Kam na výlet v Jihočeském kraji: vydejte se do první zpřístupněné jeskyně nebo na hrad opředený pověstmi

Plechý je nejvyšší horou na české straně Šumavy. Zámek Hluboká je jedním ze sedmi divů Česka. Český Krumlov si získá snad každého. Zvíkov je dokonale romantický a jedinečný. Už jste ho viděli na vlastní oči? Projížďky na pramicích lákají na Červenou Lhotu i ty, kteří jinak zámky úplně nevyhledávají. Na jihu Čech se můžete seznámit třeba se selským barokem. Dojděte se podívat k Boubínskému jezírku! Kostelík? Kdepak, hrobka! Užijte si interiéry i výhled!
Jihočeský kraj je nabitý historií i krásnou přírodou. Pokud se v něm chystáte strávit aspoň pár dní, neprohloupíte. A my pro vás máme 12 tipů na výlet!
Jižní Čechy můžou být
učiněným rájem. Můžete se sem vydat na pár dní, ale klidně tu strávit dvoutýdenní dovolenou. Pořád budou mít co nabídnout. A protože atrakcí všeho druhu je tady skutečně požehnaně, vybrali jsme pro vás 12 z nich, kterými třeba můžete začít. Plechý Zámek Hluboká nad Vltavou Český Krumlov Hrad Zvíkov Chýnovská jeskyně Kleť Zámek Červená Lhota Terčino údolí Holašovice Boubínský prales Schwarzenberská hrobka v Třeboni Hrad Rožmberk Plechý
Plechý je se svými 1 378 metry
nejvyšší horou v české části Šumavy (na německé straně je to Großer Arber – 1 456 m n. m.). Dostanete se sem třeba od Třístoličníku (po červené, asi 5 kilometrů), případně z Nové Pece (po žluté, zelené a znovu žluté, asi 10 kilometrů) při jednom výletě můžete vidět třeba i Plešné jezero, které se pod Plechým rozprostírá.
Ze Třístoličníku je to sem
poměrně pohodová trasa, kterou můžeme vřele doporučit. Budete-li se chtít z Plechého jít podívat na Plešné jezero, připravte se na pořádné klesání (a případně stoupání, pokud se budete na Plechý zase vracet). Plechý je nejvyšší horou na české straně Šumavy.
Zámek Hluboká nad Vltavou
Hlubokou zkrátka nemůžeme nezmínit. Tahle
novogotická perla právem patří mezi 7 divů Česka (stejně jako třeba Karlův most nebo vysílač na Ještědu).
Na místě už ve 13. století stával
hrad Fronburg, který postupem času prošel lecjakými proměnami. V 19. století se kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu rozhodl, že nechá „původní Hlubokou“ strhnout a místo ní si přál postavit úplně nový objekt. Projekt vypracoval Franz Beer, který pak taky 20 let vedl stavební práce. Zámek Hluboká je tak okouzlující zevnitř i zvenčí, že se objevil i na filmovém plátně – třeba v Pyšné princezně nebo Jezerní královně.
Dneska se tu můžete porozhlédnout v rámci
6 prohlídkových okruhů. Cena za dospělého začíná na 160 Kč a za dítě na 50 Kč (vstup na samotnou věž). Zámek Hluboká je jedním ze sedmi divů Česka.
Český Krumlov Lákat turisty do Českého Krumlova je asi zbytečné. Oni si ho totiž najdou sami. V hlavní turistické sezóně bývá v jádru města opravdu plno, ale tenhle skvost si prostě nejde nechat ujít.
Pro samotné historické centrum města, které se dá obdivovat i několikrát za život, je typické, že ho obklopuje
meandr Vltavy – tenhle pohled z výšky určitě znáte. Navíc je stará část města dokonce zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO (od roku 1992).
Při návštěvě Českého Krumlova si nenechte ujít
zdejší zámek a hrad, neobvyklý Plášťový most nebo kostel svatého Víta. Český Krumlov si získá snad každého.
Hrad Zvíkov
Nad vodní nádrží Orlík se dramaticky tyčí
hrad Zvíkov, který společně s vodní hladinou tvoří skoro až romantický kýč. Ale nádherný. Hrad byl údajně postaven někdy před rokem 1234, za jeho vznikem stál pravděpodobně Přemysl Otakar I. Od té doby se pochopitelně dočkal řady rekonstrukcí.
I tenhle historický poklad se objevil v kinematografii (například
Sedmero krkavců nebo Lotrando a Zubejda), navíc se k němu váže hned několik pověstí a pověr. Říká se třeba, že ten, kdo přespí ve zdejší věži, do roka zemře. Další pověst říká, že z hradu vedla tajná podzemní chodba až do gotické kaple v Písku (v části Svatá Anna), kterou ovšem stráží dva psi s ohnivýma očima.
Prohlídkový okruh je tu jeden, dospělí zaplatí za vstup 160 Kč, děti 50 Kč, senioři, mládež a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 130 Kč.
Zvíkov je dokonale romantický a jedinečný. Už jste ho viděli na vlastní oči?
Chýnovská jeskyně
Jihočeský kraj nabízí i dobrodružství pod zemí. Vyrazit můžete do
Chýnovské jeskyně, která je nejvýznamnější a taky nejrozsáhlejší svého druhu v oblasti jižních Čech.
Jak už to tak bývá, na počátku byla
prostě jen náhoda. Jeskyni se podařilo objevit při těžbě kamene v nedalekém lomu, a to v roce 1863 (už o 5 let později do ní směli nahlédnout první zájemci z řad veřejnosti – proto je Chýnovská jeskyně první jeskyně na našem území, která mohla návštěvníky přivítat).
Kromě toho, že si jeskyni projdete, se tu můžete zdržet
v návštěvnickém centru, jež na místě vzniklo v roce 2022. V něm si můžete díky výstavě udělat přehled o jeskyni a její historii.
Dospělí za vstup zaplatí 170 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty stojí 140 Kč, dětské vstupné (3–15 let) činí 100 Kč.
Kleť
Krásné výhledy i pohyb. Obojí slibuje výlet na nejvyšší horu Blanského lesa – Kleť. Na vrcholu najdete nejstarší kamennou rozhlednu v Česku, odkud za dobré viditelnosti
dohlédnete až k Alpám. Pokud se vám nechce šlapat celou cestu pěšky, můžete využít lanovku z Krasetína.
Výlet na Kleť můžete nakombinovat
s návštěvou nebo si projít i jinou trasu v Blanském lese. Líbit se tu může rodinám i single dobrodruhům, protože přesně taková jihočeská příroda je. Českého Krumlova Zámek Červená Lhota
Zámek Červená Lhota patří k nejfotogeničtějším místům jižních Čech. Stavba s červenou fasádou
stojí přímo uprostřed rybníka a s pevninou ji spojuje kamenný most. Díky tomu působí skoro pohádkově a není divu, že se objevila v českých filmech a pohádkách.
Kromě prohlídky interiéru se můžete projít okolním parkem nebo si
půjčit pramici a podívat se na zámek z vodní hladiny. Právě projížďka po rybníku je jedním z důvodů, proč se vám tu nejspíš bude líbit, i když třeba běžně zámky moc nevyhledáváte. Projížďky na pramicích lákají na Červenou Lhotu i ty, kteří jinak zámky úplně nevyhledávají.
Terčino údolí
Terčino údolí u Nových Hradů je
romantický krajinářský park, který vznikal už v 18. století. Dneska jím vede naučná stezka, na níž uvidíte staré parkové stavby, romantická zákoutí i umělý vodopád, který patří k nejznámějším místům celého údolí.
Trasa není nijak extra náročná a můžete se během dne podívat i na nedaleké tvrze
Cuknštejn a Nové Hrady.
Holašovice
Holašovice jsou jedním z nejkrásnějších příkladů jihočeského
selského baroka. Rozlehlou náves obklopují pečlivě zachované statky s typickými zdobenými štíty a celý soubor je právem zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Přitom nejde o skanzen, ale o skutečně obývanou vesnici.
Vřele doporučujeme
projít se tu pomalu po návsi a všímat si detailů jednotlivých stavení. Pokud budete projíždět jižními Čechami, rozhodně se tu aspoň na chvíli zastavte! Na jihu Čech se můžete seznámit třeba se selským barokem.
Boubínský prales
Boubínský prales patří k místům, kde člověk nejlíp pochopí, jak mohla vypadat šumavská příroda před staletími. Nejstarší část zdejšího lesa je
chráněná už od roku 1858 a dodneška tu rostou mohutné stromy, mezi nimiž najdete padlé kmeny, trouchnivějící dřevo i skoro nedotčené lesní porosty.
Samotné jádro pralesa je přísně chráněné, ale v jeho okolí jsou
turistické trasy, které vás zavedou třeba k Boubínskému jezírku. Užijte si to! Dojděte se podívat k Boubínskému jezírku!
Schwarzenberská hrobka v Třeboni
Schwarzenberskou hrobku najdete v rozlehlém parku
nedalekorybníka Svět a na první pohled vám připomene spíš malý novogotický kostel než cokoli jiného. V kryptě jsou uloženy ostatky členů významného šlechtického rodu Schwarzenbergů, který byl s jižními Čechami po staletí úzce spojen.
Pokud někdy budete
objevovat krásy Třeboně, projděte se i sem. Je to takový základ, abyste vůbec mohli říct, že jste tu byli. Kostelík? Kdepak, hrobka!
Hrad Rožmberk
Hrad Rožmberk stojí vysoko nad Vltavou a patří k nejvýraznějším památkám v jižní části podhůří Šumavy. Neodmyslitelně se pojí se slavným
rodem Rožmberků a při prohlídce můžete nahlédnout do historických interiérů i do života šlechty, která výrazně ovlivnila dějiny jižních Čech.
Velkou část kouzla ale vytváří samotná poloha hradu. Z vyhlídkových míst se otevírá pohled na městečko Rožmberk a na Vltavu, která se pod hradem
stáčí ve výrazném meandru. Vychutnejte si ho. Užijte si interiéry i výhled!