Opustil Prahu a schoval se na malém městě. Max z Účastníků zájezdu dnes žije se Zuzanou Norisovou a staví si dům

Českému divákovi se zafixoval jako Max, roztržitý mladík z Účastníků zájezdu. Bylo to přes dvacet let zpátky. Od té doby se jeho jméno v českých médiích objevuje zřídka, a tak snadno vznikne dojem, že herec zmizel. Jenže Kovaľ nikam nezmizel, jen žije jinde, než kde ho hledáme. Je stále členem Činohry Slovenského národního divadla, letos vstoupil do seriálu Sľub na Markíze a v podcastu Nedeľný hosť otevřeně mluvil o tom, že si postavil vlastní dům. Příběh „útěku z Prahy“ je ve skutečnosti příběh muže, který si vědomě vybral klid, přírodu a rodinu se Zuzanou Norisovou.
Z Prahy na Slovensko: vztah na dálku, který trval roky
Kovaľ a Norisová se znají od čtrnácti let. Spojil je televizní pořad, pak konzervatoř, pak profese. Jenže zatímco Norisová po úspěchu Rebelů budovala kariéru i v Česku, Kovaľ byl od roku 2002 profesně ukotvený v Bratislavě, v SND. Roky fungovali na dálku: ona pendlovala mezi Prahou a Bratislavou, on hrál večer co večer na slovenské scéně.
Zlom přišel postupně. Norisová kolem roku 2014 už dojížděla na české natáčení z Bratislavy, ne naopak. Společný domov se podle dostupných zdrojů ustálil přibližně v roce 2017. Titulkové „opustil Prahu“ je tedy zkratka, přesnější by bylo říct, že Praha přestala být středobodem jejich společného života. Centrum gravitace se přesunulo tam, kde Kovaľ vždycky byl.
Dům na kopci ve vinařské oblasti
Redakce VIPŽivot připomíná, že v Show Jana Krause Norisová v roce 2020 popsala jejich bydlení jako samotu ve vinařské oblasti kousek od Bratislavy, na kopci nad městem, s hliněnou podlahou a lesem za plotem. Sekundární zdroje místo zpřesňují na Svätý Jur, městečko s necelými šesti tisíci obyvateli, dvacet minut autem od centra Bratislavy.
Přírodu chtěl hlavně Ondrej. Norisová to v rozhovorech přiznávala otevřeně: on byl ten, kdo táhl směrem k zeleni, pryč z městského života. A nejen že místo vybral, na stavbě se fyzicky podílel. Markíza psala, že se „nebojí ani fyzické práce“ a při stavbě společného domu „přikládá ruku k dílu“. Norisová u něj obdivovala mimořádnou manuální zručnost. V popisu podcastové epizody z letošního září už Kovaľ sám mluví o tom, že „postavil vlastní dům“.
Přesný seznam řemeslných prací, jestli kladl zdivo, montoval střechu nebo tahal instalace, veřejně dohledatelný není. Ověřené je, že dům stojí, rodina v něm žije řadu let a Kovaľ na něm odvedl víc než symbolický kus práce.
Herec, který nezmizel, jen hraje jinde
Dojem zmizení je optický klam českého mediálního prostoru. Na webu SND je Kovaľ v roce 2026 veden v inscenacích Apartmán v hoteli Bristol, Tatarka, Nosorožec i Tajomstvo Santa Vittorie. To není repertoár herce na odpočinku, to je plný provoz.
Na obrazovce se letos objevil v seriálu Sľub na Markíze, kde hraje postavu Nora. Pro české diváky je snadno dostupný i film Stand up na Netflixu, kde stojí po boku Norisové. Český mainstream ho prostě nevidí, protože se dívá jinam.
Ke snížené mediální viditelnosti v určitém období mohly přispět i zdravotní komplikace, v rozhovorech zmiňoval problémy s psoriázou a vedlejšími účinky léků. Ale kariérní ústup to nebyl.
Pár od čtrnácti, svatba v šedesáti
Jejich vztah má jednu neobvyklou konstantu: trvá od dospívání. Poprvé spolu stáli před kamerou jako čtrnáctiletí, dnes mají dvě dcery a patří ke stabilním párům slovenské herecké scény. Bez svatby. A to záměrně, ve veřejných výstupech opakují dohodu z mládí, že se vezmou „v šedesáti“. Spíš vtip, který se opakuje, než pevný termín, ale výmluvný signál: formalita je nezajímá, fungující zázemí ano.
Norisová přitom z českého kontextu úplně nezmizela ani ona. TV Nova ji vede v materiálech k seriálu Taneční, letos je v obsazení českého filmu Někdo to rád v Plzni a slovenský seriál V zovretí je pro české předplatitele dostupný na Oneplay.
Kde ho hledat
Kdo chce Kovaľa vidět živě, nejjistější cestou je Slovenské národní divadlo v Bratislavě. Kdo preferuje obrazovku, může zapnout Markízu nebo Netflix. A kdo chce pochopit, proč o něm dvacet let neslyšel, stačí si uvědomit, že česká a slovenská mediální bublina se překrývají mnohem méně, než by člověk čekal.
Kovaľ si vybral kopec nad vinohradem, dvě dcery, jeviště v Bratislavě a dům, na kterém pracoval vlastníma rukama. Žádný útěk. Jen jiná adresa.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová