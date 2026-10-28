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Politici si připomněli vznik státu na Vítkově, Pavel jmenoval generály

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Lidé v Česku si připomínají 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Věnce k hrobu Neznámého vojína dopoledne položili na pražském Vítkově prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu.
Politici si připomněli vznik státu na Vítkově, Pavel jmenoval generály

Politici si připomněli vznik státu na Vítkově, Pavel jmenoval generály

Zdroj: Twitter Petra Pavla, Úřad vlády
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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