To už zpět nevezme: Google omylem ukázal v reklamě zařízení na zápěstí, které ještě neoznámil. Hned několikrát

Stalo se to minimálně ve dvou různých reklamních kreativách a zachytili to nezávisle na sobě uživatelé Redditu i redakce 9to5Google. Na zápěstí modelů v reklamách sedí zařízení, které není ani Fitbit Air bez displeje, ani kulaté hodinky Pixel Watch 5, přestože obojí Google aktuálně oficiálně prodává. Jde o podlouhlý náramek s obrazovkou, vizuálně připomínající klasický fitness tracker typu Fitbit Charge. Žádná produktová stránka, žádné oznámení, žádné jméno. Přesto se totéž zařízení objevilo v hotových, zaplacených a uživatelům doručených reklamách. A to hned několikrát.
Dva spoty, jeden záhadný tracker
Jako první si neznámého zařízení všiml uživatel Redditu s přezdívkou Imacharmer3141, který zachytil screenshot sponzorované reklamy Google Australia. V komentářích pak doplnil, že narazil ještě na další variantu spotu se stejným trackerem. Redakce 9to5Google následně potvrdila dvě odlišné kreativy: jedna ukazovala dvojici telefonů Pixel 11 spolu s Pixel Watch 5 ve variantě “Fog”, druhá se soustředila na zelené odstíny letošní řady. V obou se na zápěstí objevilo totéž neoznámené zařízení.
Právě opakovaný výskyt ve více reklamách je klíčový. Jeden vadný snímek by šlo odbýt jako grafickou chybu nebo generativní artefakt. Stejný produkt ve dvou hotových spotech ale ukazuje na reálný marketingový podklad, který někdo vytvořil, schválil a exportoval do kampaně. Kdo přesně za chybu může, zdroje neuvádějí. Google se k celé věci zatím veřejně nevyjádřil.
Co to není: ani Air, ani Watch
Aby uniklé zařízení dávalo smysl, je potřeba ho zasadit do aktuálního portfolia Googlu. To má dnes dva jasné póly:
- Fitbit Air – tracker bez displeje, představený v květnu 2026 na oficiálním blogu Googlu. Startovní cena v USA činí přibližně 2 500 Kč. Celá interakce probíhá přes aplikaci Google Health, na zápěstí neukazuje nic.
- Pixel Watch 5 – plnohodnotné chytré hodinky s kulatým displejem Actua 360, asistentem Gemini, duálním GPS a výdrží až 40 hodin. V českém Google Store jsou v předobjednávce od 9 990 Kč ve velikostech 41 a 45 mm.
Zařízení z reklamy neodpovídá ani jednomu. Není kulaté, takže to nejsou Pixel Watch. A má displej, takže to není Air. Vizuálně jde o podlouhlý náramek se zjednodušeným rozhraním, které podle 9to5Google připomíná designový jazyk Pixel Watch, jen v jiném formátu.
Chybějící střední článek
Podle nás je nejzajímavější právě to, co únik prozrazuje o strategii Googlu. Mezi tichým trackerem bez obrazovky a plnými chytrými hodinkami za téměř deset tisíc korun zeje v nabídce díra. Samsung ji vyplňuje modelem Galaxy Fit3, displejovým náramkem s 1,6″ AMOLED panelem, hmotností 18,5 gramu a výdrží až 13 dní. Garmin naopak letos zvolil opačný směr a představil CIRQA Smart Band bez displeje, s výdrží až 10 dní a bez předplatného.
Pokud je uniklé zařízení reálným chystaným produktem, Google by jím mířil přesně do prostoru, kde Samsung už operuje: displejový fitness náramek, který ukáže základní metriky na zápěstí, ale nedělá si ambice na plné funkce chytrých hodinek. Cenově by dávalo smysl pásmo někde ve středních jednotkách tisíc korun, tedy výrazně pod Pixel Watch 5.
Co to znamená pro české kupce
V českém Google Store se aktuálně v kategorii hodinek a trackerů zobrazují Pixel Watch 5 a starší Pixel Watch 4. Fitbit Air tam vidět není, což naznačuje, že Google do Česka neposílá automaticky každý nositelný produkt ze svého portfolia. Případný třetí tracker by tedy nemusel dorazit vůbec nebo s výrazným zpožděním.
Čekat s nákupem má smysl jen pro toho, kdo cíleně touží po displejovém fitness náramku od Googlu. Kdo chce nenápadný tracker bez obrazovky, tomu Fitbit Air už dnes slouží. Kdo chce hodinky s Gemini, GPS a hovory, ten má Pixel Watch 5 v předobjednávce. Všichni ostatní by čekali na produkt bez jména, bez data a bez potvrzené ceny.
Zpět to už skutečně nevezme
Reklamy byly doručeny reálným uživatelům, zachyceny na screenshotech a přeneseny na Reddit i do článků. I kdyby Google kreativy okamžitě stáhl, veřejná stopa existuje a opakovaný výskyt ve více spotech znemožňuje celou věc věrohodně odbýt jako jednorázový vizuální šum. Otázka teď nezní, jestli Google na takovém zařízení pracuje. Otázka zní, kdy ho konečně pojmenuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík