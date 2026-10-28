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Nováček Brooklynu zachránil zápas, pak neproměnil nájezd. Tatum rozhodl poslední střelou prodloužení

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Boston Celtics porazili Brooklyn Nets 125:124 po prodloužení a Jayson Tatum se postaral o zakončení, jaké si fanoušci pamatují. Nastřílel 40 bodů a při závěrečném klaksonu proměnil vítěznou střelu. Ještě zajímavější je ale příběh nováčka Mikela Browna Jr., který nejdřív poslal utkání do prodloužení a v jeho posledních sekundách mohl všechno rozhodnout opačně.
Jayson Tatum

Jayson Tatum

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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