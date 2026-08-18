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Android 17 umí konečně zamknout aplikace otiskem prstu. Nastavte si to hned, ať nikdo neleze, kam nemá

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Google v Androidu 17 testuje systémový zámek jednotlivých aplikací. Otisk prstu, PIN nebo heslo a vybraná aplikace se bez ověření neotevře.
Telefon, aplikace, plocha

Telefon, aplikace, plocha

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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