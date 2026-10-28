Sony ukázalo nový Walkman pokrytý zlatem. Stojí několik měsíčních výplat, a přesto se po něm zaprášilo

Když Sony 15. října 2026 představilo nový přenosný hudební přehrávač z řady Signature Series, nešlo jen o nostalgický návrat ke značce Walkman. Model NW-WM1ZM3 je prémiový digitální přehrávač s tělem z bezkyslíkaté mědi pokrytým zlatem, 14cm (5,5″) displejem a cenou, která se podle českého ceníku pohybuje kolem 124 999 Kč. To je částka, za kterou si lze pořídit několik kvalitních telefonů nebo notebooků. Přesto o novinku projevili zájem i zákazníci v zahraničí. V
polském Sony Store se po zahájení předprodeje objevil stav „Brak w magazynie“, tedy vyprodáno či momentálně nedostupné. Sony však nezveřejnilo počet nabízených kusů ani údaje o prodejích, takže z tohoto stavu nelze spolehlivě určit, jak velká byla poptávka. Zlato, které má znít, nejen zářit
Označení „pozlacený“ může působit jako pouhý marketingový tah. Sony ale tvrdí, že zvolený materiál má také technický význam. Hlavní šasi modelu WM1ZM3 je vyrobeno z bezkyslíkaté mědi OFC s deklarovanou čistotou 99,99 % a následně pozlaceno. Z mědi OFC je také zadní panel, zatímco některé šrouby mají pozlacenou povrchovou úpravu.
Podle
tiskové zprávy Sony má konstrukce přispívat ke stabilnějšímu uzemnění a omezovat elektrický šum. Výrobce jí připisuje také lepší podání basů, širší zvukovou scénu a jemnější výšky.
Je však důležité rozlišovat mezi tvrzeními výrobce a nezávisle ověřenými výsledky. Bez srovnávacích měření nebo kontrolovaných poslechových testů nelze určit, jak velký rozdíl samotné materiály šasi skutečně přinášejí. Neznamená to, že jsou deklarované přínosy nutně nepravdivé, ale jejich význam je vhodné posuzovat s určitou rezervou.
Co je nového oproti předchůdci
WM1ZM3 není pouze kosmeticky upravenou verzí předchozí generace. Sony uvádí několik změn v konstrukci a elektronice:
Dva velké polymerové kondenzátory namísto jednoho v předchozí generaci. Ručně pájené vodiče z bezkyslíkaté mědi OFC v signálové cestě. Větší cívka z mědi 4N ve filtračním obvodu L-C. Digitální blok z mědi OFC, který má být přibližně o 34 % těžší než u předchůdce. Celková hmotnost přehrávače činí podle uváděných údajů 670 gramů. DSD Remastering Engine, který má nově zpracovávat také hudbu streamovanou přes Wi-Fi, nejen lokálně uložené soubory. 14cm (5,5″) displej a systém Android, díky nimž lze používat kompatibilní aplikace pro přehrávání hudby a streamovací služby.
Podpora Androidu a Wi-Fi sama o sobě nezaručuje dostupnost každé konkrétní aplikace. Služby jako Spotify nebo Apple Music by však mělo být možné používat, pokud jsou pro danou verzi systému a zařízení dostupné.
Právě propojení tradičního přehrávání souborů ve vysokém rozlišení se streamováním je důležitou součástí koncepce nového Walkmanu. Sony necílí pouze na posluchače, kteří si hudbu ukládají do vlastní knihovny, ale také na ty, kteří dávají přednost streamovacím službám.
Tři modely, tři cenové úrovně
Model WM1ZM3 není jedinou novinkou v nabídce. Sony představilo také levnější varianty, které mají nabídnout podobný základ funkcí, ale liší se materiály, kapacitou úložiště a cenou.
Model Materiál šasi Interní paměť Displej Uváděná cena NW-WM1ZM3 Pozlacená měď OFC 256 GB 14 cm (5,5″) 143 000 Kč (5 900 USD) NW-WM1AM3 Hliníkové šasi, zadní panel z mědi OFC s pozlacenou úpravou Přibližně 91 GB volného prostoru 14 cm (5,5″) Přibližně 73 000 Kč (3 000 USD) NW-ZX900 Materiál je třeba ověřit Přibližně 33 GB volného prostoru 12,7 cm (5,0″) Přibližně 46 000 Kč (1 900 USD)
Uvedené částky a parametry je nutné chápat jako orientační údaje z dostupných podkladů. Zejména ceny v korunách nemusí odpovídat oficiálním českým cenám a údaj o interní paměti může označovat skutečně dostupný prostor po odečtení místa zabraného systémem.
Celou řadu má spojovat kombinace systému Android, Wi-Fi, podpory zvuku ve vysokém rozlišení a přístupu ke streamovacím službám. Rozdíly se mají soustředit především na použité materiály, konstrukci a úroveň zpracování. Nejvyšší model WM1ZM3 tak představuje prémiovou variantu pro zákazníky, kteří chtějí z nabídky Sony to nejdražší.
Walkman v roce 2026: luxusní nástroj, ne náhrada telefonu
Kdo si v roce 2026 koupí hudební přehrávač za přibližně 125 tisíc korun, když hudbu zvládne přehrávat i telefon za zlomek ceny? Takové zařízení není určeno lidem, kteří hledají náhradu smartphonu. Cílí především na audiofily a hudební nadšence, kteří chtějí samostatný přehrávač s propracovanou zvukovou elektronikou, specializovanými výstupy a možností používat kvalitní sluchátka.
Do tohoto ekosystému patří například sluchátka Sony MDR-Z1R, která lze připojit prostřednictvím odpovídajícího sluchátkového výstupu. Samotná přítomnost drahého přehrávače však automaticky nezaručuje lepší zážitek: záleží také na sluchátkách, nahrávce, nastavení a osobních preferencích posluchače.
Konkurence v této kategorii existuje. FiiO nabízí model
M27, který výrobce prezentuje jako výkonný přenosný přehrávač schopný zastat i některé funkce stolního zařízení. V prémiovém segmentu působí také Astell&Kern se svou řadou SP. Při srovnávání je ale potřeba zohlednit konkrétní parametry, výkon do různých typů sluchátek, podporované formáty i cenu.
Sony má oproti řadě konkurentů jednu výraznou výhodu: dlouhou historii značky Walkman, která se stala symbolem přenosného poslechu hudby už od roku 1979. Samotná tradice ale není důkazem lepšího zvuku. Pro zákazníka bude rozhodující především to, zda mu zařízení nabídne vlastnosti, které skutečně využije.
Strategie, ne rozmar
Sony podobnými přehrávači necílí na masový trh. Model WM1ZM3 má reprezentovat nejvyšší segment nabídky Walkman a oslovit zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit výrazně více za specializované zařízení, jeho zpracování a konstrukci.
Podle dostupných informací české Sony plánuje zahájení prodeje na listopad 2026, zatímco polský obchod uvádí expedici od 27. listopadu. Dokud však výrobce nepotvrdí konečné termíny a dostupnost, je vhodné považovat tato data za předběžná.
Za 124 999 Kč zákazník nedostane univerzální zařízení, které nahradí telefon nebo notebook. Dostane specializovaný hudební přehrávač, jehož hlavní předností má být kombinace propracované konstrukce, podpory moderních hudebních služeb a kvalitního zvukového výstupu. Zda tyto vlastnosti ospravedlní tak vysokou cenu, bude záležet na individuálních nárocích posluchače. Zájem zaznamenaný v některých obchodech může naznačovat, že si podobná zařízení své zákazníky stále nacházejí, sám o sobě ale nedokazuje, že poptávka převýšila nabídku ve velkém měřítku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík