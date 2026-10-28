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Skipas za 400 Kč. Malopolská vesnice Tylicz těží z kurzu zlotého a nižších provozních nákladů lanovek

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Rodinný areál TYLICZ.ski v Malopolsku drží ceny skipasů pod českou konkurencí. Šestidenní permanentka vyjde na 3 011 Kč, Karlov si řekne o 3 392 Kč.
Skipas za 400 Kč. Malopolská vesnice Tylicz těží z kurzu zlotého a nižších provozních nákladů lanovek

Skipas za 400 Kč. Malopolská vesnice Tylicz těží z kurzu zlotého a nižších provozních nákladů lanovek

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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