Máte dron a vlastní zahradu? Ani to nemusí stačit, abyste mohli legálně vzlétnout

Foto: magnific
Koupíte si malý dron, vyjdete na vlastní zahradu a chcete si pořídit několik leteckých záběrů domu. Na první pohled jednoduchá záležitost. Jenže pokud bydlíte v hustší zástavbě, samotné vlastnictví pozemku vám právo k letu automaticky nezaručuje. V České republice totiž platí zvláštní podmínky pro létání v hustě osídlených prostorech, které se vztahují také na běžné rekreační piloty.
Základem je omezený prostor označovaný LKR316 – HOP. Úřad pro civilní letectví jej zřídil kvůli bezpečnosti, ochraně soukromí a omezení hlukové zátěže. Pravidla se přitom netýkají jen historických center měst nebo velkých sídlišť. Do vymezených oblastí mohou spadat také obytné čtvrti a souvislá zástavba rodinných domů.
Zda konkrétní pozemek leží v tomto prostoru, určuje oficiální geografické vymezení. ÚCL při jeho stanovení pracuje mimo jiné s polohou a vzdáleností budov. Podle opatření se při vytváření hranic zóny zohledňuje nejméně pět budov, jejich upravené půdorysy a spojnice nepřesahující 75 metrů. Pro pilota je proto rozhodující skutečný zákres v digitální mapě, nikoliv jeho osobní představa o tom, zda už bydlí ve městě, nebo ještě na vesnici.
Dron na zahradě
Foto: Magnific
Pravidlo 1:1 může změnit i zdánlivě jednoduchý let
Jednou ze zásadních podmínek pro létání v LKR316 je pravidlo 1:1. Znamená, že při plánování oblasti provozu musí pilot počítat s odpovídajícím vodorovným prostorem podle zamýšlené výšky letu.
Pokud například plánuje let ve výšce 20 metrů nad zemí, musí oblast provozu zahrnovat nejméně dvacetimetrovou rezervu ve všech směrech. Nejde pouze o místo, kudy dron skutečně proletí. Oblast provozu zahrnuje také prostor pro nenadálé situace a rezervu kvůli riziku na zemi.
Představme si rodinný dům s malou zahradou, kolem kterého stojí další domy.
Majitel chce vzlétnout s dronem do výšky 30 metrů a vyfotografovat střechu. Při plánování musí podle pravidla 1:1 počítat s rezervou minimálně 30 metrů ve všech směrech. Takto vymezená oblast může zasahovat nad sousední zahrady, chodník nebo místní komunikaci.
To samo o sobě ještě neznamená automatický zákaz letu. Pilot ale musí podle příslušné podkategorie provozu posoudit a zajistit bezpečnost celé oblasti. Pokud ji nedokáže odpovídajícím způsobem zabezpečit nebo splnit další podmínky, musí plán upravit.
Zajímavý je také rozdíl mezi podkategoriemi A1 a A2. Pro A1, kam patří například běžné kamerové drony třídy C0, opatření stanoví, že pilot musí před letem oblast vyhodnotit a důvodně očekávat, že nebude přelétávat nezapojené osoby. Při jejich neočekávaném přeletu má dobu takového přeletu co nejvíce zkrátit.
U A2 jsou podmínky přísnější. Pilot musí přijmout opatření, která zabrání vstupu nezapojených osob do oblasti provozu. Osoby nacházející se uvnitř musí být součástí daného provozu. Nadále přitom platí také příslušné evropské požadavky na odstupy od osob.
Opatření výslovně počítá i s lidmi v automobilech nebo za okny budov. Při posuzování provozu je nelze automaticky považovat za zapojené osoby jen proto, že se nenacházejí přímo venku.
DroneMap není jen mapa zákazů. V některých případech musíte let také vyznačit
Další povinností při provozu podle uvedených podmínek LKR316 je vyznačení oblasti provozu v oficiální digitální mapě DroneMap. Nestačí tedy pouze otevřít mapu, zjistit, že v daném místě není absolutní zákaz, a vzlétnout.
Záznam musí obsahovat správné prostorové a časové vymezení, údaje o použitém dronu, jeho hmotnostní kategorii a registrační číslo provozovatele.
ÚCL tuto povinnost potvrdil také v odpovědi na konkrétní dotaz ohledně opakovaných letů s DJI Mini 4 Pro třídy C0 nad obydlenou částí Plzně. Úřad vysvětlil podmínky LKR316 včetně pravidla 1:1 a zakreslení letu. Současně uvedl, že v popsaném případě není nutné samostatné oprávnění k letu, pokud pilot splní příslušné podmínky. Nejde však o obecné povolení pro jakýkoliv let ve městě.
DroneMap funguje od září 2025 a nahradil starší DronView. Základní prohlížení zeměpisných zón je možné bez registrace. Pro plánování a ukládání letů jsou dostupné další funkce po vytvoření uživatelského účtu. Registraci do samotné aplikace ovšem nelze zaměňovat s registrací provozovatele u Úřadu pro civilní letectví.
Důležitá je také výjimka, kterou opatření LKR316 stanoví. Dodatečné požadavky této zóny se nevztahují na drony, u nichž evropské předpisy nevyžadují registraci provozovatele. Typicky může jít o bezpilotní letadlo lehčí než 250 gramů bez kamery či jiného senzoru schopného zachycovat osobní údaje nebo o odpovídající hračku. Výjimka ale neznamená osvobození od ostatních pravidel létání.
Ani legálně naplánovaný let navíc automaticky neopravňuje k natáčení sousedů nebo jejich soukromí. Pořizování záběrů identifikovatelných osob může podléhat pravidlům ochrany osobních údajů a občanskému zákoníku. ÚCL na tento rozdíl výslovně upozorňuje.
Pokud tedy chcete dronem fotografovat vlastní dům, nejrozumnější postup začíná kontrolou DroneMap, pokračuje ověřením příslušné podkategorie a výpočtem potřebné oblasti provozu. Teprve poté zjistíte, zda je zamýšlený let na daném místě proveditelný. Přesunutí vzletu o několik metrů nebo snížení výšky může plán výrazně zjednodušit, nikoliv však automaticky odstranit všechna omezení.
Zdroj:
ÚCL, opatření obecné povahy LKR316 – HOP: https://www.caa.gov.cz/wp-content/uploads/2025/08/17_13372-25-701_OOP-LKR316.pdf ÚCL, poskytnuté informace za rok 2025, stanovisko k letu v Plzni z října 2025: https://www.caa.gov.cz/urad-pro-civilni-letectvi/svobodny-pristup-k-informacim/poskytnute-informace/poskytnute-informace-za-rok-2025/ Létejte zodpovědně, Digitální mapa DroneMap: https://www.letejtezodpovedne.cz/vse_o_letani/kde_mohu_letat/DroneMap