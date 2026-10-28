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Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď

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Z kilogramu čerstvých kopřiv a deseti litrů vody vznikne za dva týdny výluh, který hnojí, posiluje a odrazuje mšice. Podzim je pro jeho přípravu ideální.
Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď

Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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