Crvenu zvezdu před dvojzápasem s Plzní převzal Albert Riera, který loni vyřadil Baník i Sigmu

Albert Riera stál před novináři na stadionu Rajko Mitić a rovnou pálil: „Strach pro mě neexistuje. Ve čtvrtek uvidíte jiný tým.“ Slova nového kouče Crvené zvezdy zněla sebevědomě, jenže kalendář mluví jinak. Mezi jeho nástupem a výkopem proti Viktorii Plzni zbývají pouhé čtyři tréninky. Přesto právě Riera může být pro Plzeň nepříjemným protivníkem, a ne proto, že by měl čas vybudovat nový systém, ale proto, že rozbíjí veškerou čitelnost soupeře.
Proč právě Riera a proč teď
Crvená zvezda je v akutní sportovní krizi. V srpnu prohrála obě utkání 3. předkola Ligy mistrů s Hapoelem Beer Ševa (0:1 venku a 0:2 doma) a hlavní sezónní cíl se rozplynul. Generální ředitel Zvezdan Terzić při představení nového trenéra
na klubovém webu přiznal, že „měnit trenéra není příjemné“, ale velký klub musí na krizi reagovat rychle. Riera podle něj nebyl náhodná volba. Klub ho sledoval už loni, kdy vedl slovinské Celje v Konferenční lize, a oceňuje jeho znalost regionu i „španělský“ pohled na hru.
Riera sám na tiskové konferenci deklaroval útočný a vizuálně přitažlivý fotbal s jasnou identitou. Slíbil „úplně jiný styl než předtím“ a nové pokyny od prvního tréninku. Ambiciózní rétorika, jenže přestavět herní model za čtyři dny je spíš manifest než realita.
Co Riera skutečně dokázal proti českým klubům
Riera loni vyřadil Baník i Sigmu. Pravda je ale složitější.
Baník Ostrava – ano. V play-off Konferenční ligy 2025/26 jeho Celje zvítězilo 1:0 doma a 2:0 v Ostravě, celkově suverénních 3:0 na dvě utkání. Sigma Olomouc – ne. Šlo o ligovou fázi Konferenční ligy, tedy o jednozápasový formát bez vyřazení. A Celje v Olomouci prohrálo 1:2.
Riera tedy český fotbal zná, ale jeho bilance s ním není bezchybná. Pro Plzeň to znamená, že narazí na kouče, který umí česká mužstva přečíst, ale zároveň s nimi umí i prohrát.
Co je ve hře: Evropská liga, nebo Konferenční liga
Dvojzápas má jasný soutěžní rámec podle
pravidel UEFA: vítěz postupuje do ligové fáze Evropské ligy, poražený padá do ligové fáze Konferenční ligy. Plzeň má od začátku července jistotu, že minimálně Konferenční ligu hrát bude; nejde tedy o „být, či nebýt“ v Evropě, ale o prestiž a peníze spojené s vyšší soutěží.
Zápas Datum Výkop Místo 1. zápas 20. srpna 2026 20:00 Bělehrad Odveta 27. srpna 2026 19:00 Doosan Arena, Plzeň Co to znamená pro Plzeň
Trenérská výměna čtyři dny před zápasem je dvousečná. Na jedné straně Zvezda přichází o zažité automatismy a Riera nemá čas vtisknout mužstvu svou identitu. Na straně druhé, a to je pro Plzeň klíčové, zmizela dosavadní čitelnost soupeře. Veškerá videoanalýza, kterou si plzeňský štáb připravil na předchozí herní model, má najednou omezenou platnost.
Riera navíc přichází s energií člověka, který nemá co ztratit. Bělehradský stadion bude po debaklu v Lize mistrů hladový po reakci a nový trenér je ideální katalyzátor emoce. Klubový web Zvezdy už před duelem vytahuje příběh Aleksandara Kataie, který může proti Plzni poskočit na čelo historických střelců klubu v Evropské lize.
Plzeň se tak nepřipravuje na konkrétní taktický plán, ale na nepředvídatelnost. A právě ta bývá v pohárových dvojzápasech nejnebezpečnější.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Josef Kebrle