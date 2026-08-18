Krtka na zahradě nesmíte zabít. Pokuta je až desítky tisíc korun a policie to řeší čím dál vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krtka na zahradě nesmíte zabít. Pokuta je až desítky tisíc korun a policie to řeší čím dál víc
Tepelné mosty jsou místem, kde teplo uniká z domu, způsobují kondenzaci a mohou vést k problémům s...
Pokud ve své domácnosti narazíte na tento hmyz připomínající roztomilou berušku, jednejte okamžitě. Rychle...
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Češi by se měli připravit na nové poplatky, jejichž zavedení v současné době zvažuje Evropská unie. Týkat...
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