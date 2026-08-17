Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO

Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCOPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamenobrusičský mistr, šperkař a zlatník Jiří Urban vytvořil repliku svatováclavské koruny českých králů.
Když se v srpnu roku 2010 prohnala také Višňovou na Frýdlantsku ničivá povodeň, stal se jedním z hrdinů,...
V restauraci U Zvonku v Příchovicích, což je část Kořenova na Jablonecku, proběhla v polovině srpna...
Přichází týden, kdy si odpočineme od tropických teplot. Podle předpovědi se budou teploty pohybovat od 21...
Za poslední čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři miliardy korun, podle zjištění ČTK je to dvakrát víc...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →