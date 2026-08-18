West Ham spadl z Premier League, ale láme rekordy v prodejích permanentek i příjmech z přestupů

West Ham United dokončil sezonu 2025/26 v Premier League se 39 body, v posledním kole sice porazil Leeds 3:0, ale potřeboval současnou porážku Tottenhamu. Spurs vyhráli nad Evertonem 1:0 a Hammers spadli. Příběh, který by u většiny klubů znamenal úsporný režim, ticho a přestavbu, se na London Stadium převrátil. Klub zlevnil permanentky, fanoušci je rozebrali v rekordním počtu a přestupový trh přinesl stovky milionů korun v příjmech z odchodů. Sportovní pád a ekonomický boom v jednom balení, to je West Ham léta 2026.
Rekord, který překonal Newcastle o třináct tisíc
Když Newcastle sestoupil v sezoně 2016/17, prodal na St James‘ Park kolem 37 tisíc permanentek. Bylo to číslo, které Championship do té doby neviděla. West Ham ho podle reportingu deníku The Standard překonal o více než třináct tisíc, tedy nejméně o 35 procent. Padesát tisíc permanentkářů v druhé anglické lize.
Jak je to možné? Tři faktory najednou. Klub výrazně snížil ceny: dospělí dostali slevy 10 až 30 procent, základní permanentka startuje na zhruba 9 200 Kč a kategorie nad 66 let od přibližně 4 750 Kč; sám West Ham tvrdí, že jde o nejnižší seniorskou cenu v celé Championship. Druhý faktor je prostá kapacita: London Stadium pojme přes šedesát tisíc diváků, což je objem, se kterým se žádný jiný druholigový klub nemůže měřit. A třetí? Změna nálady.
Sullivanův odchod jako katalyzátor
David Sullivan rezignoval z pozice spolupředsedy a ředitele klubu v červnu 2026. Ve svém prohlášení uvedl, že nechce, aby jeho osobní záležitosti a historická obvinění dál destabilizovaly klub. Zároveň avizoval žaloby pro pomluvu. Fanoušci, kteří proti jeho vedení opakovaně protestovali během sestupové sezony, zareagovali překvapivě konstruktivně; místo dalších demonstrací šli a koupili permanentky.
The Standard přímo spojuje Sullivanův odchod s rekordním prodejem. Je v tom logika: fanoušci nekupovali jen vstupenky na Championship, kupovali vstup do nové éry. Pocit resetu.
Důležitý detail ale zůstává: Sullivan odešel z řídicí funkce, ne z vlastnické struktury. Na oficiální stránce klubu je stále veden jako největší akcionář s podílem 38,8 procenta. Daniel Křetínský drží přes společnost 1890s Holdings 27,0 procenta, Vanessa Goldová 25,1 procenta. Mocenská mapa se tedy zatím nezměnila tak radikálně, jak by se z titulků mohlo zdát. Křetínský není většinovým vlastníkem. Zatím.
Finanční paradox: příjmy rostou, riziko taky
Výroční zpráva holdingové společnosti WH Holding za rok končící 31. května 2025, tedy ještě před potvrzením sestupu, obsahuje varovné pasáže. Klub počítal s tím, že v létě 2026 bude čelit nedostatku hotovosti. Řešením měly být další prodeje hráčů, faktoring přestupových pohledávek nebo financování od akcionářů. Sestup z Premier League zpráva označuje za hlavní obchodní riziko se „závažnými finančními důsledky“.
A přesto West Ham neskolaboval. Proč? Zpráva sama vysvětluje, že klub má kolem 75 procent ročního obratu zajištěno nebo inkasováno do konce července. Šok tedy není okamžitý, ale rozložený. K tomu přidejte přestupové příjmy: podle databáze Transfermarkt klub v sezoně 2025/26 utržil za odchody hráčů přibližně 4,4 miliardy korun. Mohammed Kudus odešel za zhruba 1,9 miliardy, Lucas Paquetá za 1,25 miliardy, Nayef Aguerd za 685 milionů. Na příchodové straně stojí mimo jiné El Hadji Malick Diouf ze Slavie Praha za přibližně 655 milionů korun; česká stopa v příběhu West Hamu je výrazná nejen přes Křetínského v představenstvu.
První test: vedení 2:0 a ztráta bodů
Championship 2026/27 odstartovala pro West Ham 16. srpna na půdě Burnley. Hammers vedli 2:0 po gólech Kilmana a Solomona. Pak přišla 83. minuta, penalta, Flemming snížil. A v nastaveném čase srovnal na 2:2.
Výsledek řekl dvě věci najednou. Kádr má kvalitu, která v Championship stačí na vedení proti přímému rivalovi o postup. Ale mentální a defenzivní křehkost, která West Ham stáhla z Premier League, nikam nezmizela. Championship trestá jinak než elitní liga, ne lepší kvalitou soupeřů, ale vyšší intenzitou a menším prostorem na chyby v koncentraci. Dva ztracené body z vedení 2:0 jsou přesně ten typ ztráty, která na konci sezony rozhoduje mezi automatickým postupem a play-off.
Značka větší než soutěž
West Ham není typický sestupový příběh. Není to klub, který se po pádu zmenší na druholigový formát. Je to londýnská značka se stadionem pro šedesát tisíc lidí, s permanentkovou základnou, jakou Championship nikdy neviděla, a s akcionářskou strukturou, ve které figuruje jeden z nejbohatších Čechů. Ekonomicky klub zhodnocuje svou velikost téměř na prvoligové úrovni, a právě proto je jeho pobyt ve druhé lize strategicky citlivější než u kohokoliv jiného. Každý měsíc mimo Premier League je měsíc, kdy se zvyšuje tlak na prodej dalších hráčů a roste riziko, že se z dočasného výletu stane dlouhodobý problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner