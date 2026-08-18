Kynuté koláče s tvarohem, ovocem a drobenkou podle osvědčeného domácího receptu

s Kynuté koláče tvarohem, ovocem a drobenkou patří k těm receptům, u kterých se nevyplácí nic uspěchat. Těsto potřebuje čas, tvaroh má být husté, a drobenky klidně udělejte víc, než byste původně řekli. V téhle verzi s a borůvkami blumami je navíc příjemné, že část ovoce pustí šťávu do tvarohu a zbytek zůstane nahoře lehce připečený.
Základ je poctivý a známý: zhruba
500 g mouky, 2 vejce, vlažné mléko, droždí a máslo. V některých receptech se pracuje se 100 g rozpuštěného másla, tady je ho ale víc, rovnou 200 g. Těsto je díky tomu vláčnější a ani druhý den nepůsobí tvrdě. Jen je potřeba pohlídat jednu drobnost: ovoce na koláče nesmí být mokré. U borůvek se to dá ještě ustát, blumy je ale lepší po nakrájení osušit. Jinak se střed snadno rozmočí. A to je přesně to, co nechcete.
má vedle chuti i Tvaroh praktický přínos. Podle Healthline obsahuje bílkoviny a také vápník, takže náplň není jen doplněk mezi těstem a ovocem. Jasně, pořád mluvíme o koláči, ne o jídelníčku na celý týden. Přesto je tvarohová náplň poctivější volba než řada jiných, které se do buchet a koláčů dávají. Recept na kynuté koláče s tvarohem a ovocem
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut včetně kynutí Co potřebujeme
Těsto: 500 g hladké mouky 2 ks vejce 200 g rozpuštěného másla 250 ml vlažného mléka 40 g droždí 80 g cukru 1 špetka soli
Náplň a navrch: 250 g tvarohu 2 lžíce cukru 1 hrst rozinek 150 g borůvek 3–4 ks blum 1 ks vejce na potření
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 100 g másla 100 g moučkového cukru Postup přípravy ovocných koláčů s tvarohem z kynutého těsta
1. Z
droždí, části mléka a lžičky cukru připravte kvásek. Nechte ho asi 10 minut vzejít.
2. Do mísy nasypte
mouku, přidejte zbytek cukru, sůl, vejce, kvásek, mléko a rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto a nechte ho přibližně 45 minut kynout. Foto: Cooky.cz, Kynuté koláče s tvarohem, ovocem a drobenkou voní po neděli: Nadýchaná klasika, kvůli které se vyplatí zadělat těsto
3. Smíchejte
tvaroh, cukr a rozinky. Drobenku uděláte tak, že mezi prsty promnete mouku, máslo a cukr.
4. Troubu zapněte na
180 °C. Těsto vyválejte asi na 0,5 cm a vykrajujte z něj kola, třeba hrnkem. Foto: Cooky.cz, Kynuté koláče s tvarohem, ovocem a drobenkou voní po neděli: Nadýchaná klasika, kvůli které se vyplatí zadělat těsto
5. Přesuňte koláče na plech, okraje potřete
vejcem, doprostřed dejte tvaroh, přidejte borůvky a kousky blum. Nakonec vše zasypte drobenkou.
6. Ještě asi 5 minut nechte odpočinout a potom pečte zhruba
25 až 30 minut dozlatova.
TIP: Použít můžete i mražené borůvky, jen je předem nerozmrazujte. Na koláč je dejte rovnou z mrazáku.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline