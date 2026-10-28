Discord zpřístupní zprávy z 63 tisíc serverů Googlu. V Česku ale platí důležitá výjimka

Foto: magnific
Discord oznámil výraznou změnu, která může ovlivnit způsob, jakým hráči hledají návody, řeší herní problémy nebo sdílejí zkušenosti. Obsah vybraných veřejných serverů se postupně dostane do internetových vyhledávačů včetně Googlu. Novinka se potenciálně týká více než 63 tisíc komunit, které dnes fungují v režimu Discoverable Servers.
První změna přijde 16. listopadu 2026. Každý takto veřejně vyhledatelný server získá vlastní webovou stránku, pokud ji ještě nemá. Na ní se mohou objevit také automaticky vytvářené souhrny diskusí z veřejných kanálů. Samotné zprávy uživatelů začne Discord zpřístupňovat až od poloviny prosince, a to postupně.
Neznamená to ovšem, že Google získá přístup ke všem konverzacím. Nové funkce se vztahují pouze na servery zařazené do veřejného katalogu Server Discovery. Ty musí mít alespoň tisíc členů, fungovat minimálně osm týdnů a splňovat další podmínky. Soukromé servery, individuální zprávy ani skupinové konverzace se do vyhledávání nedostanou.
Herní návody už nemusí zůstávat schované v Discordu
Discord vysvětluje změnu především snahou zpřístupnit informace, které se během posledních let přesunuly z klasických internetových fór do uzavřenějšího prostředí komunitních serverů. Hráč hledající řešení konkrétního úkolu dnes často narazí na pozvánku do komunity, ale samotnou odpověď běžným vyhledávačem nenajde.
Nový systém má tento problém řešit. Vyhledávače budou moci zobrazovat například rady k poražení obtížného bosse, doporučené sestavy vybavení nebo postupy při plnění herních úkolů. Z výsledku vyhledávání se uživatel následně dostane přímo k příslušné diskusi na Discordu.
Platforma již systém testovala ve spolupráci s komunitami her NBA 2K, Rust a Dead by Daylight. Během pilotního provozu se zveřejňovaly příspěvky administrátorů a moderátorů, nikoliv běžných členů. Právě jejich zprávy mají být součástí širšího prosincového zavádění.
Discord připravuje dvě samostatné funkce. Channel Summaries využívá umělou inteligenci k vytváření krátkých přehledů diskutovaných témat. Channel Messages potom umožní zobrazit konkrétní textové příspěvky. Automatické souhrny se budou vztahovat na diskuse od 16. listopadu, zatímco jednotlivé uživatelské zprávy odeslané před prosincovým spuštěním nemají být zpětně zveřejňovány.
Discord
Foto: Magnific
Zajímavý je především dopad na menší herní vývojáře. Ti často využívají
Discord jako hlavní prostor pro technickou podporu, oznámení aktualizací nebo komunikaci s hráči. Vybrané odpovědi na opakující se otázky se tak mohou dostat i k lidem, kteří daný server vůbec neznají. V Česku jsou zprávy standardně chráněné. Nastavení lze změnit
Přestože Discord počítá s automatickým zapnutím zveřejňování veřejných kanálů na úrovni serverů, individuální nastavení uživatelů se liší podle regionu.
V Evropské unii, tedy také v České republice, je zveřejňování jednotlivých zpráv ve výchozím stavu vypnuté. Stejná výjimka platí například pro Velkou Británii, Kanadu, Brazílii, Austrálii a Jižní Koreu.
Uživatelé si mohou nastavení zkontrolovat v desktopové nebo webové verzi Discordu. Stačí otevřít
User Settings, přejít do Data & Privacy a najít volbu Show my message content from Discoverable channels on web pages. Pokud je vypnutá, nově odeslané zprávy se nebudou zveřejňovat prostřednictvím funkce Channel Messages. Jedno nastavení přitom platí pro všechny příslušné servery.
Samotné vypnutí zveřejňování jednotlivých zpráv však nezabrání vytváření tematických souhrnů kanálů. Ty spravují administrátoři serverů prostřednictvím samostatného nastavení.
Majitelé a administrátoři mohou v části
Server Settings → Community → Web Presence určit, které veřejné kanály budou součástí webové prezentace. Mohou také vypnout zveřejňování zpráv nebo automatických souhrnů úplně. Pokud nechtějí veřejnou webovou stránku serveru vůbec provozovat, musí server vyřadit z režimu Discoverable.
Discord zároveň slibuje, že u zveřejněných zpráv nebude zobrazovat uživatelská jména ani profilové obrázky. Ani to ale nezaručuje úplnou anonymitu. Pokud někdo do samotného textu napíše osobní údaje nebo informace umožňující jeho identifikaci, odstranění jména autora takový problém nevyřeší.
Důležitá je také možnost mazání. Vypnutí zveřejňování se nevztahuje zpětně na zprávy odeslané v době, kdy měl uživatel funkci zapnutou. Takové příspěvky je nutné odstranit jednotlivě. Discord je následně odstraní i ze svých veřejných stránek, ale nemůže zaručit okamžité zmizení kopií uložených internetovými vyhledávači.
Pro dospívající účty je zveřejňování jednotlivých zpráv zakázané a uživatelé z této věkové skupiny si funkci nemohou zapnout.
Novinka tak vrací část herních znalostí na otevřený web, kde byly dříve dostupné prostřednictvím diskusních fór. Zároveň ale mění očekávání, s jakým lidé do velkých komunit přispívají. Zpráva určená několika tisícům členů konkrétního serveru se totiž může objevit před podstatně širším publikem, které původní diskusi nikdy nenavštívilo.
Zdroj:
Videocardz.com