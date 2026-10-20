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Vítkovice ukončily nelichotivou sérii. S Libercem vyhrály po nájezdech

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Hokejisté Vítkovic po šesti porážkách za sebou dovedli do vítězného konce zápas proti Liberci, který po nájezdech zdolali 3:2. O výhře rozhodl v šesté sérii nájezdů Šimon Stránský a prodloužil tak úspěšnou šňůru vzájemných utkání s Bílými Tygry už na devátou výhru v domácím prostředí v řadě.
Vítkovice ukončily nelichotivou sérii. S Libercem vyhrály po nájezdech

Vítkovice ukončily nelichotivou sérii. S Libercem vyhrály po nájezdech

Zdroj: Bílí tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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