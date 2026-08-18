Papriky hnojené dusíkem rostou do listů, ne do plodů. Stačí přehodit na dvě složky a keř se ohýbá pod úrodou

Mnoho zahrádkářů neustále hledá způsoby a triky, jak dosáhnout opravdu bohaté a chutné úrody paprik. Existuje několik pravidel a tipů, které mohou pomoci zvýšit výnos plodů z jedné rostliny. Seznamte se s nimi a užijte si báječnou úrodu těchto lahodných plodů až do konce sezony.
Mulčování jako základ
Mulčování je pro papriky zásadní, protože mají mělký, rozvětvený kořenový systém, který je velmi citlivý na sucho a chlad. Proto je
nejvhodnější jim zajistit dostatečnou závlahu a následně na ni položit vrstvu mulče. Mulč pomáhá zachovávat vlhkost a působí také jako hnojivo, protože se časem rozkládá a obohacuje půdu o živiny. Terminální pupen chce zaštípnout
Dokud nezačne dozrávat hlavní pupen na vrcholu, budou se plody na spodních větvích vyvíjet pomalu. Zkušení zahradníci doporučují terminální pupen zaštípnout, aby se energie rostliny přesměrovala na tvorbu plodů na spodních větvích. Tento postup podporuje rovnoměrnější vývoj plodů a může zvýšit celkové výnosy.
Zdroj fotografie: Foto: Pexels Vyhněte se chladovému stresu
Papriky nemají rády nízké teploty. Pokud jsou rostliny vystaveny chladovému stresu na počátku růstu, může to vést ke zpoždění jejich vývoje, snížení množství nasazených plodů a dokonce k hořkosti
paprik. Je proto důležité jim zajistit teplé a chráněné prostředí, zejména v raných fázích růstu. To ovšem platí i pro hlavní vegetační sezónu – jestliže se tedy během letních měsíců přiblíží nepříjemné ochlazení, zakryjte své rostliny na pár dní netkanou textilií. Budou díky tomu v mnohem lepší kondici a na rychlosti růstu plodů se to téměř neprojeví. Fosfor a draslík jsou nezbytné
Dusík je sice pro rostliny nezbytnou živinou, ale aktivní přihnojování paprik příliš velkým množstvím dusíku nemusí nutně vést ke zvýšení výnosů. Místo toho je důležité zaměřit se na zajištění dostatečného množství fosforu a draslíku. Tyto prvky
hrají klíčovou roli při vývoji kořenů a stonků, kvetení a nasazování plodů. Začlenění hnojiv bohatých na fosfor a draslík do půdy nebo použití vhodných organických doplňků může pomoci zajistit optimální růst rostlin a produkci plodů. Zdroj fotografie: Freepik Organická hmota také pomůže
Přidání dobře uleželého hnoje nebo kompostu do půdy před výsadbou paprik může jejich růstu výrazně prospět. Je však důležité zajistit, aby kořeny nepřišly s touto organickou hmotou do přímého kontaktu, protože to může způsobit spálení kořenů.
Zkušení zahradníci proto doporučují přidat malé množství organické hmoty do výsadbové jámy nebo ji později rozprostřít po povrchu půdy (tak, aby se přímo nedotýkala stonku) a
vyhnout se přímému kontaktu s kořeny. Rovněž je třeba se vyvarovat nadměrné aplikaci hnoje nebo kompostu, protože to může vést k příliš bujnému vegetativnímu růstu na úkor produkce ovoce. A v případě potřeby přidejte k paprikám ještě hnojiva s obsahem draslíku nebo dalších potřebných látek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři