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Muž našel v australské zemi zlato za miliony. Proč se právě tento kov stal symbolem bohatství?

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Dennívýzva
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Amatérský hledač v australské pustině málem přešel místo, kde ležel neobyčejný zlatý valoun. Kámen o hmotnosti přes 1,2 kilogramu obsahuje zlato v ceně statisíců australských dolarů. Proč ale lidé po tisíciletí tolik touží právě po tomto kovu? Odpověď vede od srážek hvězd přes geologii až k dějinám peněz.
Muž našel v australské zemi zlato za miliony. Proč se právě tento kov stal symbolem bohatství?

Muž našel v australské zemi zlato za miliony. Proč se právě tento kov stal symbolem bohatství?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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