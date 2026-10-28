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Discord zpřístupní zprávy z 63 tisíc serverů Googlu. V Česku ale platí důležitá výjimka

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Discord od listopadu otevře vybrané veřejné servery internetovým vyhledávačům. Od prosince se mohou zobrazovat i jednotlivé zprávy hráčů. Změna se týká více než 63 tisíc komunit, ovšem pro české uživatele platí odlišné nastavení ochrany soukromí.
Discord zpřístupní zprávy z 63 tisíc serverů Googlu. V Česku ale platí důležitá výjimka

Discord zpřístupní zprávy z 63 tisíc serverů Googlu. V Česku ale platí důležitá výjimka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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