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Juchelka přinesl po jednání zprávu pro důchodce: Na penze půjdou stovky miliard korun

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Debata o důchodech pro rok 2027 dostává nový rozměr. Zákonné zvýšení zatím vychází přibližně na 300 korun měsíčně, ministr práce Aleš Juchelka ale připustil možnost výraznějšího přidání. Rozhodnuto zatím není a klíčové budou následující týdny.
Stovky miliard korun půjdou na důchody: Juchelka po jednání promluvil o jejich zvýšení.

Stovky miliard korun půjdou na důchody: Juchelka po jednání promluvil o jejich zvýšení.

Zdroj: Petr Topič / MFDNES + LN / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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