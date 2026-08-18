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Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic

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Na letišti v Portlandu si 24. listopadu 1971 koupil za hotové jednosměrnou letenku do Seattlu. Řekl, že se jmenuje Dan Cooper, nastoupil do Boeingu 727, objednal si bourbon se sodou a krátce po startu oznámil letušce, že má v kufříku bombu. O několik hodin později měl 200 000 dolarů, čtyři padáky a letadlo letící nízko nad nočním Washingtonem podle jeho přesných pokynů. Pak otevřel zadní schodiště, připoutal k sobě výkupné a skočil.
Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic

Unesl letadlo, vzal 200 tisíc dolarů a vyskočil do noci. Po D. B. Cooperovi nezůstalo skoro nic

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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