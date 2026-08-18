Rudná ulice je opravená, další uzavírka začne brzy. ŘSD opraví most na PlzeňskéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rudná ulice je opravená, další uzavírka začne brzy. ŘSD opraví most na Plzeňské
Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než...
Policisté hledají řidiče, který měl ve středu 12. srpna najet na nohu chodci a následně z místa nehody...
Karviná nechá na střechy školní kuchyně Základní školy Borovského a Mateřské školy Olbrachtova nainstalovat...
Silné bouřky a déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče v Moravskoslezském kraji. Mezi pátou a půl...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Známost z internetové seznamky stála muže skoro milion. Podvodníci mají nový trik
- Psí park v Opavě vznikne u Stříbrného jezera, město našlo vhodnější lokalitu
- Najel na nohu chodci a ujel. Třinečtí policisté hledají neukázněného řidiče
- Školy v Karviné budou vyrábět elektřinu. Solární panely mají uspořit desítky tisíc