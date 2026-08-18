Juchelka přinesl po jednání zprávu pro důchodce: Na penze půjdou stovky miliard korun

České důchodce může od ledna 2027 čekat vyšší navýšení penzí, než naznačovaly dosavadní propočty. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka po jednání o státním rozpočtu uvedl, že na důchody má být v příštím roce vyčleněno přibližně 740 miliard korun. Důležité ale je správně rozlišovat dvě částky. Těchto 740 miliard nepředstavuje peníze pouze na valorizaci. Jde o celkové plánované výdaje na penze. Samotné lednové zvýšení se zatím pohybuje v úplně jiných číslech.
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Zákonná valorizace zatím vychází kolem 300 korun
Podle současných propočtů by měla valorizace důchodů v roce 2027 přinést průměrné zvýšení přibližně o 300 korun měsíčně. Jde však stále o předběžný údaj. Ministr uvedl, že přesnější číslo by mělo být známé v září.
Výše zvýšení nevzniká libovolně. Pravidla valorizace důchodů jsou navázána především na vývoj cen a stanovenou část růstu reálných mezd. Výsledná částka se navíc u jednotlivých penzistů může lišit podle konkrétní výše důchodu.
Právě proto není možné říct, že každý senior automaticky dostane stejných 300 korun. Jde spíše o údaj, který pomáhá ukázat rozsah očekávaného zvýšení. Orientaci podle konkrétní výše penze může nabídnout také výpočet valorizace důchodu pro rok 2027.
Ve hře je vyšší přidání
Novinkou je možnost, že by vláda nakonec šla nad rámec standardního valorizačního mechanismu. Juchelka připustil, že navýšení by se mohlo pohybovat zhruba na dvojnásobné úrovni proti nynějšímu odhadu.
Pokud by se takový scénář skutečně prosadil, znamenalo by to místo přibližných 300 korun navýšení pohybující se řádově kolem 600 korun měsíčně. V tuto chvíli ale nejde o schválené opatření.
To je podstatný rozdíl. Senioři by proto zatím neměli s vyšší částkou automaticky počítat ve svých domácích rozpočtech. Ještě v červnu se přitom upozorňovalo, že původní odhady valorizace se mohou měnit. Situace kolem penzí se tak během několika měsíců vyvíjí poměrně výrazně.
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O stovkách miliard se rozhoduje v rozpočtu
Částka 740 miliard korun má podle ministra pokrýt mandatorní výdaje na důchody, se kterými stát v současnosti počítá. Případné mimořádné navýšení nad zákonnou valorizaci v této částce ještě zahrnuto být nemusí.
Právě tady se střetávají dvě priority. Ministerstvo práce sleduje životní úroveň seniorů, zatímco ministerstvo financí musí hlídat celkové výdaje státního rozpočtu. Vyšší valorizace totiž při milionech vyplácených důchodů znamená pro stát další významné náklady.
Debata probíhá navíc v době, kdy se důchodový systém postupně mění. Od roku 2027 se mají projevit také změny u výchovného za děti a diskutují se další úpravy pro některé skupiny penzistů.
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Konečné číslo zatím neznáme
Nejdůležitější zprávou proto není, že by již bylo rozhodnuto o dvojnásobném zvýšení penzí. Rozhodující je, že tato možnost nyní reálně vstoupila do jednání o rozpočtu.
Konečný parametr valorizace má být známý později. Do té doby zůstává nejjistějším základem zákonný mechanismus a částka pohybující se kolem 300 korun. Teprve další politická dohoda ukáže, zda se důchodci od ledna 2027 skutečně dočkají výraznějšího přidání.
Pro seniory přitom nebude důležitá pouze samotná valorizace. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami zůstávají značné. Aktuální data například ukazují, že ženy mají v průměru nižší důchody než muži. I několik stovek korun měsíčně proto může mít pro různé domácnosti velmi odlišnou skutečnou hodnotu.
TN.cz