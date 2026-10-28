Politici si připomněli vznik státu na Vítkově, Pavel jmenoval generály

Na Pražském hradě prezident jmenoval náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče do hodnosti armádního generála a povýšil i dalších 15 mužů. Večer ve Vladislavském sále Pavel předá 51 osobnostem státní vyznamenání. Vzpomínkové akce ke vzniku Československa se konají po celé zemi, v Brně i dalších městech se lidé sejdou na shromážděních na podporu České televize a Českého rozhlasu.
Pietního aktu u Národního památníku na Vítkově se zúčastnili také zástupci církve, armády nebo váleční veteráni. Ceremoniál zahájila státní hymna, zazněla čestná salva a nad památníkem prolétly armádní letouny a vrtulníky. Pavel na síti X napsal, že vzdal úctu lidem, kteří pro samostatný stát získávali podporu, i těm, kteří za něj bojovali a položili život. „Jejich úsilí nám otevřelo cestu k vlastní státnosti a svobodnému rozhodování o naší budoucnosti," dodal.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po ceremoniálu zdůraznil význam jednoty napříč všemi politickými stranami. Šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD) na dotaz novinářů uvedl, že atmosféra v dolní parlamentní komoře je jiná, protože je místem hlavních politických střetů. Babiš na síti X napsal, že Československo byla země postavená na touze po svobodě, toleranci a víře v lepší budoucnost. „Nemusíme mít na všechno stejný názor, ale neměli bychom zapomínat, že jsme všichni občany jedné země, na kterou můžeme být právem hrdí," uvedl premiér.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) novinářům na Vítkově řekla, že demokracie je o tom, že lidé mají odlišné názory, ale vzájemně je respektují. Předseda opoziční ODS Martin Kupka s odkazem na nedávno projednávaný převod financování veřejnoprávních médií na stát uvedl, že svoboda slova a demokratické poměry mohou být ohrožené i v současné době.
Hodnost armádního generála, do které prezident Hlaváče jmenoval, je nejvyšší v české armádě. Na generálporučíka Pavel povýšil generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku, který tak získal nejvyšší hodnost udílenou u bezpečnostních sborů. Do hodnosti brigádního generála prezident jmenoval šéfa hasičů Martina Legnera, který se funkce ujal na začátku října. Stejnou hodnost získal ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, Miroslav Toman. Cesta k hodnosti generála je mimořádně složitá a netýká se jen dnes povýšených, ale i jejich rodin, řekl Pavel. Generálská hodnost je podle něj prestiží, tak také odpovědností.
Prezident také na Hradčanském náměstí v Praze položil věnec k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, památku prvního československého prezidenta tam uctil i Vystrčil. Akce k výročí založení republiky se dnes konají i na dalších místech v Česku, například v Lánech na Kladensku, Plzni, Ostravě, Hradci Králové či ve Znojmě. V Brně, Hradci Králové, Plzni a Zlíně se dnes lidé scházejí na shromážděních na podporu České televize a Českého rozhlasu a proti vládnímu záměru převést financování veřejnoprávních médií na stát.
Při dnešním státním svátku, Dni vzniku samostatného československého státu, se pro návštěvníky tradičně otevřely budovy obou parlamentních komor v Praze. Lidé si mohou při dni otevřených dveří prohlédnout i sídlo vlády ve Strakově akademii, pražský magistrát, Obecní dům a některá ministerstva.