Muži našich snů, o kterých můžeme opravdu jen snít. Rozhodli se totiž hrát za jiný tým

Samozřejmě víme, že ani kdyby byl Jonathan na ženy, pravděpodobnost, že jednoho úterního odpoledne zazvoní u tvých dveří, oznámí, že celý život hledal právě tebe, a požádá tě, abys s ním odjela do Toskánska, by nebyla závratná. Ale fantazie je nádherná právě tím, že se nemusí zabývat logistikou.
A některým mužům se prostě povedlo něco mimořádně nespravedlivého: jsou krásní, charismatičtí, talentovaní, dobře oblečení a ještě k tomu se rozhodli, že ženy z jejich romantického cílového publika úplně vynechají.
Následující seznam proto není tragédií jejich orientace. Oni jsou, doufejme, přesně tam, kde chtějí být. Tragédie jsme v něm my.
1. Jonathan Bailey: muž, kvůli kterému jsme ochotné tolerovat i viktoriánské límečky
Začněme rovnou člověkem, kvůli kterému tenhle článek možná vůbec vznikl.
Jonathan Bailey má totiž nepříjemnou kombinaci vlastností. Umí vypadat jako anglický gentleman, kterého bys bez obav představila babičce, a přibližně o sedm sekund později jako muž, kvůli kterému by babička musela předstírat, že nevidí, co se děje na schodišti.
FOTO @NETFLIX
Bridgerton udělal z jeho Anthonyho Bridgertona globální objekt touhy a internet zjistil, že obyčejný pohled přes místnost může mít překvapivě vysokou sexuální energii. Pak přišel Fellow Travelers, Wicked, další role, červené koberce a definitivní poznání, že problém nebude pouze v kostýmu vikomta.
Bailey je gay a o své sexualitě mluví veřejně, byť zároveň upozorňuje na zvláštní potřebu médií přidávat k homosexuálním hercům označení, které u heterosexuálních kolegů běžně nepoužíváme. Když byl jednou popsán jako „openly gay“, jeho reakce byla dokonale jednoduchá: není „otevřeně gay“. Je prostě gay.
Takže ano, Jonathane. Rozumíme. Nemusíme o tom mluvit. Budeme jen chvíli tiše sedět a zpracovávat situaci.
2. Matt Bomer: tady už měl vesmír alespoň předstírat spravedlnost
Existují lícní kosti. A potom existuje obličej Matta Bomera, u kterého má člověk podezření, že někdo při jeho výrobě zapomněl zapnout omezení realismu.
Pokud sis prošla obdobím White Collar, velmi pravděpodobně chápeš. Oblek. Modré oči. Úsměv. Neal Caffrey, který dokázal působit dokonale upraveně i ve chvíli, kdy právě prováděl něco, za co by normální člověk dostal několik let vězení.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA 3.0
A tady začíná být seznam osobně urážlivý. Protože jeden Jonathan Bailey by byl statistická nehoda. Matt Bomer naznačuje systémový problém.
Bomer o své orientaci dlouhodobě veřejně mluví a jeho manželství s publicistou Simonem Hallsem rozhodně není hollywoodské tajemství. Takže naše romantické vyhlídky jsou opět na stabilní nule.
Na druhou stranu: pokud má člověk prohrát, prohrát se Simonem Hallsem je alespoň důstojné.
3. Luke Evans: Disney nám dal Gastona a čekal, že budeme normální
Tohle bylo vyloženě zákeřné.
Luke Evans má hlas, vousy, ramena a onu specifickou energii chlapa, který by v historickém filmu mohl dobýt nepřátelské město a ještě před večeří postavit stodolu.
Hollywood toho samozřejmě využil. Dracula Untold, The Hobbit, Fast & Furious 6 a nakonec Gaston v hrané Beauty and the Beast. A přestože Gaston má být člověk, před kterým by měla rozumná žena utéct přes tři vesnice, casting Lukea Evanse vytvořil poněkud nepříjemný morální konflikt.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
Evans je gay a jeho cesta k tomu, aby mohl žít otevřeně, nebyla zdaleka tak lehká, jak by mohl dnešní pohled na sebevědomého hollywoodského herce naznačovat. Vyrůstal jako svědek Jehovův a později otevřeně popsal konflikt mezi náboženským prostředím, ve kterém vyrůstal, a vlastní sexualitou.
Takže u Luka budeme velmi dospělé. Budeme respektovat jeho život, jeho cestu a jeho vztahy. A potom se ještě jednou podíváme na tu scénu s Gastonem.
Čistě akademicky.
4. Ricky Martin: naše matky to věděly dřív než my
Tady bych chtěla požádat o chvíli ticha pro jednu celou generaci žen. Protože Ricky Martin nebyl obyčejný celebrity crush. Ricky Martin byl instituce.
Když v roce 1999 vyšlo Livin’ la Vida Loca, miliony žen získaly velmi konkrétní představu o tom, jak by měl muž vypadat při pohybu boků. Ricky se stal jedním z největších sexsymbolů své generace a pravděpodobně způsobil několik milionů pubertálních krizí, které tehdy nikdo pořádně nedokumentoval.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 2.0
Veřejně coming outoval v roce 2010. Jeho cesta k otevřenosti byla složitější a sám později mluvil i o nepříjemném tlaku, kterému čelil, když se ho Barbara Walters v televizním rozhovoru v roce 2000 přímo ptala na jeho sexualitu v době, kdy na takové veřejné přiznání ještě nebyl připraven.
Dnes už tedy můžeme minulost hodnotit s odstupem. A výsledek zůstává stejný: Livin’ la Vida Loca pořád funguje.
Sakra.
5. Wentworth Miller: Prison Break nám lhal už samotným názvem
Rok 2005. Televize. Tetování přes půl těla. Michael Scofield. A najednou se velmi mnoho žen překvapivě intenzivně zajímalo o fungování amerického vězeňského systému.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 2.0
Wentworth Miller měl v Prison Break všechno, co televizní crush potřebuje: pohled člověka, který ví něco, co ty nevíš, inteligenci, lehce nebezpečnou situaci a obličej, který byl upřímně zbytečně dobrý vzhledem k tomu, že většinu času trávil ve vězeňské uniformě.
Miller veřejně oznámil, že je gay, v roce 2013, když odmítl pozvání na filmový festival v Petrohradu kvůli tehdejší ruské legislativě namířené proti LGBT lidem. Ve svém dopise napsal, že nemůže v dobrém svědomí slavit v zemi, kde jsou lidem jako on upírána základní práva otevřeně žít a milovat.
Takže Michael z vězení utekl. Nám bohužel také.
6. Cheyenne Jackson: někdo evidentně objednával hollywoodského krasavce podle katalogu
Vysoký. Modrooký. Čelist, kterou by šlo použít jako geometrickou pomůcku. Broadway. Hollywood. Zpívá. Někde během výrobního procesu už skutečně mohl někdo říct: Dobře, stačí. Neřekl.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
Cheyenne Jackson možná není pro každou čtenářku tak okamžitě rozpoznatelný jako Ricky Martin nebo Jonathan Bailey, ale právě proto ho na tomhle seznamu chci. Stačí pár minut googlení a velmi rychle pochopíš, proč jsme ho přizvali.
Jackson je gay, dlouhodobě žije otevřeně a s hercem Jasonem Landauem se vzali v roce 2014; společně mají dvojčata.
Což je mimochodem jedna z příjemných vlastností tohoto seznamu. Místo tragického „proč ne já?“ se můžeš u některých položek poměrně rychle dostat k:
„No dobře. Tohle je vlastně strašně roztomilé.“ A potom zase zpátky k lícním kostem. Jsme jen lidé.
7. Adam Lambert: jemnost jsme dnes evidentně neobjednávaly
Adam Lambert nikdy nevypadal, že by chtěl někam nenápadně zapadnout. A díky bohu za to.
Oční linky, kožené bundy, extravagantní móda, hlas schopný odstřelit střechu arény a charisma, které funguje i v outfitu, v němž by většina populace vypadala jako ztracený člen amatérského kabaretu.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
Lambert o tom, že je gay, mluví otevřeně prakticky od začátku své velké kariéry. Po American Idol v roce 2009 to veřejně potvrdil a později vysvětloval, že ve svém osobním životě vlastně dlouho žádný klasický „tajný život“ nevedl.
A upřímně, tady nás vesmír alespoň nevaroval falešnou reklamou. Adam přišel, podíval se na nás přes černou linku širokou půl centimetru a prakticky řekl: Holky, tohle není pro vás.
Respektujeme. Ale poslouchat můžeme.
8. Andrew Scott: protože charisma nemusí mít biceps přes půl obrazovky
A potom existuje Andrew Scott.
Důkaz, že muž vůbec nemusí vypadat jako řecká socha, aby dokázal způsobit hromadné selhání ženského úsudku.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY 2.0
Stačil Moriarty v Sherlockovi. Potom přišel kněz ve Fleabag a internet se definitivně rozpadl. Vážně – Hot Priest. Postava katolického kněze se stala jedním z nejslavnějších televizních crushes posledních let. Kdyby někdo předem oznámil, že jednou budou ženy po celém světě vzdychat nad knězem, který miluje lišky a Phoebe Waller-Bridge, pravděpodobně bychom chtěly vidět data.
A přesto jsme tady.
Scott o své sexualitě veřejně mluví roky a zároveň patří k hercům, kteří upozorňují, že gay identita nemusí být ani tajemství, ani hlavní definice člověka.
Což samozřejmě respektujeme. My ho budeme definovat jinak: ten zatracený kněz.
9. Colman Domingo: protože sexy nezačíná ani nekončí ve třiceti
A tohohle pána sem dávám schválně.
Colman Domingo je totiž nádherná odpověď na představu, že seznam atraktivních mužů musí tvořit výhradně třicetiletí herci s břišáky. Charisma nemá datum spotřeby a Domingo poslední roky pravidelně předvádí, co se stane, když se potkají talent, sebevědomí, fantastický styl a muž, který přesně ví, kdo je.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 2.0
Je gay a s manželem Raúlem Domingem jsou svoji od roku 2014.
A jestli potřebuješ důkaz, že dobře padnoucí oblek může být legitimní erotická pomůcka, podívej se někdy na Colmana na červeném koberci.
Pak se vrať. Počkáme.
Tak děkujeme, pánové. Opravdu moc
Máme za sebou devět mužů a jednu velmi důležitou redakční lekci: vesmír nerozděluje charisma podle potřeb heterosexuálních žen.
Drzost.
Ale možná je právě proto celebrity crush tak příjemná disciplína. Nikdo z nás reálně neplánoval společnou hypotéku s Jonathanem Baileym. Matt Bomer pravděpodobně nikdy nezjistí, že sis kvůli němu před patnácti lety pustila další díl White Collar, přestože bylo půl druhé ráno. A Andrew Scott nenese žádnou osobní odpovědnost za to, co Hot Priest provedl s kolektivní psychikou internetu.
Můžeme se tedy dívat. Obdivovat. Trochu si povzdechnout. A především se smát vlastnímu vkusu, který má občas fascinující schopnost zaměřit se přesně tam, kde nemá vůbec žádnou budoucnost.
A pánům přejeme jen jedno: ať jsou šťastní, zamilovaní a dál vypadají zatraceně dobře.
Když už je nemůžeme mít, aspoň ať je na co koukat.
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