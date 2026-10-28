Lucie Benešová si chce koupit dům na Sicílii. Jeden ji skoro zabil, z dalších utíkala. „Bude to jízda," tvrdí

Lucie Benešová na Instagramu oznámila, že na Sicílii hledá dům. VIPŽivot zaznamenal, že to nebylo suché prohlášení, ale spíš příval emocí. Mluvila o třista slunečných dnech v roce, Etně na obzoru, jídlu i moři. Výběr domu už začal. Z některých prohlídek doslova utíkala a jeden dům ji prý „skoro zabil“. Fanoušky Benešová ale ujistila, že je bude každý týden brát s sebou. „Bude to jízda,“ napsala. A kdo sledoval její předchozí stavební dobrodružství, ví, že to nemyslí jako frázi.
Sen, který začal už v roce 2019
Sicílie pro Benešovou není náhlý nápad po dokončení roubenky. Už před sedmi lety, v rozhovoru pro Pharma News, mluvila o tom, že zvažovala koupi sicilského domu v rámci tehdy populárního programu „domy za euro“. Podmínky ale byly nejasné, lokality daleko od moře, zástavba zanedbaná. Plán šel k ledu, ale touha zůstala. Teď se vrací, s jiným rozpočtem, jinou zkušeností a s Benešovou, která velký nemovitostní projekt umí dotáhnout. Rozdíl oproti roku 2019 je zásadní: tehdy šlo o romantickou úvahu, dnes o konkrétní prohlídky s konkrétními dojmy.
O zkušenosti s domem, co ji málem zabil, Benešová hodlá fanoušky teprve informovat. Prý o tom až příště. Mohla to být propadlá podlaha, padající omítka, schodiště bez zábradlí. Nebo nadsázka. Stejně tak o domech, ze kterých „utíkala“, toho moc neřekla. Ale kdo někdy procházel nemovitosti v jižní Itálii mimo turistické zóny, tuší, co mohla potkat: vlhkost, nelegální přístavby, chybějící dokumentace, stav, který fotky na inzerátu ani nenaznačovaly a možná i nějaká havěť.
Od Benešky k Sicílii: jiná liga papírování
Roubenku Beneška v Jizerských horách herečka rozjížděla od roku 2022. Hrubou stavbu zadala lokálním roubenkářům, interiér a dokončování řešila z velké části sama, s pomocí truhláře. První hosté přijeli loni v létě a dnes nemovitost funguje napůl jako rodinná chalupa, napůl jako pronájem s aktivním ceníkem. Projekt, který měla pod kontrolou od prvního prkna po poslední polštář. Sicílie je jiný svět. Nejde jen o stavbu nebo rekonstrukci, jde o celý právní a administrativní proces v cizí zemi. Pro Benešovou, zvyklou na českou stavební realitu, kde si sama dohlédla na každý detail, bude tohle zásadní posun.
Jednu věc má Benešová na své straně: ceny. Podle dat portálu Idealista se průměrná nabídková cena nemovitostí na Sicílii v září 2026 pohybovala kolem 27 600 Kč za metr čtvereční. Pro srovnání: ve španělském Valencijském společenství, kam míří řada Čechů, to bylo přes 62 400 Kč za metr. A chorvatský Jadran? Tam statistický úřad hlásí u nových bytů průměr kolem 74 800 Kč za metr s meziročním růstem devět procent. Sicílie je zkrátka cenově v jiné kategorii než španělské nebo chorvatské pobřeží. To ale neznamená, že je levná celkově: k ceně nemovitosti je třeba připočíst notářské poplatky, daně, případnou rekonstrukci a provozní náklady v zemi, kde je všechno trochu pomalejší, než by člověk ze střední Evropy čekal.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová