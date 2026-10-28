Telefon z bazaru má účtenku. Práva k reklamaci se do krabičky sama nepřibalí

Telefon z bazaru může mít původní účtenku a přesto vám sama nezajistí práva vůči původnímu obchodu. Při koupi od soukromníka proto řešte také postoupení práv z vadného plnění. Před zaplacením si vyjasněte, kdo vám telefon prodává a s jakými doklady budete případnou reklamaci uplatňovat.
V inzerátu je telefon, krabička a účtenka od známého obchodu. K tomu ujištění, že přístroj je ještě v záruce. Vypadá to jako pohodlná koupě: kdyby se něco pokazilo, zajdete rovnou do prodejny. Právě mezi předáním telefonu a cestou k reklamačnímu pultu ale chybí jeden právní krok.
Česká obchodní inspekce vysvětluje, že změna vlastníka sama nemění práva z původní koupě. Ta mohou být novému majiteli postoupena, pokud to původní smlouva nevylučuje. Účtenka tedy není přenosná vstupenka ke všem nárokům prvního kupujícího.
Každý pátý český řidič v létě dojíždí zimní pneumatiky. Rozpálený asfalt jim prodlouží brzdnou dráhu a do zimy směs ztvrdne Nejdřív zjistěte, kdo je váš prodávající
Rozhoduje, s kým uzavíráte vlastní kupní smlouvu. Když vám telefon prodává soukromník mimo podnikání, případné vady řešíte vůči němu podle obecných pravidel koupě. Ani tak nejste automaticky bez práv:
§ 2100 občanského zákoníku váže odpovědnost zejména na vadu existující při přechodu nebezpečí škody, i když se ukáže později. Spotřebitelský režim nákupu od obchodu se však na takový prodej nepřenese.
Jestliže použitý mobil prodává bazar jako podnikatel vlastním jménem, je vaším smluvním partnerem bazar. Podle
průvodce ČOI lze u použitého zboží dohodnout zkrácení dvouleté doby pro projevení vady až na jeden rok. Neplatí to automaticky jen proto, že je telefon použitý. U zprostředkované nabídky si proto předem ověřte, kdo bude na smlouvě uveden jako prodávající. Pokud použitý telefon prodává podnikatel vlastním jménem, je vaším smluvním partnerem on. Ilustrační snímek prodejny v Polsku; text popisuje česká pravidla. MichalPL / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Účtenka dokládá nákup, postoupení vaše oprávnění
Z původního dokladu zjistíte obchod, datum, výrobek a cenu. Pomůže spojit telefon s konkrétním nákupem. To je jiná otázka než to, kdo z této smlouvy smí uplatňovat nároky. Podrobněji vysvětlujeme také
jak prokázat nákup při reklamaci bez účtenky.
Zdánlivý rozpor se tím vyjasní: původní kupující může prokázat nákup i jinak než účtenkou. Nový majitel naopak může držet naprosto čitelnou účtenku, ale ještě potřebuje vyřešit své oprávnění vůči původnímu obchodu. Pro nákup z druhé ruky z toho plyne praktické pravidlo: odděleně si ověřte původ přístroje, svého prodávajícího a návaznost práv z první koupě.
Co si vyjasnit před zaplacením telefonu
Postoupení práv domlouvejte s člověkem, kterému skutečně náležejí. Obecně je možné postoupit pohledávku i bez souhlasu dlužníka, ale původní ujednání může postoupení vylučovat. Vyplývá to z
§ 1879 a § 1881 občanského zákoníku. Zjistěte proto podmínky platné při původním nákupu, nikoli jen dnešní reklamační řád na webu.
Třicetidenní reklamaci neprodlouží každá věta na formuláři. Vynucený souhlas nestačí
Při osobním předání si projděte tento seznam. Nejde o univerzální smluvní vzor, ale o podklady, které mají dát případné reklamaci konkrétního adresáta:
Identifikujte svého prodávajícího a uschovejte inzerát i domluvené vlastnosti telefonu. Do vlastní kupní smlouvy zachyťte cenu, datum předání a známé vady. Porovnejte přesný model a dostupné sériové číslo nebo IMEI telefonu s doklady. Samotná krabička od stejného modelu spojení s účtenkou neprokazuje. Ověřte, zda prodávající nakoupil telefon v původním obchodě jako spotřebitel. U firemního nákupu nelze automaticky vycházet ze stejných spotřebitelských pravidel. Pokud chcete uplatňovat práva u původního obchodu, sjednejte jejich písemné postoupení s označením obou stran, obchodu, původní kupní smlouvy, telefonu a rozsahu postupovaných práv. Obě strany si ponechají podepsanou kopii. Pokud už telefon vystřídal více majitelů, chtějte doložit návaznost postoupení. Současný držitel účtenky nemusí být osobou, které nároky z první koupě patří. Ujasněte si také postup při případné slevě nebo vracení peněz: co přesně dohoda zahrnuje a komu má obchod plnit. Věta o předání telefonu se zárukou tuto otázku sama neřeší.
Nezapomeňte na původní obchod. Podle
§ 1882 může do oznámení nebo prokázání postoupení splnit původnímu věřiteli. Prakticky proto dává smysl, aby původní kupující obchod o postoupení prokazatelně vyrozuměl, nebo abyste je při uplatnění nároku doložili vy. Podepsaný papír v domácím šuplíku obchod o změně neinformuje. Papíry nenahradí kontrolu telefonu
Vedle dokladů prověřte i přístroj. U iPhonu
Apple doporučuje zkontrolovat fyzický stav, baterii a dostupnou servisní historii. Telefon s aktivním zámkem aktivace podle výrobce nekupujte. Právní dokumenty a funkční telefon jsou dvě samostatné části stejné koupě. Před koupí telefonu ověřte jeho stav i doklady. Postoupení práv nenahrazuje kontrolu přístroje ani nezaručuje uznání každé závady; ilustrační foto. Blubb342582 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Ani platné postoupení neznamená, že obchod musí uznat každou závadu.
Původní námitky mu zůstávají zachovány. Převodem práv nezačíná nový nákup u původního obchodu ani nová dvouletá doba. Běžné opotřebení a poškození způsobené uživatelem se automaticky vadou nestávají; rozhoduje příčina i podmínky konkrétního nároku. Když už musíte reklamaci řešit
U svého prodávajícího vycházejte z vlastní koupě. Vůči původnímu obchodu připravte doklad o prvním nákupu, podklad postoupení, označení telefonu a popis vady s požadovanou nápravou. U spotřebitelské reklamace u podnikatele si pohlídejte také
případnou dohodu o prodloužení reklamační lhůty.
Pokud obchod reklamaci odmítne, chtějte písemně zachytit důvod. Chybějící oprávnění nového majitele, uplynulá doba a poškození telefonu jsou tři odlišné problémy. Každý vyžaduje jiný podklad. Nejvíc práce si proto ušetříte, když otázku postoupení otevřete ještě před koupí, dokud je prodávající ochotný jednat a telefon stále leží před vámi.