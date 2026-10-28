Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla

Za jediný týden zmizí více než dvacet minut světla
Na konci října patří zkracování dne k nejrychlejším v roce. Důvodem je sklon zemské osy a pohyb Země kolem Slunce. Na severní polokouli se Slunce na obloze dostává stále níže, ráno vychází později a odpoledne naopak dříve zapadá. V Praze ve středu 28. října vychází Slunce přibližně v 6:45 a zapadá už v 16:46, den tak trvá jen zhruba 10 hodin a jednu minutu. O pouhé čtyři dny později, 1. listopadu, připadne západ Slunce už na 16:39 a délka dne klesne pod 9 hodin a 50 minut. Denně tak nyní přicházíme přibližně o tři až tři a půl minuty světla.
Pocitově byl rozdíl ještě výraznější po nedělním přechodu z letního na středoevropský čas. V noci na 25. října se hodiny posunuly ze 3:00 zpět na 2:00, takže západ Slunce se podle našich hodin ze dne na den posunul přibližně o hodinu. Neznamenalo to však, že by se den náhle o hodinu zkrátil – pouze jsme změnili čas, kterým astronomické jevy označujeme. Skutečná délka dne se zkracuje plynule.
Na východě Česka se stmívá ještě dříve
Rozdíl je dobře patrný také napříč republikou. Zatímco v Praze zapadá 28. října Slunce kolem 16:46, v Ostravě už přibližně v 16:31. Tam délka dne činí přibližně 10 hodin a dvě minuty a do začátku listopadu se zkrátí asi o dalších 14 minut. V úterý 3. listopadu už má Slunce v Ostravě zapadnout kolem 16:20.
Samotným západem Slunce ale nenastává okamžitě úplná tma. Následuje občanský soumrak, během něhož je venku ještě určité množství přirozeného světla. Na konci října už ale ani ten netrvá dlouho. Navíc při zatažené obloze, dešti nebo mlze může být skutečná viditelnost výrazně horší ještě před astronomickým západem Slunce. Právě podzimní mlhy a nízká oblačnost tak mohou vytvořit dojem soumraku už během pozdního odpoledne.
Nejkratší den nás přitom teprve čeká
Zkracování dne bude pokračovat až do zimního slunovratu 21. prosince, kdy Slunce na severní polokouli dosáhne nejnižší polední výšky nad obzorem. Poté se trend velmi pomalu obrátí a dny se začnou znovu prodlužovat. Zpočátku půjde jen o desítky sekund denně, výraznější změnu začneme vnímat až během ledna. Například v Ostravě bude mít nejkratší den roku pouze přibližně 8 hodin a 5 minut denního světla.
Podzimní tma znamená i horší viditelnost
Rychlé ubývání denního světla má i praktickou stránku. Stále více lidí vyráží z práce nebo školy už za šera či tmy a podzimní počasí viditelnost často dále zhoršuje. Český BESIP upozorňuje, že řidič může tmavě oblečeného chodce spatřit jen na několik desítek metrů, zatímco reflexní materiál může být ve světlech vozidla viditelný až přibližně na 200 metrů. Reflexní prvky jsou proto užitečné nejen mimo obce, kde jsou za určitých podmínek povinné, ale i ve městech, zejména za mlhy, deště nebo na špatně osvětlených komunikacích.
Obr. 1: Viditelnost chodců podle BESIP (zdroj: BESIP)
Konec října je tak obdobím, kdy změnu roční doby pocítíme velmi rychle. Během jediného týdne ztratíme více než dvacet minut denního světla, Slunce bude nad obzorem stále níže a odpolední tma přijde ještě o několik minut dříve. A pokud se přidá typické podzimní počasí s mlhou nebo nízkou oblačností, může se stmívat pocitově ještě výrazně dřív.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz