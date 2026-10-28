Montreal čelil 46 střelám, vyhrál 2:0. Jednadvacetiletý Fowler vytvořil klubový rekord a zachránil Canadiens

Montreal čelil 46 střelám, vyhrál 2:0. Jednadvacetiletý Fowler vytvořil klubový rekord a zachránil CanadiensPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jacob Fowler ještě v dresu Laval Rocket (2025)
Článek byl publikován 28.10.2026 12:45
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