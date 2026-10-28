Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď

Říjnová zahrada působí unaveně. Jahodníkům bledne list, mladé rybízy zpomalily růst a na růžích se drží poslední skvrny padlí. Lék přitom roste za plotem, u potoka nebo na okraji kompostu. Kopřiva dvoudomá, kterou většina zahrádkářů vytrhává jako plevel, se po dvou týdnech v kbelíku s dešťovkou promění v tekuté hnojivo, posilovač i šetrný postřik zároveň. Evropská komise ji navíc v roce 2017 zařadila mezi takzvané základní látky, tedy suroviny bezpečné pro ochranu rostlin. Kdo jíchu založí teď, vstoupí do jara s rostlinami v lepší kondici a se zahradou, ve které mšice a houbové choroby nenajdou tolik oslabených míst.
Recept na kopřivovou jíchu: kilogram listů, deset litrů vody a dva týdny čekání
Postup zvládne každý, kdo má kbelík a nůžky. Zahradnické příručky se shodují na jednoduchém poměru:
1 kg čerstvých kopřiv, nejlépe mladších listů a vrcholků bez semen, 10 l vody, ideálně dešťové, plastová, dřevěná nebo keramická nádoba s víkem (kovu se vyhněte, s kvasící směsí reaguje).
Kopřivy nejprve nasekejte nadrobno, aby se rozklad rozběhl rychleji. Vložte je do nádoby, zalijte vodou a zatižte třeba cihlou nebo kamenem, aby celá zelená hmota zůstala ponořená. Nádobu přikryjte. Víko udrží zápach pod kontrolou a zabrání tomu, aby podzimní liják směs zředil nebo vyplavil přes okraj.
Pak už stačí čekat a míchat. Běžný návod počítá zhruba se čtrnácti dny, jiné zdroje uvádějí dva až tři týdny. V chladném podzimu se kvašení zpomalí, takže na konci října klidně počítejte s horní hranicí. Hotovou jíchu poznáte snadno: přestane bublat, ztmavne a vůně čerstvé zeleně ustoupí typickému zatuchlému aroma.
Kde kopřivy na podzim najít? V Česku rostou téměř všude od nížin po hory, nejraději na vlhkých půdách bohatých na dusík. Hledejte je podél cest, potoků, plotů, u stavení a na rumištích. Odborná literatura kopřivu ostatně uvádí jako indikátor dusíkatých stanovišť a připomíná, že se její výluh odedávna používal jako dusíkaté hnojivo pro zeleninu a ovocné stromky. Sběru u frekventovaných silnic, průmyslových areálů, postřikovaných okrajů polí a psích tras se raději vyhněte. Kopřiva dvoudomá kvete až do října, takže v první polovině podzimu ještě bývá z čeho brát. Po prvních mrazech pomůže sušená nať z bylinkářství, kterou je ovšem vhodné dávkovat úsporněji.
Zápach, bubliny a plátýnko: detaily, které rozhodují o kvalitě
Kopřivová jícha voní asi tak, jak si představujete kbelík rozkládající se zeleně. Silně a vytrvale. Proto patří do zadního koutu zahrady, daleko od terasy, oken i sousedova plotu. Na balkon na hustě obydleném sídlišti ji raději nestavte vůbec. Zápach zmírní hrst kamenné moučky, trocha zralého kompostu nebo bentonitu přidaná do směsi.
Každý den ji krátce promíchejte dřevěnou tyčkou. Do kapaliny se tím dostane vzduch, kvašení probíhá rovnoměrněji a na hladině se netvoří tlustý škraloup.
Po dokvašení přichází na řadu cezení. Hrubé sítko odstraní stonky, ale pro postřik nestačí. Jemné částečky by ucpaly trysku postřikovače už po několika stisknutích, proto jíchu přelijte ještě přes plátěnou utěrku, gázu nebo starou punčochu. Vylisované zbytky kopřiv putují rovnou do kompostu, kde poslouží jako výborný aktivátor.
Se skladováním neotálejte. Výluh je nejlepší spotřebovat během několika týdnů. Uchovávejte ho ve stínu a v chladu, v plastu nebo skle, a nikdy ne v pevně zašroubované lahvi. Kvašení může pokračovat a tlak by nádobu poškodil nebo by při otevření vystřelil víčko. Volně nasazené víčko je bezpečnější. Pokud jícha začne páchnout hnilobou, zesliznatí, nečekaně změní barvu nebo ji pokryje silná vrstva plísně, patří na kompost, ne na rostliny.
Mšice, svilušky i padlí: co kopřiva dokáže podle evropských expertů
Síla jíchy spočívá v tom, že spojuje tři role. Kopřiva v sobě nese draslík, vápník, hořčík, železo, fosfor, zinek a dusík. Kvašení tyto prvky uvolní do kapaliny spolu s flavonoidy, fenolickými látkami, organickými kyselinami a tříslovinami. Rostlina tak dostane rychle dostupnou výživu, a protože bledé nebo žloutnoucí listy a chabý růst často signalizují hlad po dusíku, právě tady jícha zabírá nejviditelněji.
Druhou rolí je ochrana. Přílohy k hodnoticí zprávě
Evropské komise pro Urtica spp. vyjmenovávají použití kopřivového extraktu proti mšicím a sviluškám i proti houbovým chorobám, mezi nimi alternáriím, padlí a plísni bramborové či révové. Kopřiva tak v dokumentech figuruje jako insekticid, akaricid i fungicid. Žádná jednotlivá „zázračná“ molekula za tím nestojí, působí celá pestrá směs látek.
Třetí role je kondiční. Dobře živená rostlina s pevnějším pletivem odolává stresu, chladu i útokům lépe než vyčerpaná.
V Česku dohlíží na přípravky na ochranu rostlin Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jeho
Registr přípravků na ochranu rostlin eviduje vedle povolených přípravků i základní látky a aktualizuje se denně. Výrobky složené výhradně ze základních látek podle evropského nařízení 1107/2009 nepotřebují samostatné povolení, pokud se používají v souladu se schválenými podmínkami. Pro domácí zahradu z toho plyne jednoduchý závěr: kopřivovou jíchu můžete s klidem používat jako podpůrný přírodní prostředek.
Ve srovnání s jinými domácími recepty vychází kopřiva jako nejuniverzálnější. Cibulový výluh míří především na houbové choroby brambor, rajčat a okurek, hnojit ale neumí. Insekticidní mýdla zasáhnou jen škůdce, kterých se přímo dotknou, a jedlá soda cílí hlavně na padlí, přičemž při silnějším nebo častém použití dokáže listy popálit. Kopřiva obstará výživu, posílení i část ochrany najednou. Domácí tabákové odvary do sbírky nepatří, s nikotinem si zahrádkář zbytečně zahrává.
Ředění a aplikace: jak jíchou posílit a nepřehnat to
Neředěná jícha je pro rostliny příliš silná. V praxi se ředí v poměru zhruba
1:10 až 1:20, tedy jeden díl výluhu na deset až dvacet dílů vody. Silnější roztok si nechte pro odolnější rostliny a vždy ho nejprve vyzkoušejte na malé části listů.
Možnosti jsou dvě:
Způsob K čemu slouží Na co myslet Zálivka ke kořenům výživa, posílení, podpora zakořeňování lít do vlhké půdy, ne na přeschlý ani rozbahněný záhon Postřik na list odpuzení mšic a svilušek, prevence houbových chorob pečlivě přecedit, stříkat ráno či navečer, nikdy na ostrém slunci
U listové zeleniny a bylinek, které brzy skončí na talíři, volte raději zálivku ke kořenům. Evropští hodnotitelé sice neočekávají v potravinách rezidua vzbuzující obavy, u některých použití však uvádějí sedmidenní ochrannou lhůtu. Úrodu před jídlem vždy omyjte.
Hlídejte také míru. Mšice milují mladé, šťavnaté výhony přeplněné dusíkem a na přehnojených rostlinách se množí bleskově. Přidávat proto jíchu „pro jistotu“ každé tři dny se nevyplácí. Střídmost přinese víc než horlivost.
Při rozjeté kalamitě, kdy kolonie mšic pokrývá celé výhony, pomůže zkombinovat jíchu s mechanickým zásahem: silným proudem vody, odstraněním nejhůře napadených částí a podporou slunéček či zlatooček. Jícha pak plní roli zázemí, které rostlině pomáhá se z útoku vzpamatovat.
Podzimní náskok, se kterým zahrada vstoupí do jara silnější
Proč se jíchou zabývat zrovna teď, když mšice mizí a plísně s chladem zpomalují? Protože jarní problémy se rodí na podzim. Odborníci z poradenské služby Iowské státní univerzity (Iowa State University Extension) v září 2025 připomněli, že padlí, černá skvrnitost růží nebo raná plíseň rajčat přečkají zimu v napadených listech a stoncích. Některé druhy mšic zase přezimují jako vajíčka na dřevinách a na jaře se líhnou přesně ve chvíli, kdy raší měkké mladé lístky.
Podzim má i svou příznivou stranu. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) v srpnu 2026 zdůraznila, že chladnější vzduch, vlhká a ještě teplá půda a nižší tlak plevelů i škůdců dávají rostlinám ideální podmínky k vytvoření silných kořenů. Právě tady přichází jícha ke slovu. Zálivka v mírném říjnovém dni podpoří nové výsadby trvalek, jahodníků, ovocných keřů i stromků, dokud ještě aktivně rostou. Jakmile vegetace usne, živiny už využijí jen slabě, proto se vyplatí neotálet.
Nejvíc vynese jícha ve spojení s dalšími podzimními kroky:
odstraňte a nekompostujte listy napadené padlím nebo skvrnitostí, přimulčujte záhony a zlepšete půdu kompostem, prořeďte husté výsadby, aby mezi rostlinami proudil vzduch, zabraňte přemokření kořenů u nádobových rostlin.
V takové skládačce funguje kopřivový výluh jako tmel, který drží vše pohromadě a rostlinám dodává energii na dlouhou zimu.
Až v březnu vyrazí na záhonech první kopřivy, bude čas založit další várku, tentokrát z nejmladších a nejšťavnatějších výhonů. Zahrada, která dostala péči už na podzim, přivítá jaro v lepší formě a mšice na jejích výhonech najdou o poznání méně snadné kořisti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková