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Špunti na vodě: Langmajer skončil pětkrát ve studené vodě, herci ukrývali neopreny a závěr má jeden háček

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Natáčení komedie Špunti na vodě provázel velký chlad a nečekaný nedostatek vody. Filmaři tak museli sáhnout po skrytých neoprenech i kaskadérech pod hladinou.
Špunti na vodě

Špunti na vodě

Zdroj: FOTO:Bioscop / distr. FTV Prima
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