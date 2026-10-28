Jermanová se pustila do zklidňování vášní. Vysloužila si posměch a bronz v soutěži o nejméně bystrou hlavu ANO

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Jermanová se pustila do zklidňování vášní. Vysloužila si posměch a bronz v soutěži o nejméně bystrou hlavu ANOPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Jaroslava Pokorná Jermanová se rozhodla uklidnit rozbouřenou veřejnost.
Jaroslava Pokorná Jermanová na schůzi Sněmovny, FOTO: PSP ČR/ se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 28.10.2026 13:36
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