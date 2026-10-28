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Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla

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Po víkendovém přechodu na středoevropský čas máme pocit, že tma přichází náhle mnohem dříve. Samotný den se ale změnou času samozřejmě nezkrátil – na konci října ubývá přirozeného světla velmi rychle i z astronomických důvodů. V Česku nyní ztrácíme přibližně tři až tři a půl minuty délky dne každý den a Slunce na východě republiky zapadá už kolem půl páté odpoledne.
Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla

Tma přichází stále dřív. Každý den ztrácíme přes tři minuty denního světla

Zdroj: 123rf
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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