Motorola chystá telefon s baterií 7 000 mAh za 6490 Kč. Na jedno nabití vydrží i přes 2 dny a podporu dostane na 5 let

Čtyři údaje o jednom telefonu spolu souvisejí víc, než se na první pohled zdá. Motorola moto g47 power 5G, evidovaná pod označením XT2625-15, se objevila v evropské databázi EPREL i v českých e-shopech ještě před oficiálním představením. Podle databáze
EPREL činí jmenovitá kapacita baterie 6 790 mAh, zatímco v marketingových materiálech se zaokrouhluje na 7 000 mAh. Ve standardizovaném testu EU dosahuje výdrž na jedno nabití 78 hodin a 19 minut, tedy více než tří dnů v laboratorních podmínkách. To však neznamená, že telefon při běžném používání vydrží stejně dlouho. Výsledek ovlivňuje způsob používání, například telefonování, prohlížení webu nebo sledování videí.
Podle regulatorních údajů má výrobce zajišťovat softwarovou podporu po dobu pěti let. Ta zahrnuje bezpečnostní a opravné aktualizace i další softwarová vylepšení, neznamená však automaticky pět velkých aktualizací Androidu. Počet hlavních verzí systému, na které telefon přejde, Motorola veřejně nepotvrdila. Český e-shop Huramobil uvádí cenu 6 490 Kč včetně české distribuce.
Co za ty peníze dostanete a co ne
Motorola u modelu moto g47 power 5G sází především na dlouhou výdrž baterie. Ostatní parametry je potřeba posuzovat s ohledem na cenu a zaměření telefonu. Podle dostupných údajů má nabídnout následující výbavu:
Displej: 6,7″ IPS LCD, rozlišení 1 604 × 720 px (HD+), obnovovací frekvence 120 Hz Procesor: MediaTek Dimensity 6300 Paměť: 4 GB RAM, 128 GB úložiště Baterie: 7 000 mAh, jmenovitá kapacita 6 790 mAh, nabíjení výkonem 30 až 33 W podle zdroje Odolnost: IP64, tedy ochrana proti prachu a stříkající vodě, nikoli proti ponoření Systém: Android 16
Kompromisy jsou poměrně jasné. Rozlišení HD+ na 6,7palcovém displeji znamená nižší jemnost obrazu než u konkurentů s panely Full HD+ AMOLED. Čtyři gigabajty RAM mohou být při náročnějším používání omezením, zejména pokud máte současně otevřených více aplikací. Certifikace IP64 chrání telefon před prachem a stříkající vodou, nikoli před ponořením do vody, například v bazénu nebo dřezu.
Nejasnosti se objevují také u fotoaparátu. Strukturované parametry českého e-shopu uvádějí rozlišení 50 Mpx, zatímco marketingový popis na stejné stránce zmiňuje 108 Mpx. Bez jednoznačného potvrzení výrobce proto nelze určit, který údaj je správný.
Jak si stojí proti české konkurenci
V cenové kategorii kolem 6 500 až 7 000 Kč není baterie s kapacitou 7 000 mAh běžným standardem. Motorola však musí soupeřit s telefony, které za podobné peníze nabízejí lepší displeje, více paměti nebo vyšší odolnost. Pro představu lze uvést dva alternativní modely:
Parametr Motorola moto g47 power 5G Samsung Galaxy A26 5G (6/128 GB) Xiaomi Redmi Note 14 5G (8/256 GB) Cena 6 490 Kč 6 749 Kč 6 990 Kč Baterie 7 000 mAh 5 000 mAh 5 110 mAh Displej HD+ LCD, 120 Hz Full HD+ AMOLED Full HD+ AMOLED RAM / úložiště 4 / 128 GB 6 / 128 GB 8 / 256 GB Nabíjení 30–33 W 25 W 45 W Odolnost IP64 IP67 Záleží na konkrétní verzi
Uvedené ceny a parametry je vhodné před nákupem ověřit, protože se mohou měnit podle prodejce a konkrétní varianty telefonu.
Samsung Galaxy A26 5G nabízí jemnější displej, vyšší odolnost proti vodě a více operační paměti. Xiaomi Redmi Note 14 5G zase přidává větší úložiště, rychlejší nabíjení a jemnější obraz. Motorola má podle uváděných parametrů největší baterii, její cenová výhoda je však relativně malá: oproti Samsungu činí 259 Kč a oproti Xiaomi 500 Kč.
Model moto g47 power 5G tak dává největší smysl lidem, kteří upřednostňují dlouhou výdrž před kvalitou displeje a velkou pamětí. Pokud ale telefon používáte na hry, náročnější aplikace nebo často sledujete videa, mohou být výhody konkurence důležitější.
Baterie, která má vydržet roky
Pozornost si zaslouží také údaj o 1 200 nabíjecích cyklech, po jejichž absolvování má baterie podle dostupných informací zachovat alespoň 80 % původní kapacity. Co to znamená v praxi?
Při jednom ekvivalentním plném nabíjecím cyklu denně by dosažení této hranice odpovídalo přibližně 3,3 roku. Pokud by uživatel spotřeboval v průměru jeden plný cyklus za dva dny, vycházelo by to zhruba na 6,6 roku.
Jde však pouze o orientační výpočet, nikoli o záruku skutečné životnosti baterie. Počet cyklů navíc není totéž co počet připojení telefonu k nabíječce. Jeden ekvivalentní cyklus představuje součet spotřeby odpovídající 100 % kapacity, který může vzniknout i během několika částečných nabití. Skutečné stárnutí baterie ovlivňuje také teplota, způsob nabíjení a celkové používání telefonu.
Pokud se potvrdí pětiletá softwarová podpora, mohla by baterie při šetrném zacházení sloužit po většinu této doby bez výrazného poklesu kapacity. Nelze však předem tvrdit, že vydrží déle než celý telefon nebo že po uvedeném počtu cyklů bude její stav odpovídat laboratorním údajům.
EPREL podle dostupných informací uvádí také dobrovolnou výrobní záruku v délce 36 měsíců. Tu je nutné odlišovat od softwarové podpory: záruka se vztahuje na výrobek za stanovených podmínek, zatímco softwarová podpora se týká aktualizací. Přesný rozsah záruky je vhodné ověřit v podmínkách výrobce či prodejce.
Kdy a kde ho koupíte
Termín uvedení telefonu na trh zatím není jednoznačný. V databázi EPREL se objevuje datum 15. října 2026, sekundární zdroje dříve uváděly očekávané zahájení prodeje u Alzy 23. října 2026 a český
listing na Huramobilu pracuje s datem 16. listopadu 2026.
Tyto termíny se mohou měnit a samy o sobě nepředstavují oficiální potvrzení výrobce. Dokud Motorola nezveřejní definitivní datum, je proto lepší považovat uvedené údaje za orientační.
Další otázkou je software. Telefon má podle dostupných informací přijít s Androidem 16. Ani případné vydání novější verze Androidu ale automaticky neznamená, že ji konkrétní model dostane ihned při uvedení na trh. Zda a kdy Motorola nabídne pro moto g47 power 5G aktualizaci na
Android 17, zatím není potvrzeno.
Motorola moto g47 power 5G nevypadá jako nejvyváženější telefon ve své cenové kategorii. Její hlavní předností má být baterie s vysokou kapacitou a dlouhá výdrž na jedno nabití. Za to ale uživatel zaplatí kompromisy v podobě méně jemného displeje a omezené operační paměti.
Pokud hledáte telefon, který při běžném používání zvládne fungovat několik dní bez nabíječky, může stát za pozornost. Jestliže však dáváte přednost kvalitnímu displeji, větší paměti a univerzálnější výbavě, vyplatí se porovnat ji také s konkurenčními modely v podobné cenové kategorii.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman