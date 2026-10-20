Vítkovice ukončily nelichotivou sérii. S Libercem vyhrály po nájezdech

Zápas nabíral intenzitu jen pomalu. Jako první začaly náznaky větší aktivity projevovat v závěru úvodní dvacetiminutovky Vítkovice. Domácím pomohla přesilovka, v níž Hrivík ze slibné parkety minul branku, Ostravané se pak ale dostali do provozní teploty a v závěru třetiny několikrát zahrozili. Opět Hrivík už v 18. minutě po přihrávce Stránského mířil lépe, ale Hamalčík zasáhl betonem, stejně jako o chvíli později proti dorážce Abdula.
Začátek druhé třetiny ovlivnilo vyloučení Hollanda, které už za sedm sekund po vzorné kombinaci zakončil Lenc a hosté se v čase 20:36 ujali vedení. Liberci na moment narostla křídla, hned v dalším střídání měl velký tlak, ale Hrachovina dvě tutovky Faška-Rudáše vychytal. Domácí následně přestáli další dvě oslabení a krátce poté udeřili sami, když Bernovský se parádní stahovačkou obelstil Kachlíře a bekhendem srovnal.
Čtěte také: Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy
A karta se obrátila. Vítkovice ožily a měly minimálně dvě vyložené šance na otočení skóre, ale Hrivík ani Hladonik proti Hamalčíkovi neuspěli. Ostravané si šli za obratem i v třetím dějství. Po šanci Lacky ještě Šimek stihl vyhodit puk z prázdné branky, ale v 51. minutě našlápl po křídle Abdul a zápěstím nezaváhal.
Ale tři body Vítkovicím nebyly souzeny. Hosté už necelé tři minuty před koncem základní hrací doby odvolali brankáře a vyplatilo se jim to: Šimek od modré čáry vypálil sice nepřesně, ale domácí Nellis puk nešťastně usměrnil za Hrachovinu. Liberec stejně jako v neděli v Brně vyrovnal v power play.
Čtěte také: Pátá prohra v řadě. Vítkovice doma padly s Motorem
V nájezdech byl Liberec blizoučko k druhému bodu, ale Vítkovice v kritickém okamžiku za stavu 0:2 proměnily tři penalty v řadě a otočily výsledek. Severočeši tak od února 2022 čekají v Ostravě na výhru.
HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Bernovský (Brůna), 51. Abdul (Kňažko), rozhodující nájezd Š. Stránský - 21. Lenc (Sandberg, Rychlovský), 58. R. Šimek (Lenc, Filippi). Rozhodčí: Jeřábek, Schenel - Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3259.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, Kalus - Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Sestava Liberce: Hamalčík - T. Galvas, R. Šimek, Zile, Kachlíř, Ahac, D. Zeman, Pilíšek - Lenc, A. Najman, Sandberg - Rychlovský, A. Musil, Pérez - Petrovský, Filippi, Faško-Rudáš - J. Vlach, F. Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.