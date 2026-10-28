Skipas za 400 Kč. Malopolská vesnice Tylicz těží z kurzu zlotého a nižších provozních nákladů lanovek

Tylicz je vesnice v okrese Nowy Sącz, zhruba šest kilometrů od lázeňské Krynice-Zdrój, a pro Čechy v zimě nenápadný tip. Přepočítali jsme ceník sezony 2026/2027 kurzem ČNB ze 7. října 2026, kdy zlotý stál 5,575 Kč. Čtyřhodinová jízdenka pro dospělého vychází na 474 Kč, šestihodinová na 530 Kč a celodenní na 697 Kč. V ceně krátkého pobytu na svahu se většina českých středisek Tyliczi nevyrovná. Nejvíc se úspora projeví u delších pobytů. Šest dní lyžování pořídíte asi za 3 011 Kč, tedy pod hranicí, kterou dnes překračuje i rodinný Karlov v Jeseníkách.
Ceník TYLICZ.ski v korunách: kolik stojí hodina na sjezdovce
Oficiální ceník TYLICZ.ski pracuje s jednoduchou nabídkou časových a vícedenních skipasů. Po přepočtu kurzem
ČNB vychází takto:
Skipas pro dospělého Cena v PLN Přibližně v Kč 4 hodiny 85 474 6 hodin 95 530 1 den 125 697 2 dny 230 1 282 3 dny 325 1 812 4 dny 410 2 286 5 dnů 485 2 704 6 dnů 540 3 011
Zajímavější je cena za hodinu. U šestihodinového lístku zaplatíte za každých šedesát minut na kopci zhruba 88 Kč. Čtyřhodinový tarif vyjde na 118 Kč za hodinu. U šestidenní permanentky stojí jeden lyžařský den v průměru přibližně 502 Kč, tedy méně než samotný čtyřhodinový lístek v řadě tuzemských areálů.
Děti a senioři mají vlastní slevu, šestidenní skipas pro ně stojí 480 PLN, asi 2 676 Kč. U pokladny se platí hotově nebo kartou, nabízí se i nákup v e-shopu. Za čipovou kartu se skládá vratná záloha 10 PLN, tedy kolem 56 Kč. Platbu v korunách ceník nezmiňuje, proto doporučujeme vzít s sebou kartu nebo pár zlotých.
Tylicz proti Karlovu, Monínci a Peci: kde zlotý vyhrává nejvíc
Nejbližším českým protějškem je Ski Arena Karlov, rovněž rodinně laděné středisko. Podle ceníku Ski Areny Karlov zaplatí dospělý za čtyřhodinový eSkipas při online nákupu 713 Kč, u pokladny 750 Kč. Šest dní vyjde online na 3 392 Kč.
Areál 4 hodiny (dospělý) 6 dní (dospělý) TYLICZ.ski cca 474 Kč cca 3 011 Kč Karlov (online) 713 Kč 3 392 Kč Monínec (hlavní sezona) 760 až 860 Kč neuvedeno Černá hora-Pec 1 070 Kč neuvedeno
U čtyř hodin činí rozdíl proti Karlovu 239 Kč, Monínec je dražší zhruba o 286 až 386 Kč. Proti Černé hoře-Peci, kde čtyřhodinovku podle ceníkového portálu OnTheSnow pořídíte za 1 070 Kč, ušetříte v Tyliczi skoro 600 Kč, polský lístek tak stojí méně než polovinu. U šestidenní permanentky se náskok proti Karlovu zužuje na zhruba 381 Kč na osobu, i to ale u většiny rodin pokryje večeři v restauraci.
Kde se rozdíl bere? Konkrétní strukturu nákladů polských provozovatelů se nám dohledat nepodařilo a jednoduché vysvětlení levnou prací neobstojí. Polská minimální mzda pro rok 2026 činí 4 806 PLN, asi 26 793 Kč, zatímco česká 22 400 Kč. Podle nás hraje hlavní roli velikost areálu. Menší areál s kratšími tratěmi má jiný poměr investic, zasněžování a obsluhy než rozlehlý krkonošský resort a k tomu se přidává místní cenová politika, která cílí na rodiny z okolí.
Levné lyžování přitom neplatí v celém Malopolsku. Rádio Eska Kraków pro sezonu 2025/2026 uvádělo šestidenní skipas Tatry Super Ski za 730 PLN, dnes asi 4 070 Kč, zatímco sousední Master Ski v Tyliczi chtěl 525 PLN. Okolí Zakopaného se cenami blíží dražším českým horám, Beskid Sądecki zůstává výrazně dostupnější.
Šestidenní lyžovačka pro rodinu: modelový výpočet úspory
Rozdíl jednoho skipasu vypadá skromně, u celé rodiny se ale sčítá. Spočítali jsme dva modelové případy pro šestidenní pobyt.
Dva dospělí a dvě děti: TYLICZ.ski: 2 × 540 PLN + 2 × 480 PLN = 2 040 PLN, tedy asi 11 373 Kč Karlov online: 2 × 3 392 Kč + 2 × 2 544 Kč = 11 872 Kč Úspora: přibližně 499 Kč
Čtyři dospělí: TYLICZ.ski: 4 × 3 011 Kč = 12 044 Kč Karlov online: 4 × 3 392 Kč = 13 568 Kč Úspora: přibližně 1 524 Kč
Proti Karlovu tedy rodina s dětmi ušetří zhruba pět stovek, partička dospělých přes patnáct set. Výpočet za Černou horu-Pec jsme nedělali, protože oficiální web resortu běžný šestidenní tarif nezveřejňoval. Čtyřhodinové ceny ale naznačují, že proti největším krkonošským areálům by úspora byla násobně vyšší.
Kurz zlotého rodinám letos pomáhá. Na začátku ledna 2026 stál zlotý podle ČNB 5,739 Kč a během měsíce vystoupal až k 5,789 Kč. Stejná šestidenní permanentka za 540 PLN by tehdy vyšla zhruba na 3 099 Kč. V říjnu je tedy o 89 Kč levnější a u čtyřčlenné rodiny se rozdíl blíží čtyřem stovkám.
Cesta z Ostravy do Tylicze: kdy se výprava vyplatí
Úsporu na skipasu je třeba poměřit s cestou. Z Ostravy do Krynice-Zdrój je podle plánovače Rome2Rio 245,8 km a autem zhruba 4 hodiny 23 minut, do Tylicze pak zbývá jen pár kilometrů. Z Brna počítejte s více než pěti hodinami za volantem, z Prahy s celým půldnem přejezdu přes Moravu nebo Slovensko.
Na jednodenní výlet se proto Tylicz hodí jen málokomu, úsporu snadno spolkne benzín, dálniční poplatky a osm hodin v autě. Při čtyř- až šestidenním pobytu se náklady na dopravu rozpočítají do více lyžařských dnů a levnější skipas začne skutečně šetřit. Podle nás dává Tylicz smysl hlavně jako cíl jarních prázdnin nebo týdenní rodinné dovolené.
K praktickým výhodám patří bezplatný skibus mezi Tyliczem a Krynicí pro skupiny od čtyř osob. Rodina ubytovaná v lázeňském městečku tak nemusí každé ráno popojíždět autem. Areál k tomu nabízí půjčovnu, lyžařskou školu a regionální gastronomii, cenu ubytování ale doporučujeme ověřit pro konkrétní termín.
Šest kilometrů, dvě sedačky a soused Master Ski: co čekat na sjezdovkách
TYLICZ.ski má šest kilometrů tratí, dvě sedačkové lanovky, kotvové vleky a pás pro začátečníky. Areál se profiluje jako rodinný, s důrazem na výuku a několika variantami sjezdu z horní stanice. Kdo hledá desítky kilometrů a celodenní přejezdy mezi údolími, zůstane spíš v Krkonoších. Černá hora-Pec nabízí 50 km sjezdovek v šesti areálech, večerní lyžování a vlastní skibus.
Tylicz ale nekončí jedním svahem. V obci funguje i středisko Master Ski s deseti kilometry tratí, čtyř- a šestimístnou sedačkovou lanovkou, talířovými vleky a pásy. Dohromady tak lokalita nabízí šestnáct kilometrů sjezdovek, což na týden rekreačního lyžování s dětmi bohatě postačí.
Na sezonu je dobré se chystat s předstihem. Podle často kladených dotazů na oficiálním webu lze zakoupené skipasy využít do 1. března 2027. Před odjezdem doporučujeme zkontrolovat webkamery a stav tratí, nejméně front čekejte ve všední dny mimo české i polské jarní prázdniny.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková