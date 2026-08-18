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Papriky hnojené dusíkem rostou do listů, ne do plodů. Stačí přehodit na dvě složky a keř se ohýbá pod úrodou

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Aby byla úroda paprik letos opravdu maximální, pak si ji pojistěte tím správným hnojením. Musí obsahovat dvě důležité složky.
Papriky hnojené dusíkem rostou do listů, ne do plodů. Stačí přehodit na dvě složky a keř se ohýbá pod úrodou

Papriky hnojené dusíkem rostou do listů, ne do plodů. Stačí přehodit na dvě složky a keř se ohýbá pod úrodou

Zdroj: NewMexMike / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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