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Špína, odpadky a hrozba škůdců. Inspekce v Kořenově zavřela část restaurace U Zvonku

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V restauraci U Zvonku v Příchovicích, což je část Kořenova na Jablonecku, proběhla v polovině srpna hygienická kontrola. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) sice nechala hlavní část podniku otevřenou, v zázemí ale narazila na nedostatky, kvůli kterým musela zasáhnout.
Špína, odpadky a hrozba škůdců. Inspekce v Kořenově zavřela část restaurace U Zvonku

Špína, odpadky a hrozba škůdců. Inspekce v Kořenově zavřela část restaurace U Zvonku

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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