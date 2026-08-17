Deštivý týden, ale ukáže se i slunce. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Deštivý týden, ale ukáže se i slunce. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů
Na průtahu Libercem na příjezdu do města od Turnova probíhá rekonstrukce kanalizace, odvodnění a svodidel....
Když se v srpnu roku 2010 prohnala také Višňovou na Frýdlantsku ničivá povodeň, stal se jedním z hrdinů,...
V restauraci U Zvonku v Příchovicích, což je část Kořenova na Jablonecku, proběhla v polovině srpna...
Za poslední čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři miliardy korun, podle zjištění ČTK je to dvakrát víc...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →