatopila na 42 místních domů. Voda s sebou vzala auta, stromy a další materiál. Proti naplaveninám se však postavil mohutný dub, který zde již dlouho roste. I když utrpěl četná zranění, odolal a nespadl. Za záchranu života mu vděčí manželský pár Holcových. Místní obyvatelé ho proto nazývají „Dubem ochráncem“.
V roce 2013 se stal Stromem roku
Před 13 lety občané Višňové přihlásili Dub ochránce do celostátní ankety Strom roku. Díky příběhu a hlasům lidí, které oslovil, se mu podařilo anketu vyhrát. „Jeho vítězství tehdy přineslo naději a pomohlo hojit rány po povodni,” říká Jana Žáková, která letos strom přihlásila do stejné ankety, ve které se ovšem hledá rovnou Strom čtvrtstoletí.
“Paní Marta Holcová, hrdinka tohoto příběhu, se letošního výročí bohužel nedožila. Každý den děkovala dubu za záchranu svého života i životů svých sousedů. Dnes už na jeho majestát hledí z nebes. Odešel také pejsek Zak a pan Ctibor nyní žije v domově pro seniory. Zůstáváme však my, kteří na příběh Dubu ochránce nikdy nezapomeneme. Dub stále stojí pevně, dívá se na zachráněné domy, protipovodňovou hráz, řeku i svíčku zapálenou na památku paní Marty,” popisuje Jana Žáková.
Hlasujte v anketě pro strom z Vísky - Višňové
Dub letní, označovaný jako Dub ochránce, je více než 160 let starý a obvod jeho kmene měří 473 cm. Pokud by v anketě uspěl, získal by za výhru odborné ošetření na míru a postup do evropského kola ankety. Pokud by skončil na druhém či třetím místě, čekalo by ho ošetření kořenovou injektáží.
Hlasovat pro strom z Libereckého kraje, který má v anketě číslo 4 a jehož příběh bere za srdce, můžete zde. Pořadatelem ankety je již 25 let Nadace Partnerství.
Pět ze třinácti stromů s nejvíce hlasy postoupí do tajného superfinále, které bude probíhat od 29. září do 5. října. „Neodkládejte proto hlasování na později, aby měl Dub ochránce šanci se probojovat do tajného superfinále,“ žádá Žáková.
Celkem je do ankety přihlášeno 13 stromů. Lidé z Višňové ale pochopitelně nedají dopustit na toho svého favorita. “Přírodní katastrofy nám i dnes připomínají sílu živlů. Příběh Dubu ochránce je skutečný a ukazuje, že krása stromu nespočívá jen v jeho vzhledu, ale v jeho příběhu, moudrosti, trpělivosti a schopnosti pomáhat. Stovky let tiše přihlíží našim chybám, a přesto nám dává ochranu,“ uzavírá Jana Žáková, občanka Višňové a navrhovatelka stromu do ankety.