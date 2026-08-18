Kolik bere řidič příměstského autobusu na vesnických linkách? Částka na výplatní pásce vás překvapÍ

Každé ráno před pátou hodinou usedají za volant desítky řidičů, kteří rozvážejí školáky a dojíždějící z vesnic do spádových měst. Po skončení ranní špičky kolem půl deváté však jejich pracovní den nekončí – naopak, začíná několikahodinové čekání na odstavných plochách, malých nádražích nebo odlehlých točnách, odkud se nevyplatí jet domů.
Odpolední směna startuje kolem půl druhé a trvá do šesti večer. Šofér je tak reálně mimo domov dvanáct až čtrnáct hodin denně, jenže na výplatní pásce se mu jako skutečně odpracovaný čas započítá pouhých sedm nebo osm hodin. Zbytek? Ten spadá do kategorie čekání mezi spoji.
Podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb. musí dopravce za tyto hodiny vyplatit odměnu ve výši minimálně 1,25násobku hodinové minimální mzdy, což v roce 2026 činí zhruba 168 Kč na hodinu. To je výrazně méně než standardní hodinová sazba za řízení, která se v regionech pohybuje mezi 185 Kč a 245 Kč.
Právě tento model dělených směn tvoří zásadní rozdíl oproti práci tramvajáků nebo řidičů městských linek v krajských městech, kde směny běží v kompaktních blocích a čas strávený v práci odpovídá času na výplatnici.
Z čeho se skládá výplata a proč se liší o tisíce
Hrubá mzda linkového šoféra není jednoduchá položka. Skládá se z několika vzájemně se doplňujících složek, jejichž kombinace vytváří finální částku na účtu. Základní hodinová sazba za čistý čas strávený řízením tvoří jen část celku.
K tomu přistupují zákonné i firemní příplatky za práci o víkendech, noční dojezdy, státní svátky a právě za režim dělených směn. Tyto příplatky dokážou měsíčně přidat 3 000 Kč až 6 000 Kč navíc. Další vrstvu tvoří prémie za bezpečnou jízdu bez zaviněných nehod, docházku bez absencí a dodržování norem spotřeby paliva – bonusy se pohybují mezi 2 500 Kč a 5 000 Kč.
Nezdanitelné diety za celodenní pobyt na cestách pak přidávají dalších 2 500 Kč až 4 500 Kč čistého měsíčně. Při standardním fondu 160 až 170 odpracovaných hodin se základní hrubá mzda pohybuje v rozmezí 39 000 Kč až 50 000 Kč. Po odečtení povinných odvodů a daní a po přičtení diet si řidič odnese čistý příjem mezi 33 000 Kč a 40 000 Kč.
To však platí jen pro ty, kdo pracují standardní úvazek. Skutečný rozdíl mezi výplatními páskami jednotlivých šoférů dělají masivní přesčasy.
Přesčasy jako nutnost: cesta k vyšší výplatě i chronické únavě
Dopravní sektor dlouhodobě trpí kritickým nedostatkem personálu. Celorepublikový průměrný věk řidičů autobusů v ČR je přibližně 50 až 52 let, přičemž věková skupina nad 55 let tvoří zhruba 38 až 40 % všech šoférů. Mladí lidé do profese nenastupují – mimo jiné proto, že řidičské oprávnění na autobus lze standardně získat až od 24 let (případně od 21 let s rozšířeným profesním školením).
Tato situace otevírá dveře těm, kdo jsou ochotni dobrovolně obětovat volné víkendy a měsíčně odpracovat 30 až 55 hodin přesčasů. Jejich celkový čistý příjem včetně diet a přesčasových příplatků pak vyskočí na 47 000 Kč až 58 000 Kč. Právě tato částka zdobí náborové billboardy u silnic.
Na poměry menších měst a venkova jde o atraktivní sumu. Má však svou odvrácenou stranu. Práce řidiče linkového autobusu neznamená pouze točení volantem. Šofér nese přímou právní a trestní odpovědnost za desítky přepravovaných cestujících, musí bezpečně manévrovat na úzkých, často neudržovaných a zledovatělých okresních silnicích.
Zvládá prodej jízdenek, řeší konflikty s problémovými pasažéry a celý den funguje v režimu, který prakticky vylučuje pravidelný spánek a rodinný život. Chronická únava z nepravidelného rytmu a minimum volného času na regeneraci jsou cenou za každou korunu navíc.
Od 1. ledna 2025 byla v soukromém sektoru v ČR zrušena zaručená mzda. Výše odměn řidičů u soukromých dopravců se tak odvíjí primárně od minimální mzdy a kolektivního vyjednávání. Každá výplatní páska je tak tvrdě a poctivě vydřená – a částka na ní odráží nejen hodiny za volantem, ale i ty strávené čekáním, odpovědností a obětováním osobního života.
Zdroje článku: portalridice.cz, zpravy.kurzy.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová