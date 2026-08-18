Vypadá to, že Apple chystá úplně nový produkt, kterému se roky vyhýbal. Oblíbí si ho i zarytí odpůrci

Neoficiálně se mu říká „HomePad“ a jde o první produkt Applu, který přímo míří proti zavedeným konkurentům typu Google Nest Hub nebo Amazon Echo Show. Tedy samostatné domácí zařízení s obrazovkou, kamerou, reproduktorem a hlasovým ovládáním v jednom. Apple dosud v chytré domácnosti nabízel HomePod jako čistě domácí reproduktor a Apple TV jako set-top box s funkcemi domácí centrály, vlastní displejový rozbočovač ale v portfoliu nikdy neměl. Proč se mu roky vyhýbal? Ne proto, že by kategorii odmítal. Podle Bloombergu byl produkt s kódovým označením J490 původně plánován na jaro 2025, pak posunutý na březen 2026, ale Apple ho opakovaně odkládal kvůli nové Siri AI, která je „integrální součástí“ celého rozhraní zařízení. Jednoduše řečeno: Apple nechtěl vydat domácí hub, dokud jeho hlasová asistentka nebude dost chytrá na to, aby celý produkt dával smysl. A právě proto může oslovit i lidi, kteří se dosud Applu v chytré domácnosti vyhýbali kvůli slabší Siri, chybějícímu displeji a absenci centrálního ovládacího panelu. Nový hub má nabídnout přesně to, co jim dosud chybělo.
Co vlastně HomePad umí a jak vypadá
Podle zprávy MacRumors vycházející z informací Marka Gurmana z Bloombergu má chystaný hub disponovat přibližně 7palcovým displejem a existovat ve dvou verzích, stolní a nástěnné. Nejde tedy jen o „HomePod s přilepenou obrazovkou“. Apple staví nový typ domácího rozhraní, které kombinuje:
- FaceTime videohovory přímo ze zařízení, bez nutnosti použít iPhone
- Bezpečnostní monitoring, náhledy z domácích kamer na displeji
- Interkom pro komunikaci mezi místnostmi
- Personalizaci podle uživatele díky rozpoznání obličeje kamerou
- Ovládání chytré domácnosti přes vizuální rozhraní s widgety a ikonami
Systém má vycházet z tvOS s prvky watchOS a iOS. V kódu bety tvOS se dokonce objevily reference na „homeOS“, i když Apple tento název zatím veřejně nepředstavil. Prakticky to znamená, že hub nebude jen pasivní obrazovka, ale poběží na něm vlastní aplikace a rozhraní navržené přímo pro ovládání domácnosti z jednoho místa.
Proč Apple čekal tak dlouho
Klíč k pochopení celého příběhu je Siri. Současná Siri, kterou znají uživatelé iPhonů a HomePodů, je pro roli centrálního domácího asistenta nedostatečná. Apple si toho byl zjevně vědom a raději produkt opakovaně odsunul, než aby ho vydal s polovičatým hlasovým ovládáním.
Novou Siri AI, kterou Apple oficiálně představil v červnu 2026, má být zásadně schopnější a osobnější. Právě ona je důvodem, proč Apple teprve teď považuje hub za připravený k vydání. Hub je kolem ní doslova postavený; bez ní by šlo v podstatě o tablet připevněný na zeď.
Pro nás je ale důležitá jedna věc: čeština mezi podporovanými jazyky Apple Intelligence a nové Siri AI zatím není. Apple navíc uvádí, že nové funkce Siri AI nebudou zpočátku dostupné v EU na iOS, iPadOS a watchOS. Jak přesně se toto omezení dotkne domácího hubu, zatím jasné není. Počítat s plnohodnotnou českou Siri AI při startu by ale bylo naivní.
Nejen hub: Apple chystá celý domácí ekosystém najednou
HomePad není osamocený produkt. Apple podle stejných zdrojů chystá na podzim 2026 také nové verze HomePodu mini a Apple TV 4K. Současný HomePod mini je stále model z roku 2020, tedy šest let starý hardware. Apple TV 4K pochází z roku 2022. Obě zařízení by měla projít modernizací a být připravena na spolupráci s novou Siri AI.
Z úniků identifikátorů v kódu Applu vyplývá, že nový HomePod mini dostane čip S9 nebo novější a nová Apple TV čip A17 Pro. Jde zatím o neoficiální informace, ale zapadají do logiky celého plánu: Apple nechce vydat jeden produkt, ale přestavět celou domácí platformu kolem vylepšené umělé inteligence.
Časové okno? Samotný hub se očekává mezi říjnem 2026 a začátkem roku 2027. Apple TV 4K a HomePod mini by měly přijít na podzim 2026. České ceny ani přesná lokální dostupnost nejsou oznámeny. Pro orientaci: dnešní Apple TV 4K se v českém Apple Storu prodává za 5 490 Kč (64 GB Wi-Fi) a 6 990 Kč (128 GB Wi-Fi + Ethernet).
Kupovat teď, nebo čekat?
Kdo zvažuje nákup HomePodu mini, měl by počkat. Model z roku 2020 je na konci životního cyklu a nástupce je podle všeho za rohem. U Apple TV 4K je rozhodování vyrovnanější: současná generace z roku 2022 má HDMI 2.1, Wi-Fi 6 a funguje jako domácí centrum. Kdo ji potřebuje ke streamování, nekupuje slepou uličku. Ale kdo chce Siri AI a budoucí integraci s hubem, udělá lépe, když pár měsíců vydrží.
Celý ekosystém navíc stále stojí na zařízeních Applu. HomePod mini se nastavuje přes iPhone nebo iPad, Apple TV se jako domácí centrum přidává přes aplikaci Domácnost. Samostatnost nového hubu poroste jen částečně; bude to vlastní zařízení s vlastním displejem, ale bez dalšího hardwaru Applu z něj plný potenciál nevytěžíte.
Apple do chytré domácnosti nevstupuje pozdě jen hardwarově. Vstupuje až ve chvíli, kdy má pocit, že hlasové ovládání konečně zvládne roli skutečného domácího rozhraní. Jestli měl pravdu, ukáže podzim.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík