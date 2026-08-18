Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Mourinho dorazil na generálku Realu s monoklem pod okem. Na tréninku ho trefil míč do obličeje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mourinho přijel v neděli do Gelsenkirchenu s výraznou podlitinou u pravého oka. Příčinou nebyla rvačka ani zákulisní drama, ale míč a rozbité brýle.
Mourinho dorazil na generálku Realu s monoklem pod okem. Na tréninku ho trefil míč do obličeje

Mourinho dorazil na generálku Realu s monoklem pod okem. Na tréninku ho trefil míč do obličeje

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z SportyŽivě
Guardiola oznámil hráčům Manchesteru City rozchod s manželkou a proměnil to v motivační proslov
Guardiola oznámil hráčům Manchesteru City rozchod s manželkou a proměnil to v motivační proslov
Maděrová jela ředitelským autem mezi závodníky Czech Tour. Z Boleslavi na Ještěd viděla závod zevnitř pelotonu
Maděrová jela ředitelským autem mezi závodníky Czech Tour. Z Boleslavi na Ještěd viděla závod zevnitř pelotonu

Červený Škoda Enyaq v čele kolony, vysílačky, 155 kilometrů a dojezd na Ještěd. Maděrová strávila páteční...

Lazio vypadlo v 1. kole poháru s druholigovým týmem. Gattuso mluví o facce do tváře
Lazio vypadlo v 1. kole poháru s druholigovým týmem. Gattuso mluví o facce do tváře

Lazio, loňský poražený finalista Coppa Italia, v neděli večer prohrálo doma 0:2 s druholigovou Mantovou a...

Malá fanynka odmítla podpis Adama Hložka. Český reprezentant z Hoffenheimu bral odmítnutí s humorem
Malá fanynka odmítla podpis Adama Hložka. Český reprezentant z Hoffenheimu bral odmítnutí s humorem

Český útočník nabízel autogram, ale malá fanynka zavrtěla hlavou. V Hoffenheimu totiž existuje jméno, které...

Movistar nenominoval Quintanu na Vueltu. Vítěz Tour de France a Gira ukončil kariéru bez rozloučení
Movistar nenominoval Quintanu na Vueltu. Vítěz Tour de France a Gira ukončil kariéru bez rozloučení

Osm jmen v nominaci Movistaru na Vueltu a España 2026. Nairo Quintana mezi nimi chybí, a tým jeho absenci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Fotbal
Zobrazit více
SportFotbal
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.