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Poškrábanou pánev Češi mění pozdě. Tyto skryté vady ničí jídlo i zdraví

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Téměř v každé české domácnosti se najde pánev, která má své nejlepší dny dávno za sebou. Drobné rýhy od vidličky, oloupané okraje nepřilnavé vrstvy nebo vypouklé dno většina lidí přehlíží s tím, že na občasné usmažení vajíček nebo masa nádobí ještě poslouží. Stačí přece přidat…
Pohled na nepřilnavý černý povrch klasické kuchyňské pánve

Pohled na nepřilnavý černý povrch klasické kuchyňské pánve

Zdroj: Fastily / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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