Android 17 umí konečně zamknout aplikace otiskem prstu. Nastavte si to hned, ať nikdo neleze, kam nemá

Nejde o zamčení celého telefonu. Jde o něco, co čistému Androidu chybělo roky: možnost uzamknout konkrétní aplikaci tak, aby ji nikdo neotevřel, když vám vezme odemčený mobil z ruky. V testovacím buildu Android Canary 2603 se funkce jmenuje jednoduše App Lock. Vyvolá se dlouhým podržením ikony aplikace, systém nabídne volbu „App lock“ a po potvrzení otiskem prstu, PINem nebo heslem je aplikace zamčená. A nejen to, zmizí i její notifikace, widgety a zkratky na ploše. Xiaomi, Samsung i Apple tohle v různých podobách nabízejí dávno. Google to teď dohání přímo v jádru platformy, bez nadstaveb třetích stran.
Co přesně App Lock dělá a kde ho najdete
Funkce je doložená z interního
Canary buildu Androidu 17. Prakticky to vypadá tak, že dlouze podržíte nějakou aplikaci, ať už na domovské obrazovce, nebo v seznamu všech aplikací, a v kontextovém menu se objeví položka App lock. Po ověření totožnosti se aplikace označí jako zamčená.
Co se pak mění:
Otevření aplikace vyžaduje otisk prstu, PIN nebo heslo. Notifikace zůstávají viditelné, ale bez obsahu. U zpráv se zobrazí jen generické „Nová zpráva“, u ostatních „Nové oznámení“. Widgety a zkratky zamčené aplikace zmizí z plochy.
Některé řetězce nalezené v Androidu 17 QPR1 Beta 6 naznačují, že Google chystá i centrální správu zamčených aplikací přímo v Nastavení a možnost vynutit odemčení výhradně biometrií, tedy bez záložního ověření přes PIN. Oficiální veřejný návod pro běžného uživatele ale Google zatím nevydal.
Kdo si to může zapnout a kdo musí čekat
Tady je potřeba být přesný. Stabilní Android 17 Google rozeslal na Pixely 16. června 2026 a dalším kompatibilním zařízením slíbil aktualizaci v průběhu roku.
Android 17 QPR2 Beta 3 je venku od 14. srpna 2026 pro podporované Pixely a emulátor. Jenže v oficiálních poznámkách k této beta verzi App Lock popsán není. Funkce je doložená z testovacích Canary buildů a APK teardownů, nikoli jako veřejně oznámená novinka.
Pro běžného uživatele to znamená:
Pixel s betou – pokud jste v testovací větvi a funkci v systému vidíte, můžete ji použít hned. Pixel se stabilním Androidem 17 – pravděpodobně se dočkáte v rámci prosincového Pixel Dropu, až QPR2 přejde do stabilní verze. Xiaomi, Samsung a další – tito výrobci mají vlastní časový plán aktualizací. Xiaomi je v seznamu partnerů pro Android 17 Beta, Samsung v otevřené verzi stránky chybí.
Google sice nabízí QPR2 GSI pro zařízení s podporou Treble, ale
poskytuje ho jako experimentální nástroj pro kompatibilní zařízení, který může vyžadovat smazání dat a není určený pro běžné používání. Rozhodně to není cesta pro běžného uživatele. Co používat do doby, než to bude přístupné
Slovo „konečně“ dává smysl, když se podíváte na konkurenci.
Xiaomi má vlastní App Lock už roky a umožňuje zamknout jednu i více aplikací přímo v nastavení. Samsung řeší ochranu přes Secure Folder, tedy oddělený šifrovaný kontejner pro aplikace a soubory. Apple v iOS 18 přidal možnost aplikace nejen zamknout, ale i zcela skrýt: zmizí z vyhledávání, návrhů Siri i dalších míst systému.
Čistý Android od Googlu? Ten měl dosud jen
Private Space, oddělený uzamčený profil, kam se aplikace přesouvají celé. Funguje spolehlivě, ale je to jako stěhovat se do trezoru vždy, když chcete otevřít bankovnictví. App Lock je lehčí varianta: aplikace zůstává na svém místě, jen vyžaduje ověření.
Pokud dnes nemáte Pixel s betou, nejlepší alternativy podle značek:
Značka Řešení Princip Xiaomi Zámek aplikace Zámek přímo na místě, PIN/otisk Samsung Zabezpečená složka Oddělený kontejner Pixel (stabilní) Soukromý prostor Oddělený profil iPhone Zamknout/skrýt aplikace Zámek + možnost skrytí Jak bezpečný ten zámek vlastně je
Systémová funkce má zásadní přínos oproti aplikacím třetích stran z obchodu. App Lock v Androidu 17 stojí na novém oprávnění
, které je vyhrazeno interním systémovým aplikacím a držiteli role HOME, tedy launcheru. Žádná stažená aplikace z Google Play nemůže toto oprávnění získat jen tím, že si o něj požádá.
LOCK_APPS
Otevřená otázka zůstává u záložního ověření přes PIN. Pokud někdo zná PIN vašeho telefonu, dostane se i do zamčené aplikace, pokud Google nenasadí režim „jen biometrie“, který se objevuje v novějších řetězcích. Pro srovnání: Apple se Stolen Device Protection umí mimo známá místa vynutit výhradně Face ID nebo Touch ID, bez možnosti zadat kód. Google je na cestě ke stejnému přístupu, ale zatím není jasné, jestli to bude výchozí nastavení, nebo volitelná úroveň.
Které aplikace zamknout jako první
Scénář, proti kterému App Lock chrání, není sofistikovaný hackerský útok. Je to moment, kdy půjčíte odemčený telefon dítěti, kolegovi nebo kamarádovi. Nebo situace po krádeži, kdy zloděj získá přístup k odemčenému zařízení.
Priorita pro zamčení:
Bankovnictví a platební aplikace Autentikátory a správci hesel E-mail – brána k resetům hesel všude jinde Zprávy a chaty – soukromé konverzace Galerie a cloudová úložiště – fotky, dokumenty, smlouvy
Google tady nedohání módní novinku. Staví základní vrstvu ochrany, kterou čistý Android měl mít už dávno a výrobci nadstaveb museli řešit sami. Až App Lock dorazí do stabilní verze, bude to poprvé, kdy každý Android s čistým systémem nabídne zámek jednotlivých aplikací bez jediné aplikace navíc.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman