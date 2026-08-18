Zdroj z Norwiche hodnotí Juráskovo působení jako katastrofu. Sparťanští fanoušci ukazují na Rosického

16. ledna 2025 Norwich City oficiálně představil dvaadvacetiletého českého křídelníka s kontraktem do června 2030. O devatenáct měsíců později ho klub pouští zpět do české ligy. Bilance, kterou sama Sparta uvádí v oznámení příchodu (22 soutěžních startů, 1 gól, 2 asistence), mluví jasněji než jakýkoli komentář. Právě na tuto disproporci mezi investicí a výnosem reaguje norwichské fanouškovské prostředí hodnocením, které v českých médiích rezonuje slovem „katastrofa“.
„Měl hodně příležitostí, hlavně od kouče Philippa Clementa, ale předvedl velmi málo, spíš vůbec nic,“ konstatoval Jack Reeve, tvůrce podcastu TalkNorwichCity. A dodal slova, která vše shrnují: „Byla to katastrofa pro obě strany. Matěj ztratil pár let své kariéry. My jsme ztratili hodně peněz.“
Proč se terčem stává Rosický
Když Sparta 14. srpna 2026 oznámila Juráskův příchod, sportovní ředitel Tomáš Rosický v oficiálním textu sám propojil transfer s možným odchodem Lukáše Haraslína. Matěj Jurásek podle něj nebyl náhodná volba z posledních srpnových dnů, ale předem vytipovaný profil pro konkrétní místo v kádru.
Jenže právě tady začíná problém. Sparta podle vlastního klubového popisu svěřila Rosickému transferovou agendu, skauting i datově-analytické oddělení. Když fanoušci na veřejném setkání 22. července 2026 prohlásili „Je to málo, nedostatečné, máme kádr na třetí místo,“ nešlo o útok na trenéra. Šlo o útok na architekta. A Rosický to ví; v dřívějším mediálním vystoupení přiznal, že fanouškovská kritika je pro něj „hodně nepříjemná,“ a sám řekl, že po sezoně šel za majitelem a generálním ředitelem řešit, zda zvolená cesta vede k úspěchu.
Načasování, které mění optiku
Kontext dělá z Juráskova hostování víc než běžnou letní posilu. Krátce před jeho příchodem Sparta prohrála odvetu v Lyonu 0:3 a spadla do ligové fáze Evropské ligy. Klub, který si před dvěma lety zahrál skupinu Ligy mistrů, najednou řeší podzim o úroveň níž.
V téhle atmosféře přichází hráč bez čerstvě potvrzené formy na vyšší úrovni. Srovnání se nabízí samo: Arsenal letos v létě koupil Christose Tzolise, dalšího bývalého hráče Norwiche, ale až poté, co Řek v Club Brugge nastřílel 43 gólů ve 108 zápasech a přestoupil za 34 milionů liber. Arsenal kupoval znovu potvrzený produkt. Sparta bere nedořešený případ.
Řešení, nebo další projekt?
Debata o Juráskovi už dávno není o tom, jestli má talent. Účastník EURO 2024, rychlý, technicky vybavený, to všechno platí. Otázka zní jinak: kupuje Sparta řešení, nebo další sázku na obrat kariéry?
Několik faktů pro a proti:
- Pro: Jde o hostování s opcí, nikoli o přímý nákup. Finanční riziko je nižší a vratné. Rosický ho zná z českého prostředí a má pro něj jasné místo v sestavě.
- Proti: Jurásek se v Norwichi neprosadil natolik, aby si vybojoval stabilní pozici odpovídající pětiletému závazku. V širší předběžné nominaci Česka na MS 2026 podle České televize nefiguruje. A Sparta ho přivádí ve chvíli, kdy fanoušci požadují jistotu, ne experiment.
Podle nás je klíčový první měsíc. Pokud Jurásek rychle dodá minuty a produktivitu, prostředí se může otočit. Pokud ne, jeho slávistická minulost mu chyby na Letné prodraží víc než komukoliv jinému.
Co je v sázce pro obě strany
Pro Juráska je Sparta poslední rychlá reparační stanice, ne komfortní restart bez tlaku. Ve dvaadvaceti letech by případný neúspěch ještě neznamenal konec kariéry, ale těžký zásah do stropu ambicí. Pro Rosického by to byl další argument pro fanoušky, kteří už teď napadají kvalitu kádru jako celek, a vědí, že transfery spadají přímo do jeho gesce.
Rosický v tuto chvíli z funkce neodchází; Sparta jeho pozici sportovního ředitele výslovně potvrdila v rámci letní organizační úpravy. Ale každý příchod typu Jurásek je zároveň test důvěry. Ne důvěry v jednoho hráče, důvěry v celý rozhodovací proces, který za poslední dva roky vybudoval.
Jurásek dostal na Letné šanci dokázat, že norwichská epizoda byla slepá ulička, ne definitivní strop. Rosický vsadil na to, že profil hráče a znalost českého prostředí převáží nad reputačním šumem z Anglie. Jeden z nich se mýlí, a odpověď přijde rychleji, než by si oba přáli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner