Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic

Od té chvíle ho nikdo prokazatelně neviděl. Nenašlo se jeho tělo ani padák, většina peněz zmizela a muž, kterého celý svět zná jako D. B. Coopera, se ve skutečnosti tak ani nepředstavil. FBI případ aktivně odložila v roce 2016, ale ještě 17. srpna 2026 zveřejnila další část rozsáhlého spisu.
Po pětapadesáti letech tak stále zbývá jediná zásadní otázka: podařil se Cooperovi jeden z nejneuvěřitelnějších útěků moderní historie, nebo zemřel několik minut po svém skoku?
Dan Cooper nastoupil do letadla jako úplně obyčejný cestující
Northwest Orient Flight 305 měl být krátký let z Portlandu do Seattlu. Muž, který si koupil letenku pod jménem Dan Cooper, působil podle svědků nenápadně. Byl zřejmě ve středních čtyřiceti letech, měl tmavý oblek, bílou košili, černou kravatu a tmavé boty.
Posadil se v zadní části kabiny, zapálil si cigaretu – tehdy naprosto běžná věc – a objednal bourbon se sodou. Krátce po třetí hodině odpoledne podal letušce Florence Schaffnerové lístek. Zpočátku mu nevěnovala velkou pozornost, protože předpokládala, že jí cestující předává telefonní číslo. Cooper ji upozornil, že by si jej měla přečíst. Tvrdil v něm, že má bombu.
Když si k němu sedla, otevřel kufřík natolik, aby viděla červené válcovité předměty a vodiče, a nadiktoval své požadavky: 200 000 dolarů ve dvacetidolarových bankovkách a čtyři padáky.
Ostatních 36 cestujících přitom prakticky netušilo, co se děje. Posádka jim oznámila, že přistání v Seattlu zdržují technické potíže, zatímco letadlo kroužilo a na zemi se sháněly peníze i padáky. Northwest Orient se rozhodl spolupracovat. Když stroj konečně přistál, Cooper vyměnil cestující za výkupné a požadované vybavení.
V kabině ponechal jen několik členů posádky a začal diktovat podmínky dalšího letu. Chtěl zamířit do Mexika, letět pod 10 000 stopami, pomalu, s vysunutým podvozkem a klapkami, a především požadoval možnost použít zadní výklopné schodiště Boeingu 727. Právě tato část později vyvolala otázku, zda byl Cooper skutečně jen improvizující zločinec.
O Boeingu 727 věděl podezřele mnoho
Nověji zveřejněné materiály FBI ukazují, že Cooper měl o letadle, jeho provozu a trase překvapivě konkrétní znalosti. V historickém spisu agenti zaznamenali, že se vyznal v tankování natolik, že se s posádkou přel o množství paliva na palubě.
Věděl, že Boeing 727 dokáže letět s konfigurací, kterou požadoval, znal způsob práce se zadním schodištěm a správně chápal omezení letu ve výšce pod 10 000 stop. Když mu posádka tvrdila, že s otevřenými schody není možné vzlétnout, reagoval v podstatě správně: schodiště lze spustit po vzletu. FBI ve svých souborech dokonce připomíná, že Boeing už v roce 1964 prováděl testy 727 s vysunutým zadním schodištěm.
Jeho orientace nebyla jen technická. Během kroužení před přistáním se podíval z okna a poznamenal, že jsou nad Tacomou, přestože posádka nic podobného neohlásila. Letušku to později vedlo k domněnce, že oblast zná. Cooper navíc pečlivě sbíral papírky a poznámky, které během únosu vznikly, a nechal si vrátit dokonce použitý obal od zápalek.
Podle nově zveřejněných záznamů také jeden z dodaných padáků rozebral, snad aby zjistil, zda s ním nebylo manipulováno. Nevypadal jako člověk, který celý plán vymyslel během cesty na letiště. Současně však FBI dlouhodobě upozorňuje na podivný rozpor: seskok, který si vybral, byl z hlediska profesionálního parašutisty mimořádně riskantní.
Krátce po osmé se letadlo zachvělo. Cooper byl pryč
Po odletu ze Seattlu zůstala posádka v přední části letadla. Cooper požadoval, aby nikdo nechodil dozadu. Přibližně po osmé hodině večer piloti zaznamenali změnu tlaku a pohyb zadní části stroje odpovídající tomu, že někdo použil schodiště.
Někde mezi Seattlem a Renem pak Cooper udělal krok, kvůli němuž se stal legendou: v listopadové noci vyskočil z letícího Boeingu 727 s částkou 200 000 dolarů. Když stroj později přistál v Renu, policisté a agenti jej obklíčili v obavě, že únosce stále může být uvnitř. Nebyl.
Podmínky jeho skoku nebyly právě ideální. Byla tma, počasí bylo nevlídné, pod ním ležel rozsáhlý lesnatý terén a Cooper nebyl oblečený na pobyt v divočině. Padák, který si vybral, podle FBI nebyl řiditelný jako moderní sportovní padáky.
Neměl odpovídající boty ani výbavu a přesné místo seskoku nebylo možné určit. FBI právě proto dlouho považovala za velmi reálnou možnost, že Cooper při dopadu zahynul. Jenže rozsáhlé pátrání neobjevilo jeho ostatky, padák ani vak s penězi. A tak vznikl problém, který trvá dodnes: pokud zemřel, kde je? A pokud přežil, jak dokázal úplně zmizet?
Devět let nic. Pak osmiletý chlapec našel jeho peníze
V únoru 1980 si osmiletý Brian Ingram hrál s rodinou na písčitém břehu řeky Columbia na místě známém jako Tena Bar. V písku objevil tři rozpadávající se balíčky dvacetidolarových bankovek. Celkem šlo o 5 800 dolarů a sériová čísla odpovídala Cooperovu výkupnému. Byla to první – a dodnes nejvýznamnější – fyzická stopa po penězích, které s sebou unesl z letadla.
Nález měl být průlomem. Místo toho vytvořil další záhadu. Tena Bar neleželo jednoduše tam, kde se podle tehdejších výpočtů předpokládal Cooperův seskok. Vědci, vyšetřovatelé i amatérští badatelé se proto desítky let přou, zda peníze přinesla řeka, zda se místo seskoku počítalo špatně, zda tam balíčky někdo donesl, nebo zda pohyb sedimentů vytvořil komplikovanější scénář.
Zbývajících více než 194 000 dolarů se nikdy prokazatelně neobjevilo. Žádná z očíslovaných bankovek nepřivedla vyšetřovatele k člověku, který by je začal utrácet ve velkém, a objev na břehu nepomohl odpovědět ani na otázku, zda jejich majitel přežil.
Jeho nejznámější jméno vzniklo omylem
Na případu je téměř absurdní, že muž, kterého už půl století zná celý svět jako D. B. Coopera, se tak nikdy nepředstavil. Letenku si koupil pod jménem Dan Cooper. Varianta „D. B.“ vznikla během prvních hodin vyšetřování a mediálního zpravodajství záměnou s jiným prověřovaným mužem.
Novináři jméno převzali a už se ho nepodařilo vrátit zpět. FBI dnes sama označuje únosce jako „so-called D.B. Cooper“, zatímco ve svém historickém shrnutí připomíná, že použil jméno Dan Cooper.
Právě anonymita je jedním z důvodů, proč případ vyvolal tak obrovské množství teorií. Do pěti let od únosu FBI prověřila více než 800 podezřelých. Piloti, vojáci, parašutisté, zaměstnanci leteckého průmyslu, muži podobní policejnímu portrétu i lidé, jejichž známí si všimli náhlého přísunu peněz – seznam rostl celé dekády. Většinu kandidátů dokázali agenti eliminovat pomocí alibi, svědků nebo fyzických rozdílů. Někteří však odmítají z příběhu zmizet stejně tvrdošíjně jako samotný Cooper.
Richard McCoy provedl skoro stejný únos. Byl Cooperem?
Mezi nejslavnější podezřelé patří Richard Floyd McCoy Jr., armádní veterán, pilot a zkušený parašutista. V dubnu 1972, necelých pět měsíců po Cooperovi, unesl Boeing 727 společnosti United Airlines. Požadoval 500 000 dolarů a padáky a z letadla nakonec také vyskočil. Na rozdíl od Coopera ale svou stopu dokonale nezamaskoval. FBI jej dopadla a za únos byl odsouzen. Později utekl z vězení a v roce 1974 zemřel při přestřelce s agenty FBI.
Podobnosti jsou tak nápadné, že McCoy dodnes patří mezi nejpopulárnější teorie. FBI jej ale tehdy v Cooperově případu vyřadila. Letušky, které únosce viděly zblízka, tvrdily, že McCoy není muž z letu 305, a vyšetřovatelé uváděli i další důvody. V roce 2024 však McCoyovy děti veřejně prohlásily, že podle nich jejich otec skutečně D. B. Cooperem byl.
Pozornost přitáhl především vojenský padák nalezený na rodinném pozemku, který podle lidí stojících za touto teorií odpovídal typu spojovanému s Cooperovým únosem. FBI padák převzala a podle reportingu jej po testování v prosinci 2025 vrátila, aniž veřejně oznámila výsledek. Ani v roce 2026 však FBI McCoye – ani nikoho jiného – jako Coopera neidentifikovala.
FBI případ odložila. Spisy ale přibývají dodnes
Po 45 letech aktivního vyšetřování FBI v červenci 2016 oznámila, že zdroje věnované Cooperovi přesouvá k aktuálnějším případům. Agentura zdůraznila, že prošla dostupné důkazy, použila nové forenzní metody a prověřila obrovské množství stop, aniž získala důkaz schopný jednoznačně určit únoscovu identitu. Současně nechala dveře pootevřené: pokud by se někdy objevily konkrétní fyzické důkazy spojené s padáky nebo výkupným, má je veřejnost FBI předat.
„Uzavřený případ“ navíc neznamená uzavřený archiv. FBI postupně zveřejňuje tisíce stran původních vyšetřovacích materiálů ve své databázi Vault. Jen v posledních měsících přibývaly další části a 17. srpna 2026, tedy téměř 55 let po únosu, byla zveřejněna už Part 120.
Tyto dokumenty nejsou důkazem, že FBI znovu zahájila plnohodnotné aktivní vyšetřování; ukazují ale, jak monstrózní stopu po sobě NORJAK – Northwest Hijacking – zanechal. Jeden z letos zveřejněných souborů například obsahuje stovky stran raných vyšetřovacích poznámek, z nichž je ještě patrnější Cooperova znalost letadla, pečlivost při odstraňování stop i množství lidí, které FBI musela prověřit.
A jedna z nejlepších stop zůstala ležet na sedadle
Cooper po sobě přece jen něco nechal: levnou černou připínací kravatu J. C. Penney s perleťovou sponou. FBI z ní později získala částečný DNA profil, jenže ani tato stopa neposkytla jednoduchou odpověď. Kravata byla po únosu manipulována více lidmi a biologický materiál není natolik čistý, aby bylo možné bez dalších důkazů říct, která část skutečně patřila Cooperovi.
Cigarety, které během letu kouřil, se navíc nedochovaly způsobem umožňujícím dnešní genetickou analýzu. Jedna z možná nejlepších DNA stop tak zmizela dávno před nástupem moderní forenzní genetiky.
Pozdější mikroskopická zkoumání kravaty přinesla ještě jednu zajímavou linii: na látce byly nalezeny částice kovů spojované s průmyslovým prostředím, což vedlo k hypotézám, že Cooper mohl pracovat v letectví, metalurgii nebo některém technologickém oboru.
Ani tato stopa však zatím nevede ke konkrétnímu jménu. V Cooperově případu je to téměř pravidlo. Každá nová informace zúží prostor možností – a vzápětí otevře několik dalších.
Co se tedy stalo po skoku?
Nejjednodušší vysvětlení je zároveň nejméně romantické. Cooper možná zemřel při seskoku. Skákal v noci nad drsnou krajinou, v obleku a městských botách, se značnou zátěží peněz a s padákem, který nebylo možné účinně řídit. Pokud dopadl do hustého lesa, vody nebo obtížně přístupného terénu, tělo a vybavení mohly zůstat nenalezené. FBI tuto možnost dlouhodobě považovala za velmi reálnou.
Jenže proti ní stojí pětapadesát let prázdna. Nikdy se nenašel padák, kosterní pozůstatky ani jiná věc, kterou by bylo možné bezpečně spojit s Cooperem. Peníze nalezené u řeky navíc dokazují alespoň to, že část výkupného pokračovala ve vlastním příběhu dlouho po únosu.
Druhá možnost je proto mnohem lákavější: Cooper seskok přežil, dostal se z oblasti a zmizel pod skutečným jménem, které policie nikdy nespojila s mužem z letu 305. Pokud se mu to podařilo, musel pak po zbytek života odolat něčemu možná ještě těžšímu než seskoku z Boeingu – nikdy se nepochlubit způsobem, který by ho usvědčil.
A existuje ještě třetí možnost. Známe správné jméno už dávno. Leží někde mezi stovkami prověřovaných mužů, ale chyběl jediný důkaz, který by z podezřelého udělal Coopera.
Právě proto je tento případ tak návykový. Není v něm žádná nadpřirozená záhada, žádný ztracený kontinent ani tajná technologie. Jen jeden muž, jedno letadlo, čtyři padáky a 200 000 dolarů.
A přesto po něm zůstala skoro dokonale prázdná stopa.
Možná D. B. Cooper nepřežil ani první noc. Možná žil ještě desítky let. Po téměř 55 letech stále nedokážeme spolehlivě dokázat ani jedno.
Věděli jste, že…
…Cooperův čin pomohl změnit konstrukci letadel? Po sérii napodobitelů začaly Boeingy 727 dostávat jednoduché mechanické zařízení později známé jako Cooper vane, které proudění vzduchu za letu zablokuje tak, aby nebylo možné z kabiny spustit zadní schodiště. Muž, jehož skutečné jméno neznáme, se tak paradoxně zapsal přímo do historie letecké bezpečnosti – jeho přezdívkou se označuje zařízení navržené proto, aby už nikdo nemohl zopakovat právě jeho útěk.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Federal Bureau of Investigation – D.B. Cooper Hijacking [2], FBI Seattle – Update on Investigation of 1971 Hijacking by D.B. Cooper [3], FBI Vault – D. B. Cooper investigative files [4], FBI – Richard Floyd McCoy Jr. [5], Popular Mechanics – New FBI Files Reveal Fascinating Details About D.B. Cooper [6]. img AI generated