Skleničky po babičce se prodávají za tisíce korun. Cenu neurčuje stáří, ale chemie pigmentu, který šel do výroby jen výjimečně

Kodaňská aukční síň Bruun Rasmussen, 5. října 2026. Do dražby jde souprava dvanácti vinných sklenic typu Berlinois/Christian VIII, připisovaná dánské sklárně Holmegaard a datovaná na přelom 19. a 20. století. Kalichy jsou čiré, bez barev a bez zlacení, každá sklenka měří asi 15,5 centimetru. Odhadci počítali zhruba s 8 200 Kč. Kladívko nakonec padlo u částky, která podle
kurzu ČNB z téhož dne odpovídá přibližně 19 700 Kč. Údaj pochází ze záznamu databáze Barnebys, který převzal český zpravodajský server. Cenu jsme přepočítali na kusy: jedna sklenka vyšla zhruba na 1 640 Kč. Takový výsledek přitom nezajistilo stáří skla. Zajistila ho shoda několika okolností, které se dají prověřit i doma u vitríny. Dánské sklenice Berlinois za 19 700 Kč: proč dražitelé přihazovali
Výsledek překonal odhad zhruba 2,4krát. Ve sběratelském světě to není běžná odchylka, spíš signál, že se o stejný kus přetahovalo víc zájemců. Podle nás sehrály hlavní roli čtyři faktory.
Rozpoznatelná řada. Berlinois/Christian VIII patří ke klasikám dánského stolního skla. Dánská sběratelská databáze hardernet.dk uvádí, že Holmegaard model zavedl v roce 1867 a vyráběl ho až do roku 1942, a to v 17 až 18 velikostech. Typický tvar. Kalich je hladký nebo broušený, nožku zdobí výrazné zesílení připomínající knoflík a celek stojí na ploché patce. Signaturu sklenice obvykle nemají, takže je prozrazuje právě silueta. Úplnost. Dvanáct shodných kusů tvoří kompletní servis pro tucet hostů. Kupec nemusí nic dohledávat a může sklenice rovnou postavit na stůl. Stav. Bez odštěpků a prasklin si souprava podrží jednotný vzhled, který sběratelé u historického skla oceňují nejvíc.
Barva ani dekor tu roli nehrály. Právě v tom spočívá poučení dánské dražby: i zcela průzračné sklo může vynést tisíce, pokud nese jméno konkrétní série a dorazí do aukce kompletní.
Vzácný pigment, zlato a návrhářské jméno: tři akcelerátory ceny
Odborníci na sklo mluví spíš o barvivech čili kolorantech než o pigmentu. Kovové sloučeniny se přidávají přímo do skloviny a barvu vytvářejí už při tavení. Corning Museum of Glass uvádí přehled: kobalt dodává sklu modrou, železo zelenou, měď tyrkysovou nebo rubínovou, zlato rubínovou až fialovou, kadmium červenou a selen žlutou.
Nejvíc technologického umu vyžadují ohnivé tóny. Nizozemský konzervátorský zdroj SBHK popisuje, že živou oranžovočervenou vytvoří selen, sulfid kademnatý nebo selenid kademnatý. Výsledný odstín přitom závisí na složení skloviny, teplotě pece i atmosféře při chladnutí. Stačí drobná odchylka a místo rubínu vznikne kalná hněď. Proto se takové barvy vyráběly v menších sériích a dnes mohou být hledanější. U konkrétní sklenice ovšem chemii bez laboratorního rozboru nebo katalogového dokladu neprokážete. Barvu proto berte jako zesilovač hodnoty u ověřené varianty známé řady.
Druhým akcelerátorem je zlatý dekor. Americký designér Georges Briard proslul v polovině minulého století barovým sklem zdobeným 22karátovým zlatým sítotiskem. Spolupracoval s výrobci, jako byli Libbey nebo Anchor Hocking. Časopis Good Housekeeping ho v roce 2026 zařadil mezi vintage značky, které interiéroví designéři doporučují hledat v bazarech a secondhandech.
Třetím a nejsilnějším činitelem zůstává jméno návrháře. Per Lütken nastoupil do Holmegaardu jako pětadvacetiletý, roku 1942 převzal vedení designu a udával tón sklárny až do své smrti v roce 1998. Za kariéru navrhl přes 80 sérií. Firma Rosendahl, dnešní vlastník značky, vyzdvihuje především sérii No. 5 z roku 1970 a Skibsglas z roku 1971 a otevřeně jim přiznává sběratelskou hodnotu.
Tady se ovšem skrývá past. Ani slavný výrobce nezaručuje snadnou identifikaci. Libbey na svém webu přiznává, že databázi starých a vyřazených výrobků vůbec nevede. Zájemce posílá na eBay, Etsy a Replacements.com.
České sklo z Rosic a od Víznera: kolik reálně vynese
Česká vitrína skrývá vlastní poklady, cenová hladina je ale střízlivější. Výsledky aukce moderního skla v síni Prague Auctions dávají věrný obrázek:
Autor / předmět Dosažená cena František Vízner, váza 2 200 Kč František Vízner, váza 1 300 Kč Vladislav Urban, váza 950 Kč Adolf Matura 290 Kč Řada dalších položek stovky korun
Některé kusy se v téže aukci neprodaly vůbec. Lisované sklo ze sklárny Rosice, spadající pod koncern Sklo Union, a práce Jiřího Brabce či Vladislava Urbana se na trhu objevují pravidelně. Český přehled uvádí u Brabcovy žardiniéry z Rosic vyvolávací cenu 4 000 Kč. Vyvolávací částka však vyjadřuje přání prodávajícího, kdežto dosažená cena ukazuje skutečný zájem kupců.
Náš úsudek: tisíce korun jsou u československého skla dosažitelné, typicky u signovaných nebo snadno určitelných kusů od známých autorů. Běžné lisované misky a sklenky se obvykle pohybují ve stovkách. Dánský příklad se od nich liší hlavně tím, že šlo o ucelený tucet katalogově zmapovaného modelu.
Prověrka vitríny: měřte, fotografujte a srovnávejte
Při domácím probírání kredence hledejte méně „starožitný dojem“ a více znaků, které se opakují a dají se ověřit. Patinu umí napodobit kdekdo, přesné rozměry série už hůř.
Co zkontrolovat pod silnou lampou: okraj kalichu, nožku, patku i vnitřek, kde se skrývají vlasové praskliny a drobné odštěpky, zlaté linky a malovaný dekor, zda nejsou ošoupané myčkou, u karafy původní zátku a její dosednutí do hrdla, shodnou výšku a odstín všech kusů v sadě.
Jak měřit: zapište celkovou výšku, průměr kalichu a patky a u sklenek i objem. U karafy změřte výšku včetně zátky. Rozměry jsou nejspolehlivější klíč ke katalogům, protože například Berlinois existuje v téměř dvou desítkách velikostí.
Jak fotografovat: celek z boku, dno, detail značky nebo podpisu, okraj, dekor, případné vady a nakonec celou soupravu pohromadě.
Pak přichází klíčový krok: srovnání s dokončenými prodeji. Aktivní inzeráty na Aukru, Bazoši nebo Sbazaru ukazují jen představy prodejců. Vypovídající hodnotu mají ukončené aukce a archivy výsledků aukčních síní. Pro odborné ocenění nabízejí Starožitnosti AVA posudky českého a československého uměleckého skla i designu 20. století, k tomu online aukce, komisní prodej a přímý výkup. Dorotheum pořádá pravidelné aukce v kategorii sklo a porcelán.
Prodávat celek, nebo jednotlivě? U shodné a nepoškozené soupravy podle nás vyhrává celek. Dánský tucet uspěl právě jako jeden los. Jednotlivé kusy najdou kupce mezi sběrateli, kteří doplňují rozbitý servis, ale cena za kus bývá nižší a prodej se vleče.
Než tedy při stěhování skončí krabice sklenic v kontejneru, stojí za to vzít do ruky metr a jednu sklenku obrátit dnem vzhůru. Šest stejných kalichů s výrazným knoflíkem na nožce může mít větší cenu než leckterý porcelánový servis.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková