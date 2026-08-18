V panelácích visela skoro všude. Dnes se opět vrací s moderními funkcemi

Kdo si při slově „zrcadlová skříňka“ vybaví bílou plastovou krabici z osmdesátkového umakartového jádra, bude překvapený. Dnešní modely mají tenké rámy nebo žádné, skryté panty, integrované LED osvětlení s volbou teploty světla a v nejžádanější zapuštěné variantě vystupují ze stěny jen o 23 milimetrů. Nejde o návrat retro kuriozity. Jde o odpověď na problém, který zná každý majitel malé koupelny: kam uklidit patnáct lahviček z desky umyvadla, aniž přibude další nábytek.
Proč se skříňky vrací právě teď
Designér Luis Carmona to pro The Spruce shrnul jednoduše: roste poptávka po čistých deskách a skrytém úložném prostoru, zvlášť v menších koupelnách.
Architectural Digest doplňuje, že za posledních pět let přibyly esteticky přijatelné hotové modely, které nepůsobí jako „úložná krabice“ přilepená na zeď. Tenčí rámy, skryté panty, zapuštěné osazení: moderní skříňka se tváří jako zrcadlo. Teprve když ji otevřete, prozradí, co uvnitř schovává.
Širší kontext potvrzují data z
průzkumu Houzz pro rok 2025: wellness prvky se objevují ve 36 % renovovaných koupelen a upgrade osvětlení ve 30 %. Koupelna přestává být jen provozní místností. Chce být klidným prostorem bez vizuálního chaosu, a zapuštěná skříňka přesně tohle umí. Co všechno umí moderní modely
Rozdíl oproti starým „galerkám“ není jen v designu. Funkční výbava se posunula o generaci:
LED osvětlení – vnější pás nebo rám kolem zrcadla, u prémiových modelů i vnitřní nasvícení. Houzz uvádí světlo na vnější straně u 26 % nových skříněk, uvnitř u 20 %. Volba teploty světla – přepínání mezi 3 000 K (teplá) a 6 500 K (denní), stmívání dotykem nebo senzorem. Věrnost podání barev CRI 90 znamená, že se při líčení nebo holení nebudete divit výsledku na denním světle. Odmlžování – vyhřívaná plocha zrcadla, takzvaný defogger, u 17 % nových instalací. Skryté zásuvky a USB – 22 % upgradovaných skříněk má skrytý přívod elektřiny, část modelů nabízí USB-A i USB-C přímo uvnitř. Tiché dovírání a organizéry – nastavitelné skleněné police, vnitřní zrcadla na dvířkách, magnetické držáky na drobnosti.
Konkrétní příklad z oficiální specifikace Kohler Collage: plný světelný rám, přepínatelná teplota 3 000–6 500 K, vnitřní osvětlení 4 000 K, stmívač, senzorové ovládání, defogger a zásuvka, vše v jednom kusu.
Zapuštěná, nebo nástěnná?
Čísla mluví jasně ve prospěch zapuštění: podle Houzz volí 66 % kupujících právě zapuštěnou variantu. Povrchová montáž ale meziročně vyskočila na 31 %, takže rozhodně není passé.
Praktický rozdíl je v projekci od stěny. U modelu Kohler M Series Reserve je to při zapuštění pouhých 23 mm, při povrchové montáži 117 mm. V úzké koupelně panelového bytu, kde mezi umyvadlem a protější stěnou zbývá sotva 80 centimetrů, těch devět centimetrů navíc cítíte.
Parametr Zapuštěná Nástěnná Projekce od stěny cca 20–25 mm cca 100–120 mm Montážní náročnost Vyšší: dutina, rozvody, často řemeslník Nižší: závěsná lišta, hmoždinky Vizuální dojem Splývá se stěnou Vystupuje jako nábytek Vhodnost do paneláku Jen po rekonstrukci jádra / do nenosné příčky Prakticky kamkoliv
Nástěnná varianta se vyplatí tam, kde nechcete bourat. Zapuštěná tam, kde koupelna potřebuje optický klid a stěna to dovolí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Český kontext: ceny, dostupnost a panelákový limit
Na českém trhu dnes najdete zrcadlové skříňky v překvapivě širokém rozpětí:
IKEA ENHET – základní nástěnná, 1 700 Kč IKEA TREASJÖN – dvoudveřová s vestavěným LED, 3 490 Kč SIKO Naturel Stilla – LED 4 W, zásuvka 220 V, IP44, hloubka 20 cm, 3 698 Kč IKEA LETTAN – větší model 100 × 15 × 95 cm, 5 990 Kč Hornbach Intedoor – LED, soft-close, 4 000 K, hloubka 14 cm Laufen BASE 60 cm (SIKO) – 16 616 Kč Laufen Frame 60 cm – 30 913 Kč, větší 130cm verze za 54 449 Kč
Prémiové modely Laufen bývají na objednávku s delší dodací lhůtou. Zakázkové zapuštěné skříňky na míru se cenově pohybují výrazně výš; veřejné ceníky ale chybí, počítejte s individuální kalkulací podle rozměru, materiálu a elektroprvků.
Hloubka sériových modelů se pohybuje mezi 14 a 20 centimetry. Pro běžnou českou koupelnu je nejbezpečnější kompromis 14–17 cm. Dvacet centimetrů přidá kapacitu, ale i objem.
A teď to podstatné pro majitele panelákových bytů. Do původního nosného panelu zapuštěnou skříňku jednoduše nedáte; jak upozorňuje
ESTAV.cz, v panelovém domě může určit příčku vhodnou k zásahu pouze statik. Reálně nejschůdnější cesta vede přes rekonstrukci jádra: nová SDK nebo ytongová příčka, případně instalační předstěna, do které se dutina pro skříňku vyfrézuje už při stavbě. U osvětlených modelů počítejte s elektrikářem; IKEA to u TREASJÖN uvádí výslovně. Na co myslet před nákupem
Než objednáte, projděte si krátký checklist:
Typ stěny – nosná, příčka, nebo nové rekonstruované jádro? Rozvody – nepřekáží ve stěně voda, odpad, ventilace nebo elektro? Rozměry – přesná šířka nad umyvadlem, výška vůči baterii a stropu, směr otevírání dvířek. Robern doporučuje minimálně 25 mm od horní hrany baterie i od stropu. Kotvení – SIKO upozorňuje, že hmoždinky a šrouby nemusejí být součástí balení právě kvůli rozdílným stěnám. Elektřina – u osvětlené verze přívod a odborná instalace.
Základní neosvětlenou nástěnnou skříňku zvládne šikovnější člověk sám; IKEA ENHET má montážní video krok za krokem, LETTAN používá závěsnou lištu. Jakmile ale přibude LED, zásuvka nebo zapuštění, je rozumnější zavolat řemeslníka.
Zrcadlová skříňka dnes není kompromis mezi zrcadlem a úložným prostorem. Je to nástroj, který uklidí desku umyvadla, nahradí samostatné zrcadlo a přidá světlo na jednom místě, aniž koupelna ztratí vzdušnost. Stačí vybrat správný typ pro svou stěnu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková