Mourinho dorazil na generálku Realu s monoklem pod okem. Na tréninku ho trefil míč do obličeje

Stačil jeden nešťastný okamžik na sobotním tréninku. Míč trefil trenéra Realu Madrid přímo do obličeje, rozbil mu brýle a jejich střepy způsobily ránu a podlitinu kolem pravého oka. Když se José Mourinho o den později objevil na stadionu VELTINS-Arena před posledním přípravným zápasem proti Schalke 04, pozornost šedesáti tisíc diváků i kamer se okamžitě stočila k jeho monoklu. Na sociálních sítích se rozjely teorie, co se stalo. Realita byla přitom banální: tréninkový balón, brýle a smůla.
Sobotní trénink a rozbité brýle
Podle informací španělského deníku AS šlo o náhodný zásah během běžné tréninkové jednotky. Přesný cvik ani herní situace, při které míč Mourinha zasáhl, veřejně známé nejsou. Jisté je, že brýle náraz nevydržely a právě jejich poškození způsobilo ránu. Lékaři zranění označili za lehké, bez nutnosti zvláštního ošetření, jen s doporučením trpělivosti. Monokl měl Mourinha provázet ještě několik dní.
Kdo zná prostředí Mourinhových tréninků, nepřekvapí se. Oficiální reporty Realu z letní přípravy popisují intenzivní drily: držení míče pod presinkem, rychlé kombinace do zakončení, střelbu do malých branek, sérii krátkých zápasů. V takovém provozu létají balóny ze všech stran. Že jeden z nich trefí člověka stojícího uprostřed hřiště, je otázka času, ne výjimečné smůly.
Generálka před 61 316 diváky
Nedělní zápas proti Schalke nebyl žádný uzavřený sparing. Schalke 04 ho pořádalo jako součást oslav 25 let své arény a přišlo přes 61 tisíc fanoušků. Pro Real šlo o sedmý a poslední přípravný duel před startem La Ligy. Výsledek 3:0 pro hosty odpovídal průběhu. Mourinho stál u lavičky celý zápas, dirigoval střídání, komunikoval s realizačním týmem. Monokl mu v práci nebránil.
Pro Mourinha měl Gelsenkirchen i osobní symboliku. Právě tady v roce 2004 zvedl s Portem nad hlavu pohár Ligy mistrů. Tentokrát se vracel v jiné roli a s jiným klubem, ale na stejný trávník.
„To dobré“ začíná až body
Po zápase Mourinho na monokl nenarážel. Mluvil výhradně o týmu. Řekl, že hráči z první přípravné vlny mají za sebou třicet tréninků a šest zápasů, zatímco reprezentanti, kteří se připojili později, absolvovali jen tři až čtyři jednotky. Generálku označil za „poslední velmi dobrý trénink před tím dobrým“, tedy před ostrými body. Podle oficiálního kalendáře Realu čekal tým první ligový zápas už 22. srpna proti Espanyolu a o čtyři dny později dohrávka 1. kola s Realem Sociedad.
Mourinhova hlava byla zkrátka jinde než u vlastního oka. Řešil rozdíly v připravenosti hráčů, rytmus rotací, sehrávání. Monokl byl pro okolí atraktivní detail, pro něj zjevně okrajová nepříjemnost.
Český stoper na druhé straně
Za Schalke nastoupil v generálce i český reprezentační obránce Tomáš Kalas, rodák z Olomouce. Pro českého fanouška tak zápas nabídl dvojí průsečík: Mourinhův monokl na jedné straně a známé jméno v dresu soupeře na druhé.
Mourinhův monokl zmizí za pár dní. Co zůstane, je obraz trenéra, který si na tréninkové hřiště stoupá tak blízko k akci, že ho občas trefí míč, a kterému to nestojí ani za zmínku, protože za týden už se hraje o body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle